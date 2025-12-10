Înșelăciune internațională: baterii de un milion de euro ale unei firme din Sibiu, furate de doi georgieni în Franța. Cum au acționat

Doi cetăţeni georgieni sunt anchetaţi după ce au folosit datele unei firme de transport din Polonia pentru a încheia un contract cu o companie din Sibiu, cu scopul de a prelua patru paleți cu baterii din Franța. Marfa nu a ajuns la destinaţie, iar firma românească a sesizat autorităţile.

„La data de 5 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu au fost sesizați de către administratorul unei societăţi comerciale din Şelimbăr, cu privire la faptul că ar fi fost indus în eroare de către o firmă din Polonia, cu care ar fi încheiat un contract, având ca obiect transportul a 4 paleţi de baterii de la mai multe locaţii din Franţa către Atena, fiindu-i cauzat un prejudiciu în valoare de 1.000.000 de euro”, a anunţat Poliţia judeţeană Sibiu.

Potrivit polițiștilor, în 3 decembrie „firma de transport a schimbat numele şoferului şi camionul utilizat pentru efectuarea transportului celor 4 paleţi de baterii”.

„Ulterior încărcării mărfii de la prima locaţie din Franţa, transportatorul nu s-ar mai fi prezentat la cel de-al doilea punct de încărcare, iar, în urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că datele transportatorului polonez ar fi fost folosite pentru a induce în eroare persoana vătămată să încheie contractul de transport, ulterior făptuitorul însuşindu-şi marfa respectivă”, se arată în comunicat.

Verificările au arătat că, în 5 decembrie, marfa a ajuns la o adresă din Belgia. „Ca urmare a cooperării judiciare internaţionale, poliţiştii belgieni au identificat, la adresa respectivă, mai mulţi paleţi de marfă încarcată de la prima locaţie din Franţa, a cărei valoare a fost stabilită la 2.000.000 de lei, fiind identificate două persoane implicate în sustragerea bateriilor, respectiv doi bărbaţi din Georgia”, au mai transmis autorităţile.

Poliţiştii români şi belgieni au reuşit să găsească toţi paleţii cu baterii, prejudiciul recuperat fiind în valoare de 5.000.000 de lei.

Dosarul este cercetat în continuare de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, pentru „înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave”, vizând identificarea tuturor persoanelor implicate.