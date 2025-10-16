search
Joi, 16 Octombrie 2025
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în România

Publicat:

În perioadele de criză economică, ne gândim adesea să ne mutăm într-o altă țară pentru o viață mai bună. Însă nu este o alegere ușoară și sunt multe lucruri de luat în considerare, inclusiv costul vieții și puterea de cumpărare.

image

Potrivit datelor Numbeo, care cuprinde informații despre costul vieții, criminalitate, poluare și multe altele din aproape toate țările lumii, țările mai sărace tind să aibă o putere de cumpărare foarte scăzută. Dacă te stabilești acolo, vei avea impresia că viața este ieftină, dar ar putea fi foarte scumpă dacă ești angajat local. 

Clasamentul este calculat luând în considerare prețul mediu pentru alimente, transport, restaurante, facturi, chirie etc. Datele de referință sunt orașul, căruia i se atribuie 100 de puncte. Dacă un oraș sau o țară are, de exemplu, un scor de 90 de puncte, înseamnă că este mai ieftin decât New York. Peste 100 de puncte indică orașe sau națiuni care sunt mai scumpe decât New York.

Așadar, cele mai ieftine 15 state din lume sunt:

image

Cele mai scumpe 15 state din lume sunt:

image

În Indexul Costului vieții realizat de Numbeo, România se află pe locul 78

image
Citește și: Cel mai ieftin mare oraș din România. Localitatea în care poți trăi decent cu bani puțini

În clasamentul european, cea mai ieftină țară este Belarus, urmată de Ucraina, Kosovo și Republica Moldova.

A opta cea mai ieftină țară de locuit din Europa este România, puțin mai scumpă decât Rusia.

image

Numbeo este cea mai mare bază de date privind costul vieții din lume și o resursă globală crowdsourcing pentru date despre calitatea vieții. Aceasta oferă informații despre costul vieții, indicatorii prețurilor locuințelor, ratele criminalității percepute, calitatea asistenței medicale, calitatea transporturilor și diverse alte statistici cheie.

Conform datelor numbeo.com consultate de „Adevărul”, cu cât indicele costului vieții (raportat la New York City - NYC -, cu un indice de bază de 100% pentru NYC) este mai mic de 100, cu atât e mai plăcut să trăiești în țara respectivă din punct de vedere al cheltuielilor.

De exemplu, un oraș sau un stat cu un indice al costului vieții de 120 este estimat a fi cu 20% mai scump decât orașul New York (excluzând chiria).

Indicele costului vieții (fără chirie) indică prețurile relative ale bunurilor de larg consum, cum ar fi alimente, restaurante, transport și utilități, dar exclude cheltuielile de cazare, cum ar fi chiria sau ipoteca.

Indicele chiriilor estimează prețurile închirierii apartamentelor dintr-un oraș în comparație cu orașul New York. Dacă indicele de chirie este 80, sugerează că prețurile medii de închiriere din acel oraș sau stat sunt cu aproximativ 20% mai mici decât cele din New York.

Indicele produselor alimentare oferă o estimare a prețurilor la alimente într-un oraș sau stat în raport cu New York. Numbeo folosește ponderile articolelor din secțiunea „Piețe” pentru a calcula acest indice pentru fiecare oraș.

Indicele restaurantelor: Acest indice compară prețurile meselor și băuturilor din restaurante și baruri cu cele din NYC.

Indicele costului vieții plus chirie: acest indice estimează prețurile bunurilor de larg consum, inclusiv chiria, în comparație cu orașul New York.

Puterea de cumpărare locală: Acest indice indică puterea de cumpărare relativă dintr-un oraș dat pe baza salariului mediu net. O putere de cumpărare internă de 40 înseamnă că rezidenții cu un salariu mediu își pot permite, în medie, cu 60% mai puține bunuri și servicii în comparație cu locuitorii orașului New York cu un salariu mediu.

Indicele calității vieții este o estimare a calității generale a vieții într-un oraș sau o țară. Acesta ia în considerare diferiți factori care influențează calitatea vieții cuiva, inclusiv puterea de cumpărare, nivelurile de poluare, accesibilitatea locuințelor, costul vieții, siguranță, calitatea asistenței medicale. , timpii de navetă și condițiile climatice. Indicele este conceput pentru a oferi o măsură comparativă, unde o valoare mai mare a indicelui indică o calitate mai bună a vieții.

image
