search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Confuzia care a costat scump. Cum a pierdut statul marca SIDEX

0
0
Publicat:

Înregistrarea unei firme nu echivalează cu deţinerea dreptului legal asupra numelui ca brand, iar lipsa unei mărci înregistrate poate duce la pierderi semnificative - financiare, juridice şi de imagine - indiferent de notorietatea companiei, atenţionează experţii în proprietate intelectuală.

Metal abia scos din cuptorul SIDEX Galați
Fosta SIDEX Galați a pierdut dreptul asupra mărcii SIDEX. Foto arhivă

Un exemplu recent, semnalat pe 27 august 2025, este pierderea drepturilor asupra mărcii "SIDEX", un nume emblematic pentru industria siderurgică românească. Deşi grupul Liberty Steel, deţinut de omul de afaceri Sanjeev Gupta, este succesorul combinatului SIDEX Galaţi şi a continuat să folosească denumirea în comunicări oficiale şi pe piaţa muncii, compania a fost notificată că marca "SIDEX" a fost deja înregistrată de o altă entitate, fără legătură cu activitatea sa.

Situaţia nu este singulară. Foarte mulţi antreprenori cred că dacă au o firmă cu un anumit nume, acel nume le aparţine şi ca brand. În realitate, doar înregistrarea ca marcă îţi oferă drepturi exclusive. În lipsa ei, oricine poate înregistra acel brand şi îţi poate interzice folosirea lui", explică Radu Bozocea, expert în proprietate intelectuală.

Potrivit acestuia, înainte de a investi în identitatea vizuală, promovare sau ambalaje, antreprenorii ar trebui să verifice disponibilitatea mărcii în bazele de date oficiale. Printre resursele recomandate se numără: inregistrare-marci.ro - oferă verificări preliminare, asistate de specialişti; TMView - pentru căutări individuale la nivel european şi WIPO Global Brand Database - pentru mărci internaţionale.

Radu Bozocea subliniază că înregistrarea unei mărci trebuie privită ca o investiţie strategică.„Este un demers defensiv. Te asiguri că nimeni nu-ţi poate contesta dreptul asupra propriei identităţi comerciale. Apoi, marca devine şi un instrument de apărare activă - în negocieri, în instanţă sau în faţa platformelor online", susţine el.

Expertul atrage atenţia că, indiferent cât de cunoscut este un brand sau cât de veche este o companie, dreptul asupra numelui aparţine celui care înregistrează marca. Exemple precum SIDEX, Pegas, Salam Săsesc şi altele demonstrează aceeaşi regulă: fără marcă, nu există protecţie reală.

Într-un context economic în care reputaţia şi încrederea sunt printre cele mai valoroase resurse ale unei firme, înregistrarea mărcii nu mai este opţională, ci obligatorie pentru orice companie care vrea să îşi protejeze identitatea şi viitorul pe piaţă", mai spun specialiștii.

Marca SIDEX, „furată” de un afacerist cu datorii uriașe

În urmă cu două săptămâni, Remus Borza, președintele EuroInsol SPRL – parte din consorțiul concordatar al Liberty Galați, a declarat pentru „Viața liberă” că marca SIDEX a fost înregistrată pe numele unui afacerist din Năvodari.

„În urma unor verificări la Ministerul de Justiție, colegii mei au constatat că există o societate înregistrată la Năvodari. Mai mult decât atât, chiar și marca este înregistrată de acel român creativ. Marca SIDEX a luat-o un român de la Năvodari. Deci, ăștia ai noștri, indieni deopotrivă și pe vechi și pe nou, nici măcar marca comercială nu și-au protejat-o. SIDEX-ul e la un băiat din Năvodari. Probabil că dacă mergem să o cumpărăm, o să ceară vreun milion de euro pe ea. Și atunci, sigur că SIDEX-ul e istorie.

Am putea reveni la o denumire prin care, până la urmă, așa e și cunoscut: Combinatul Siderurgic Galați. Sper să n-avem surpriză și aici, să vedem că mai există un Combinat Siderurgic Galați la Deva sau că și marca este înregistrată la OSIM pe numele altcuiva. Dar până la urmă, ăsta e un aspect mai puțin important, poate să se cheme societatea oricum s-o chema, important e să aibă capital, adică să aducă bani”, a spus președintele EuroInsol.

Citește și: Un grup indian vrea să preia oţelării ale Liberty Steel, care deţine şi Sidex Galaţi

Ca o ironie a sorții, firmele Laborator Sidex SRL, Sidex SRL și Sidex Steel SRL sunt în proprietatea unui consilier local din Constanța care a acumulat datorii de milioane de lei și care este executat silit de ANAF, scria atunci sursa citată.

Cum a fost înstrăinat brandul

Combinatul siderurgic din Galați (oficial Liberty Galați, fost ArcelorMittal Galați și Sidex Galați) este cel mai mare combinat siderurgic din România.

A fost cumpărat de LNM Holdings NV în noiembrie 2001, de la statul român. Valoarea tranzacției a fost de 70 de milioane de dolari. Tranzacția a inclus angajamente investiționale de 351 milioane de dolari și un capital de lucru de 100 milioane de dolari.

Între 2004 și 2019, Sidex Galați a făcut parte din Mittal Steel, companie formată prin fuziunea companiilor LNM Holdings NV și Ispat International N. V. După fuziunea dintre Mittal Steel și Arcelor, în anul 2006, din care a rezultat ArcelorMittal, numele combinatului a fost schimbat în ArcelorMittal Galați.

În 2019, Liberty House Group înființat de britanicul de origine indiană Sanjeev Gupta (parte a grupului GFG Alliance), a cumpărat de la ArcelorMittal combinatul siderurgic Galați împreună cu 6 alte unități europene cu 740 milioane euro.

Concordatul preventiv

În martie 20255, Tribunalul Galați a dispus deschiderea procedurii de concordat preventiv prevăzută de Legea nr. 85/2014 împotriva debitorului Liberty Galati S.A. Prin aceeași hotărâre, a fost desemnat administrator concordatar consortiul format din Euro Insol SPRL si Sierra Quadrant SPRL.

Societatea LIBERTY GALATI S.A. își desfășoară activitatea în domeniul producției de oțel, având ca activitate principală: CAEN 2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

Citește și: Momentul când Ceauşescu taie panglica la SIDEX Galaţi. A trecut de atunci peste jumătate de secol

Cu o capacitate de producție de 3 milioane de tone de oțel pe an, LIBERTY Galați este cel mai mare producător de oțel integrat din România și un pilon principal al economiei românești.

Având o istorie bogată, compania a început să producă oțel în urmă cu peste 55 de ani. În 2021 LIBERTY Galați a atins cel mai ridicat nivel de producție din ultimii 10 ani, cu un volum total de producție de 2,35 milioane de tone de oțel lichid.

LIBERTY Galați are un portofoliu complex de produse plate de oțel de calitate, precum tablă groasă, rulouri și foi laminate la cald, laminate la rece, zincate și prevopsite, dar și produse tubulare sudate, livrând oțel clienților din România și din aproximativ 30 de țări din întreaga lume. Produsele din oțel fabricate la Galați sunt utilizate în multe sectoare de activitate, inclusiv în sectorul apărării și naval, în domeniul construcțiilor, transporturilor, auto și pentru recipientele sub presiune.

Produsele marca LIBERTY Galați au fost folosite în multe dintre proiectele majore de infrastructură ale României, printre care: noul pod peste Dunăre de la Brăila, care este al treilea ca mărime din Europa; podul feroviar care leagă Aeroportul Internațional „Henri Coandă” de Drumul Național 1 (DN1) și podurile peste râul Mureș care fac parte din autostrada A10 Sebeș – Turda. De asemenea, oțelul de la Galați a fost folosit la construcția podului „Osman Gazi” din Turcia, care traversează Golful Izmit, și la pasarela pietonală de la gara Koge Nord din Danemarca.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Cine a fost Charlie Kirk, activistul politic american asasinat la o universitate din Utah
gandul.ro
image
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
mediafax.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 30 de zile. Vine cea mai bună perioadă din an pentru ele
fanatik.ro
image
Cine este Charlie Kirk, aliatul MAGA al lui Trump, împușcat în Utah: „Părea că a fost împușcat de aproape”
libertatea.ro
image
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Vezi linii drepte sau curbe, iluzia optică care îți face creierul să nu mai înțeleagă nimic
playtech.ro
image
Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt plătiți regește de Antena 1
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
El este Marius, românul care și-a pierdut viața în accidentul de motocicletă, în Italia. Urma să devină tată pentru a doua oară
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Procură specială pentru pensie. Actul obligatoriu, anunțat de Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
București. Calea Victoriei în anii '40 ai secolului trecut (© iMAGO Romaniae)
Furtul de 30 de milioane de la magazinul „Empire” de pe Calea Victoriei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!