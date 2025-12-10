Noi concedieri la Bosch România: peste 500 de posturi vor dispărea treptat, la Timișoara

Bosch anunță o nouă rundă de concedieri în România, vizând peste 500 de angajați de la centrul din Timișoara, în următorii patru ani. Măsura face parte dintr-un plan amplu al companiei germane, care va elimina aproximativ 3.400 de locuri de muncă la nivel global în divizia Bosch Global Business Services, până la finalul lui 2030.

Concedierile vizează divizia de servicii Bosch Global Business Services, responsabilă de operațiuni precum contabilitate, achiziții sau resurse umane. În România, aproximativ 510 poziții vor fi ajustate treptat, până în 2030. În prezent, divizia are aproximativ 1.800 de angajați la Timișoara.

Planul se înscrie în strategia anunțată în septembrie de Bosch, prin care compania intenționează să renunțe la circa 13.000 de locuri de muncă la nivel global.

Bosch a operat reduceri de personal și în octombrie. Potrivit informațiilor publicate anterior, fabrica Bosch din Cluj, parte din divizia Mobility Electronics, renunță la 170 de poziții până la sfârșitul lunii decembrie 2025. La Cluj, compania are aproximativ 3.300 de angajați, potrivit Economedia.

Ce spune compania

Bosch explică faptul că schimbările sunt cauzate de contextul economic dificil și de presiunea tot mai mare din industrie.

Compania afirmă că „economia globală trece printr-o schimbare structurală”, iar performanța slabă pe piețele-cheie, incertitudinile geopolitice și competiția crescută „prezintă provocări semnificative”.

Pentru a rămâne competitivă, Bosch susține că trebuie să reducă permanent costurile și să își reorganizeze structura. Divizia Bosch Global Business Services va elimina aproximativ 3.400 de posturi până în 2030, la nivel mondial.

„În contextul actual, Bosch Global Business Services din România intenționează să ajusteze aproximativ 510 poziții până la sfârșitul anului 2030”, arată compania, precizând că schimbările vor fi făcute treptat. Bosch subliniază că își dorește o „comunicare transparentă și deschisă” și că obiectivul este ca ajustările să fie „cât mai acceptabile din punct de vedere social”.

Compania transmite că la Timișoara „locația rămâne concentrată pe menținerea competitivității sale ca centru strategic pentru Bosch”.

Scăderi de personal și rezultate financiare în 2024

Bosch a raportat în România vânzări consolidate de 2,6 miliarde de lei în 2024, în creștere cu 2,6% „în ciuda condițiilor dificile ale pieței”. În același timp, compania a investit circa 246 de milioane de lei în modernizarea și dezvoltarea fabricilor din Cluj și Blaj.

Numărul total de angajați ai Bosch în România a scăzut însă cu aproximativ 200, ajungând la 10.320 la finalul lui 2024.

Concedieri la nivel internațional

La nivel global, Bosch a anunțat în septembrie desființarea a 13.000 de locuri de muncă, invocând o piață auto lentă, costuri ridicate și presiunea competitorilor. Compania a explicat că aceste probleme au generat „un deficit anual de costuri de 2,5 miliarde de euro”.

Bosch spune că vrea să „reducă din costuri cât mai repede posibil” și că va limita investițiile în clădiri, va eficientiza logistica și lanțurile de aprovizionare și va reduce costurile operaționale.

Stefan Grosch, membru în consiliul de administrație, a declarat: „Trebuie să lucrăm de urgență la competitivitatea noastră în sectorul mobilității și să ne reducem permanent costurile. Acest lucru este foarte dureros pentru noi, dar, din păcate, nu există nicio cale de ocolire”. Anul trecut, Bosch avea aproximativ 418.000 de angajați în întreaga lume.