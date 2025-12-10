search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Noi concedieri la Bosch România: peste 500 de posturi vor dispărea treptat, la Timișoara

0
0
Publicat:

Bosch anunță o nouă rundă de concedieri în România, vizând peste 500 de angajați de la centrul din Timișoara, în următorii patru ani. Măsura face parte dintr-un plan amplu al companiei germane, care va elimina aproximativ 3.400 de locuri de muncă la nivel global în divizia Bosch Global Business Services, până la finalul lui 2030.

Bosch anunță o nouă rundă de concedieri în România FOTO: Bosch
Bosch anunță o nouă rundă de concedieri în România FOTO: Bosch

Concedierile vizează divizia de servicii Bosch Global Business Services, responsabilă de operațiuni precum contabilitate, achiziții sau resurse umane. În România, aproximativ 510 poziții vor fi ajustate treptat, până în 2030. În prezent, divizia are aproximativ 1.800 de angajați la Timișoara.

Planul se înscrie în strategia anunțată în septembrie de Bosch, prin care compania intenționează să renunțe la circa 13.000 de locuri de muncă la nivel global.

Bosch a operat reduceri de personal și în octombrie. Potrivit informațiilor publicate anterior, fabrica Bosch din Cluj, parte din divizia Mobility Electronics, renunță la 170 de poziții până la sfârșitul lunii decembrie 2025. La Cluj, compania are aproximativ 3.300 de angajați, potrivit Economedia.

Ce spune compania 

Bosch explică faptul că schimbările sunt cauzate de contextul economic dificil și de presiunea tot mai mare din industrie.

Compania afirmă că „economia globală trece printr-o schimbare structurală”, iar performanța slabă pe piețele-cheie, incertitudinile geopolitice și competiția crescută „prezintă provocări semnificative”.

Pentru a rămâne competitivă, Bosch susține că trebuie să reducă permanent costurile și să își reorganizeze structura. Divizia Bosch Global Business Services va elimina aproximativ 3.400 de posturi până în 2030, la nivel mondial.

„În contextul actual, Bosch Global Business Services din România intenționează să ajusteze aproximativ 510 poziții până la sfârșitul anului 2030”, arată compania, precizând că schimbările vor fi făcute treptat. Bosch subliniază că își dorește o „comunicare transparentă și deschisă” și că obiectivul este ca ajustările să fie „cât mai acceptabile din punct de vedere social”.

Compania transmite că la Timișoara „locația rămâne concentrată pe menținerea competitivității sale ca centru strategic pentru Bosch”.

Scăderi de personal și rezultate financiare în 2024

Bosch a raportat în România vânzări consolidate de 2,6 miliarde de lei în 2024, în creștere cu 2,6% „în ciuda condițiilor dificile ale pieței”. În același timp, compania a investit circa 246 de milioane de lei în modernizarea și dezvoltarea fabricilor din Cluj și Blaj.

Numărul total de angajați ai Bosch în România a scăzut însă cu aproximativ 200, ajungând la 10.320 la finalul lui 2024.

Concedieri la nivel internațional

La nivel global, Bosch a anunțat în septembrie desființarea a 13.000 de locuri de muncă, invocând o piață auto lentă, costuri ridicate și presiunea competitorilor. Compania a explicat că aceste probleme au generat „un deficit anual de costuri de 2,5 miliarde de euro”.

Bosch spune că vrea să „reducă din costuri cât mai repede posibil” și că va limita investițiile în clădiri, va eficientiza logistica și lanțurile de aprovizionare și va reduce costurile operaționale.

Stefan Grosch, membru în consiliul de administrație, a declarat: „Trebuie să lucrăm de urgență la competitivitatea noastră în sectorul mobilității și să ne reducem permanent costurile. Acest lucru este foarte dureros pentru noi, dar, din păcate, nu există nicio cale de ocolire”. Anul trecut, Bosch avea aproximativ 418.000 de angajați în întreaga lume.

Timişoara

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
stirileprotv.ro
image
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului
gandul.ro
image
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
mediafax.ro
image
Impozite 2026, după decizia CCR! Cât va plăti un român pentru apartament și mașină
fanatik.ro
image
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Satul cu 50 de case scoase la vânzare. Cât costă să te muţi într-un loc de poveste
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Succesiune după 10, 20 sau 30 de ani. În ce condiţii se mai poate face moştenirea
playtech.ro
image
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este femeia care și-a pierdut viața în Tenerife, după ce a fost trasă în larg de un val. Ana avea 42 de ani și era mamă a doi copii
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Decizia Guvernului privind salariul minim. Ministrul Muncii, anunțul zilei: „Nu trebuie ca două milioane de angajați să piardă din puterea de cumpărare ” UPDATE
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Leu, 2026 va fi anul tău. Horoscopul aduce oportunități nebănuite. În ce direcție te îndrepți
actualitate.net
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
CCR a aprobat creşterea taxelor din 2026. Ce măsuri intră în vigoare de la 1 ianuarie
click.ro
Prințul William, Profimedia (2) jpg
Prințul William, devastat! Moștenitorul tronului britanic e în lacrimi din nou: ”Amintirile vor rămâne”
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani