search
Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Consilierul BNR Eugen Rădulescu: „PSD ar fi putut găsi cu greu un moment mai nenorocit pentru a risca un haos de proporții”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ruperea coaliției de guvernare vine într‑un moment extrem de delicat pentru economia României, iar efectele ar putea fi resimțite ani la rând, avertizează Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, într‑o analiză publicată în Republica.

image

Economistul subliniază că instabilitatea politică riscă să blocheze reforme esențiale, să tensioneze piețele financiare și să pună în pericol accesarea fondurilor din PNRR.

Eugen Rădulescu afirmă că nu dorește să comenteze calculele politice ale PSD, însă atrage atenția că decizia de a părăsi guvernarea vine într‑un context economic și geopolitic extrem de fragil.

1. Context internațional tensionat: costul creditării poate exploda

Consilierul guvernatorului BNR arată că situația globală rămâne „pe muchie de cuțit”, chiar dacă prețul petrolului a coborât temporar sub 100 de dolari pe baril. În astfel de condiții, piețele financiare reacționează imediat la instabilitate, iar țările vulnerabile, precum România, riscă să se împrumute mai scump.

„Această situație, singură, e de natură să tensioneze piețele financiare, ceea ce se traduce prin scumpirea creditului, mai ales pentru țările cele mai vulnerabile”, avertizează Rădulescu.

2. Deficitul bugetar rămâne uriaș. Reformele nu pot fi oprite

Deși deficitul bugetar a scăzut față de vârful de 9,3% din PIB, Eugen Rădulescu subliniază că România rămâne într‑o zonă de risc major. Continuarea reformelor este obligatorie, chiar dacă presupune măsuri nepopulare precum reducerea personalului bugetar și restructurarea companiilor de stat cu pierderi, spune economistul.

„Dacă aceste reforme se opresc, atingerea în acest an a deficitului de 6,2% din PIB devine problematică, ca și continuarea finanțării deficitului de către piața financiară”, explică Eugen Rădulescu.

3. România riscă să piardă 10 miliarde de euro din PNRR

Un alt pericol major este blocarea reformelor necesare pentru deblocarea celor 10 miliarde de euro rămași din PNRR, subliniază economistul.

„Bani pentru care țara noastră nu ar trebui să plătească nimic; ar trebui doar să amelioreze funcționarea economiei și să ducă la bun sfârșit proiecte în derulare”, subliniază economistul.

„Urmări crâncene pentru economie”. Un moment extrem de prost pentru o criză politică

În opinia lui Eugen Rădulescu, ruperea coaliției în acest context poate genera „urmări crâncene” pentru economia României, cu efecte pe termen lung. Singura șansă de a evita o deteriorare severă este continuarea programului de restructurare, deși dificultatea acestuia crește exponențial în lipsa stabilității politice.

Economistul critică dur discursul populist al celor care se declară îngrijorați de soarta celor vulnerabili, dar provoacă instabilitate politică.

„Cei care plâng cu lacrimi de crocodil pe umerii celor năpăstuiți dovedesc un năucitor analfabetism economic. Riscul ca tocmai ei să plătească scump aventura politică este foarte ridicat”, afirmă Rădulescu.

În final, economistul spune că nu înțelege logica politică a deciziei PSD, dar este convins că momentul ales este cel mai „nenorocit” pentru a provoca o criză și că nimeni nu va putea câștiga din ea.

„Ar fi putut găsi cu greu un moment mai nenorocit pentru a risca un haos de proporții în economia țării”, spune Rădulescu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
image
Adrian Cuculis o pune la zid pe Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: „De ce să faci lucrul ăsta?”

OK! Magazine

image
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria

Click! Pentru femei

image
Cum arată viața actriței Amber Heard după ce a renunțat la faimă, și-a schimbat numele și s-a mutat în Spania

Click! Sănătate

image
Cercetători: Acesta este „punctul G” masculin