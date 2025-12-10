Titi Aur critică extinderea atribuțiilor polițiștilor locali: „Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă”

Fostul campion de raliuri Titi Aur critică un proiect de lege care ar putea extinde atribuțiile polițiștilor locali, permițându-le să oprească șoferi, să verifice documente și chiar să ridice permise de conducere.

Expertul în conducere defensivă avertizează că aceste atribuții nu ar trebui acordate fără o pregătire temeinică a polițiștilor locali.

„E de discutat. Eu cred că da, cu o singură condiție: să se facă, cu adevărat, pregătirea polițiștilor locali, ca să înțeleagă. Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă. La noi educația nu există și dacă se face pregătirea polițiștilor cum se face a instructorilor, nu cred în asta. Nu pot spune că e bine sau nu, ar fi bine dacă s-ar respecta procedura și, din nou, polițiștii locali ar trece și la circulație”, a declarat Titi Aur, în emisiunea „DC Conducem”, potrivit sibiu100%.

În prezent, polițiștii locali pot doar dirija traficul sau interveni în cazul parcărilor neregulamentare. Noua lege le-ar acorda atribuții suplimentare, incluzând verificarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau a actului de identitate al șoferilor.

Titi Aur subliniază că aceste atribuții necesită o pregătire adecvată.

„În multe țări, polițiștii locali au atribuții în circulație, dar au și un grad de civilizație și pregătire; altfel nu funcționează. Nu poți să-l pui pe unul care nu înțelege nimic, care nu are nici permis de conducere și nu a trecut niciodată printr-o școală de șoferi… un polițist local care a fost doar paznic – el nu are permis de conducere, dar în lege apare că de mâine îl poate amenda pe Titi Aur. Trebuie să fie pregătit cel puțin egal cu mine – șoferul”, a mai spus fostul pilot de raliuri.