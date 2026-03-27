Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Dezvoltarea capacităților de energie nucleară, rol esențial în securitatea energetică a României pe termen lung

Accesul la energie electrică la prețuri accesibile este o condiție sine qua non, spun specialiștii adăugând că energia la prețuri accesibile înseamnă capacități de producție stabile, în bandă, un mix energetic diversificat și o bună interconectivitate la nivel regional și european.

Reactoarele nucleare de la Cernavodă
Investițiile în sectorul energetic, în tehnologii nucleare, nu reprezintă doar o oportunitate de afaceri, ci și o necesitate strategică pentru a asigura securitatea aprovizionării și reziliența.

Energia curată și accesibilă pe plan intern va ajuta industria cu consum intensiv de energie să își planifice și să își adapteze mai bine parcursul de decarbonizare și va atrage noi afaceri.

Tranziția energetică reprezintă o oportunitate atunci când este implementată strategic, pe baza capacităților naționale și cu o viziune coordonată între diferite sectoare. România are potențialul de a localiza lanțurile de aprovizionare pentru industriile de producție avansată și de tehnologii nucleare, inclusiv în domeniul SMR. Poziția sa geografică și interconexiunile regionale oferă, de asemenea, oportunități în domeniul exporturilor de energie și al serviciilor transfrontaliere. Pe scurt, creșterea economică va fi determinată de surse de energie sigure și curate, de industrii cu valoare adăugată mai mare și de o integrare mai puternică în economia europeană în evoluție, cu emisii reduse de carbon.

Proiectele nucleare strategice ale României

La începutul anilor ’30, România va beneficia de 1.400 MW proveniți de la Unitățile 1 și 2, 1.400 MW proveniți de la Unitățile 3 și 4 și 462 MW proveniți de la 6 module SMR. 24 de milioane de tone de CO2 evitate anual, aproximativ 20.000 de locuri de muncă la nivel de industrie, dezvoltarea lanțului de aprovizionare, securitate și independență energetică. Proiecte inovatoare, precum instalația de eliminare a tritiului – prima de acest fel din Europa și a treia din lume –, și izotopii medicali destinați unui beneficiu social clar, deoarece tehnologia CANDU permite acest lucru și conferă industriei nucleare românești un nou scop și un nou sens. Resursele umane – poate cea mai mare investiție, deoarece reprezintă capacitatea intelectuală din spatele tuturor proceselor și, în același timp, viitorul nuclear al României. La Nuclearelectrica operăm un sistem complex de securitate nucleară și considerăm că producția de energie disponibilă, sigură și fiabilă este un sistem de siguranță în sine. Orice țară care își consolidează sistemul energetic și securitatea energetică își consolidează unul dintre sistemele de siguranță“, declară Cosmin Ghiță, Director General Nuclearelectrica.

Pentru o companie precum Nuclearelectrica, crearea de valoare în România ține mai mult de poziționarea strategică. Proiectele nucleare necesită un angajament și o viziune pe termen lung, iar România are o lungă istorie în ceea ce privește operațiunile nucleare sigure, un lanț valoric bine dezvoltat, un ciclu al combustibilului și o forță de muncă calificată. Aceste elemente sunt mult mai costisitor de obținut în prezent.

România are potențialul de a-și decarboniza industria energetică intensivă prin soluții curate, precum energia nucleară și energiile regenerabile, și beneficiază, de asemenea, de avantajul geografic al regiunii Mării Negre. Politica energetică a României se concentrează pe investiții într-un mix energetic curat, care este deja unul dintre cele mai curate din regiune (61% surse cu emisii reduse de carbon).

Inovația este, de asemenea, în plină ascensiune în România în sectoare-cheie, inclusiv în energie, odată cu dezvoltarea primului proiect SMR din Uniunea Europeană la Doicești. „Pe scurt, aș spune că România trece de la o «locație cu costuri reduse» la o «platformă strategică de creare de valoare» în cadrul ECE“, afirmă Cosmin Ghiță, Director General Nuclearelectrica.

Proiectele de investiții ale Nuclearelectrica înseamnă dezvoltarea semnificativă a industriei nucleare din România, cu impact regional: capacități, proiecte unice, inovatoare, o nouă generație de profesioniști, securitate energetică și independență energetică. Există interes internațional fără precedent pentru dezvoltarea acestei industrii, companii internaționale cu expertiză și experiență, multe deja partenere ale SNN, instituții financiare și bancare puternice cu același interes, multe deja partenere ale SNN, sprijin la nivel administrativ și comunitar, înțelegere clară a rolului determinant al energiei nucleare la nivel național, european și internațional, accent puternic pe tehnologii nucleare avansate.

Retehnologizarea Unității 1

SNN a semnat contractul EPC, contractul vital, critic pentru finalizarea acestui proiect. Contractul constă în: elaborarea proiectului detaliat și a detaliilor de execuție, achiziția de echipamente și materiale, executarea lucrărilor de retubare și a lucrărilor de retehnologizare, precum și construirea infrastructurii necesare pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a Centralei nucleare de la Cernavodă. Valoarea estimată a contractului EPC este de 1,9 miliarde EUR. În septembrie 2025, Nuclearelectrica a început lucrările civile de construcție în cadrul acestui proiect. Unitatea 1 va fi oprită pentru retehnologizare la sfârşitul anului 2027 pentru doi ani.

Unitățile 3 şi 4

A fost avansat şi acest proiect, prin semnarea Contractului EPCM (3,2 mld. Euro), cu o durată estimată de 108 luni, care este structurat în două faze, și anume faza LNTP (24-30 de luni) și, ulterior, sub rezerva perfecționării și convenirii condițiilor comerciale și a luării Deciziei Finale de Investiție în conformitate cu Acordul de sprijin dintre statul român și SNN, faza FNTP (80-84 de luni).

La sfârșitul fazei LNTP, fezabilitatea proiectului va fi reexaminată pe baza noilor indicatori tehnici și economici și va fi adoptată Decizia Finală de Investiție, permițând astfel avansarea în Faza III – Construcție (FNTP). Proiectul beneficiază și de sprijinul statului român prin Acordul între stat și SNN, statul oferind garanții, mecanisme de finanțare, CfD și contribuția în natură cu rezervele de apă grea.

Proiectul SMR de la Doicești

Proiectul SMR de la Doicești, cu SNN în calitate de acționar, deținând o cotă de 50% în compania de proiect, RoPower, a fost efectiv demarat, ulterior parcurgerii procesului de selecție a tehnologiei și amplasamentului, în septembrie 2022, odată cu aprobarea de către AGA a strategiei de implementare a proiectului.

În 2023 și 2024 au fost parcurse etapele inițiale de analize tehnice FEED 1 și FEED 2, obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfăşurat misiuni independente ale AIEA asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse și au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Obiectivele FEED 2, practic datele care au determinat decizia de obținere de FID, au fost finalizate conform graficului și la un buget redus față de cel estimat.

Doicești: pariul nuclear al României — de la planul cu șase reactoare la un singur reactor-experiment

Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Nuclearelectrica din 12 februarie, de aprobare a deciziei finale de investiție, în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR), reprezintă, la acest moment, cel mai avansat demers, la nivel internațional, în dezvoltarea unui proiect SMR. Decizia de investiție are la bază o serie de condiții suplimentare menite să stabilească un cadru de sprijin și de cooperare solid, la nivel de parteneriate și autorități, în scopul dezvoltării și implementării optime a proiectului, acesta fiind un deziderat de echipă.

Utilitatea unui astfel de proiect răspunde direct necesităților de securitate energetică și independență energetică, decarbonizare, conform strategiei asumate de România. Înlocuiește cei 600 MW instalați în fosta termocentrală de la Doicești cu 462 MW energie curată. Se estimează aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării, 200 de locuri de muncă permanente și 1.500 în timpul perioadei de construcție, 2.300 de locuri de muncă în producție și asamblarea componentelor, o industrie care se dezvoltă pe orizontală, atragerea de investiții asociate.

Problema actuală dezbătută intens la nivel internațional nu este cea a necesității SMR-urilor, ci a identificării măsurilor și acțiunilor pentru a atinge un consens internațional în reglementare și atingerea de economii la scară mare care să permită susținerea tehnologiilor și implicit reducerea semnificativă a costurilor. Pentru Nuclearelectrica și pentru România, dezvoltarea acestui proiect va însemna o diferență uriaşă de poziționare internațională cu impact economico-financiar, un punct de reper, adițional asigurării securității energetice, dar și a flexibilității prin complementaritate cu resursele regenerabile.

Instalația de Detritiere

Nuclearelectrica a anunțat în 2024 începerea lucrărilor la prima instalație de îndepărtare a tritiului din Europa, amplasată la Centrala Nucleară Cernavodă. Această inițiativă marchează un pas înainte semnificativ în tehnologia nucleară și în protecția mediului, în conformitate cu obiectivele de sustenabilitate ale Uniunii Europene. Instalația de detritiere va elimina tritiul din instalatie, ceea ce va duce la o protecție sporită a mediului, în deplină concordanță cu obiectivele ESG ale Nuclearelectrica și ale Europei.

Accentul european pe energie nucleară

Programul Nuclear Illustrative program (PINC) publicat de Comisia Europeană arată că reactoarele de capacitate mare, combinat cu SMR-urile, ar putea ajunge la peste 150 GW în UE până în 2050 (față de 100 GW în prezent). Aceasta este și estimarea Alianței Nucleare – un grup mare de state membre care susțin dezvoltarea energiei nucleare (inclusiv România).

Energia nucleară joacă un rol important în mixul energetic al UE, contribuind la securitatea aprovizionării și la obiectivele de decarbonizare. Conform celui de-al optulea Program Ilustrativ pentru Energie Nucleară (PINC), sunt necesare investiții de circa 241 de miliarde EUR, inclusiv pentru reactoare noi și prelungirea duratei de viață a celor existente.

Comisia estimează că, în 2040, peste 90% din electricitatea produsă în UE va proveni din surse decarbonizate, în principal regenerabile și nuclear.

„Industria nucleară românească are asigurate, din punct de vedere operațional, corelat cu tehnologia pe care o operăm la Cernavodă, toate componentele esențiale: materie primă, capacitatea de a procesa această materie primă, capacitatea de a produce fasciculele de combustibil, apa grea. Nuclearelectrica s-a implicat direct în menținerea și dezvoltarea ciclului integrat de combustibil, pe care l-am realizat în 2023, și care este o componentă esențială ce trebuia menținută și dezvoltată, având în vedere anvergura proiectelor nucleare pe termen lung“, declară Cosmin Ghiță, Director General Nuclearelectrica.

Industria nucleară oferă securitate energetică și independență energetică pentru România, aproximativ 66% din energia curată a României, după 2030, și o industrie nucleară românească care să fie punct de reper pentru alte state.

Un alt mare avantaj este asigurarea unui backup și a complementarității cu sursele regenerabile, energia nucleară având o disponibilitate mare, un factor de capacitate mare, dependență redusă de factorul climatic. Dar și flexibilitate prin SMR, acesta fiind unul dintre obiectivele dezvoltării la nivel internațional a reactoarelor modulare.

Ghiţă, Nuclearelectrica: România trebuie să accelereze procedurile pentru proiectele nucleare

Izotopii medicali, un proiect inovator de producție al Nuclearelectrica

Angajată într-un parteneriat cu Framatome, Nuclearelectrica face un pas esențial în dezvoltarea medicinei nucleare. În baza tehnologiei brevetate de Framatome se poate asigura o producție fiabilă, la scară industrială a Lu-177, un izotop medical utilizat pentru terapiile țintite împotriva cancerului. Actualmente, această tehnologie este instalată la Bruce Power, Canada, și a fost instalată în timpul unei opriri planificate a reactorului.

Cele două companii au demarat implementarea proiectului, care include proiectarea detaliată, achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de iradiere la Unitatea 2 a Centralei nuclear-electrice de la Cernavodă. Lansarea unui serviciu comercial de iradiere la scară largă pentru izotopi medicali este prevăzută pentru anul 2028.

Prin proiectul său de producție de izotopi medicali, Nuclearelectrica extinde utilizarea tehnologiei nucleare dincolo de securitatea energetică, transformând-o într-un instrument care aduce beneficii directe oamenilor. Infrastructura de la Cernavodă permite producția sigură și eficientă de radioizotopi, consolidând poziția României pe harta mondială a medicinei nucleare.

La nivel global, peste 10.000 de unități medicale realizează anual aproximativ 49 de milioane de proceduri cu radioizotopi, iar în Uniunea Europeană, peste 1.500 de centre medicale efectuează 10 milioane de tratamente pe an. Aceste cifre ilustrează dimensiunea uriașă a nevoii și rolul esențial al radioizotopilor în medicina modernă. În acest context, contribuția Nuclearelectrica devine cu atât mai importantă, Luteţiu-177 fiind un izotop de referință în tratamentul țintit al cancerului.

Prin acest proiect inovator de producție a radioizotopului medical Luteţiu-177 (Lu-177), Societatea Națională Nuclearelectrica a reușit să asigure acces prioritar pentru România la peste 4.000 de tratamente oncologice avansate (market based), consolidând poziția țării în domeniul medicinei nucleare. Totodată, proiectul va permite sprijinirea gratuită a 20 de pacienți români, care vor beneficia anual de terapii moderne bazate pe acest izotop utilizat la nivel mondial în tratamentul țintit al cancerului de prostată și al tumorilor neuroendocrine.

„Acționăm pentru o dezvoltare semnificativă a industriei nucleare din România: capacități crescute, proiecte unice, inovatoare, o nouă generație de profesioniști, securitate energetică și independență energetică, într-un context european și internațional în care energia nucleară a devenit o sursă fermă în mixul energetic, pe termen lung. Profităm de toate aceste oportunități la Nuclearelectrica cu scopul de a avea o companie reper în industrie, cel puțin la nivel regional“, spune Cosmin Ghiță, Director General Nuclearelectrica.

