Video Imaginea lui Nicușor Dan, folosită pentru a promova o înșelătorie online. Cum face „președintele” reclamă unei investiții false

Imaginea președintelui Nicușor Dan este folosită din nou pentru a promova o „oportunitate de investiție” pe Facebook. De fapt, este o înșelătorie online bazată pe un video deepfake.

„Investiția” inițială de 1.150 de lei va fi răsplătită cu câștiguri de 90.000 de lei. Ulterior, utilizatorii sunt redirecționați către un site clonă al unui cunoscut site de știri.

În videoclipul deepfake, Nicușor Dan le spune românilor cât de unică este oportunitatea de investiții în care el și-a pus toate economiile. Apoi, utilizatorii sunt trimiși către un site clonat, unde se susține că și premierul Ilie Bolojan, și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, recomandă investiția, potrivit ziare.com.

Avertismentul DNSC

Încă din luna iunie, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat asupra unei noi campanii de escrocherii online, în care sunt folosite videoclipuri deepfake cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan, care ar încuraja „oportunități de investiții”.

Specialiştii avertizează că este vorba despre o nouă campanie de tip scam, care foloseşte videoclipuri realizate cu deepfake.

Potrivit sursei citate, una dintre tentativele de fraudă online este legată de investițiile false, în care hackerii se folosesc de imaginea unor persoane cu notorietate în România, iar clipurile video sunt răspândite de obicei prin postări sau reclame pe platformele de social media.

Specialiștii în securitate cibernetică au făcut publice şi câteva indicii care ne pot ajuta să identificăm un material video realizat cu tehnologia deepfake:

- mișcarea buzelor nu este sincronizată cu vocea

- expresiile faciale sunt rigide sau nenaturale

- fundalul pare artificial sau animat

- cchi care nu clipesc natural sau priviri „goale”.

Ghidul complet dedicat recunoașterii conținutului deepfake poate fi consultat pe site-ul DNSC.