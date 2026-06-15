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Securitatea viitorului nu se mai decide pe Pământ. Războiul sateliților și cursa înarmării spațiale până în 2040

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Sateliții care asigură comunicațiile, navigația și supravegherea militară au devenit atât de importanți pentru funcționarea statelor moderne încât spațiul cosmic este considerat tot mai des următorul front strategic al lumii. În timp ce Europa își majorează constant bugetele pentru apărare, care ar putea depăși 3% din PIB până în 2040, experții avertizează că securitatea viitorului nu se va mai decide doar pe uscat, pe mare sau în aer, ci și pe orbită.

Un satelit deasupra Pământului
Sateliții au devenit extrem de importanți din punct de vedere militar. Foto arhivă

Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns în 2025 la cheltuieli pentru apărare echivalente cu 2,1% din PIB, respectiv aproximativ 381 de miliarde de euro, conform datelor European Defence Agency. Tendința este însă una ascendentă, pe măsură ce Europa încearcă să răspundă unui mediu geopolitic tot mai volatil.

Studiul Deloitte „The Future of Defense 2040. Four scenarios for Europe's future security architecture” estimează că, până în 2040, majoritatea statelor europene vor aloca cel puțin 3% din PIB pentru apărare. În același timp, armatele europene se confruntă cu o problemă tot mai acută de recrutare și retenție a personalului, pe fondul schimbărilor demografice și al îmbătrânirii populației.

Inteligența artificială și automatizarea schimbă modul de desfășurare a conflictelor

Deloitte identifică inteligența artificială și automatizarea drept factori care vor redefini capacitatea operațională a forțelor armate în următoarele decenii. Sistemele bazate pe AI pot accelera procesul de analiză și luare a deciziilor, pot optimiza logistica militară și pot îmbunătăți coordonarea operațiunilor.

În același timp, integrarea acestor tehnologii ridică întrebări privind dependența de furnizori externi de tehnologie, securitatea datelor și implicațiile etice asociate utilizării sistemelor autonome în domeniul militar.

Spațiul cosmic, noua frontieră a securității

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului este că spațiul cosmic devine un domeniu strategic de importanță comparabilă cu uscatul, marea, aerul și spațiul cibernetic.

Sateliții sunt deja indispensabili pentru funcționarea economiilor moderne și a sistemelor de apărare. Aceștia furnizează servicii de navigație prin sisteme precum GPS și Galileo, susțin comunicațiile militare și civile, permit monitorizarea frontierelor, observarea Pământului și detectarea lansărilor de rachete. De asemenea, joacă un rol esențial în coordonarea operațiunilor militare și în ghidarea armamentului de precizie.

Potrivit NATO, dependența tot mai mare de infrastructura orbitală a determinat Alianța să recunoască oficial spațiul ca domeniu operațional distinct, alături de uscat, mare, aer și spațiul cibernetic.

Cum poate deveni spațiul „o zonă de conflict”

Experții în securitate avertizează că infrastructura spațială poate fi afectată prin atacuri cibernetice asupra centrelor de control, prin bruiajul comunicațiilor și al semnalelor GPS sau chiar prin distrugerea fizică a sateliților.

Cea mai valoroasă resursă de apărare a Europei nu se cumpără cu bani. Implicarea cetățenilor devine un element esențial, susține un expert în securitate

Potrivit NATO și Agenției Spațiale Europene (ESA), mai multe state au demonstrat deja capabilități antisatelit, iar vulnerabilitatea sateliților reprezintă una dintre principalele preocupări ale planificatorilor militari. Distrugerea unui satelit poate genera mii de fragmente orbitale care pun în pericol alte sisteme spațiale și misiuni viitoare.

Totodată, incidentele de bruiaj și interferență a semnalelor de navigație au devenit tot mai frecvente în proximitatea unor zone de conflict, evidențiind dependența critică a infrastructurilor civile și militare de serviciile spațiale.

Europa încearcă să reducă dependența strategică

Pentru a-și consolida autonomia strategică, Uniunea Europeană investește în propriile programe spațiale. Potrivit Comisiei Europene și Agenției Spațiale Europene, printre proiectele-cheie se numără sistemul de navigație Galileo, programul de observare a Pământului Copernicus și viitoarea constelație de comunicații securizate IRIS².

Aceste programe urmăresc să ofere Europei capacitatea de a comunica, naviga și monitoriza situații de criză fără a depinde exclusiv de infrastructuri externe, într-un context în care spațiul devine tot mai important pentru securitatea și competitivitatea economică.

Lanțurile de aprovizionare devin o problemă de securitate națională

Studiul Deloitte atrage atenția și asupra vulnerabilităților generate de dependența de importuri pentru resurse strategice precum semiconductorii, metalele rare și materiile prime critice. Într-un context geopolitic instabil, accesul la aceste resurse poate deveni un factor determinant pentru capacitatea de apărare și dezvoltarea industrială.

În același timp, societatea este chemată să joace un rol mai activ în consolidarea rezilienței naționale, de la securitatea digitală individuală până la combaterea dezinformării și dezvoltarea gândirii critice.

O oportunitate pentru România

Potrivit reprezentanților Deloitte, România este bine poziționată pentru a beneficia de noile programe europene dedicate apărării și securității. Instrumente precum SAFE, European Defence Fund, EDIRPA, ASAP sau viitorul European Defence Industry Programme pot facilita accesul companiilor românești la finanțare, tehnologii și proiecte industriale de anvergură.

În acest context, domenii precum producția de drone, comunicațiile securizate, sistemele bazate pe inteligență artificială și infrastructura cu dublă utilizare, civilă și militară, sunt considerate printre cele mai promițătoare direcții de dezvoltare pentru economia europeană până în 2040.

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