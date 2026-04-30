Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Sindicatul Damen Mangalia cere lămuriri autorităților legat de vânzarea activelor în vederea redresării

Sindicatul Liber Navalistul cere clarificări ferme și asumate din partea autorităților în legătură cu viitorul șantierului Damen Shipyards Mangalia, în contextul intrării în faliment, principalele solicitări vizând atât soarta activelor, cât și protecția angajaților și reluarea activității.

Șantierul Damen Mangalia
Sindicatul Damen Mangalia cere lămuriri autorităților legat de vânzarea activelor. Foto Damen

Potrivit documentului remis Ministerului Economiei, sindicaliștii cer un răspuns clar privind ce se întâmplă concret cu șantierul: care este calendarul valorificării activelor și dacă există, în mod real, o strategie de redresare care să ducă la continuarea activității, nu doar la lichidare. O preocupare majoră este dacă șantierul va fi păstrat ca unitate industrială funcțională sau dacă există riscul ca activele să fie vândute pe bucăți, înainte de orice relansare.

Un alt punct esențial este structura viitoarei entități. Sindicatul Navalistul vrea să știe dacă activele vor fi preluate printr-o companie nouă, cine vor fi acționarii și ce rol va avea statul român în această construcție. În același timp, apare și întrebarea dacă există un investitor concret și ce angajamente își asumă acesta.

Cea mai mare îngrijorare rămâne însă legată de salariați. Sindicatul solicită garanții clare că actualii angajați vor avea prioritate la angajare în noua structură și cere detalii precise: câți vor fi preluați, în ce etape și după ce criterii. De asemenea, se pune problema modului în care va avea loc transferul forței de muncă și dacă drepturile actuale din contractul colectiv și cele individuale vor fi menținute integral sau cel puțin la același nivel. În lipsa acestor garanții, sindicaliștii cer explicit să se precizeze cine își asumă eventuale reangajări în condiții inferioare.

„Preluarea activelor se va realiza prin constituirea unei noi companii? Care este structura de acționariat și care va fi rolul statului în noua structură de acționariat?

Există un angajament ferm, asumat de statul român și de un potențial investitor, ca actualii salariați ai șantierului să aibă prioritate la angajare sau preluare în noua structură? Dacă da, câți salariați se estimează că vor fi preluați, în ce etape și în baza căror criterii?”, se arată în documentul trimis Ministerului Economiei.

În plus, sindicatul insistă ca orice acord de tip parteneriat sau asociere cu un investitor să includă clauze explicite privind protejarea forței de muncă locale: păstrarea locurilor de muncă, utilizarea prioritară a personalului existent și evitarea înlocuirii acestuia cu muncitori din exterior înainte de valorificarea resursei locale.

Pe lângă problema imediată a falimentului, sindicaliștii cer și o viziune pe termen mediu și lung. Ei solicită detalii despre planul de afaceri al viitoarei entități, inclusiv dacă există proiecte dincolo de programul SAFE, care nu acoperă întreaga capacitate a șantierului. În acest context, vor să știe cum va evolua numărul de angajați, ce investiții sunt planificate și cum vor fi distribuite acestea între modernizare, producție și resursa umană.

O altă preocupare importantă este legată de garanțiile privind derularea contractelor viitoare: dacă proiectele asociate programului SAFE vor fi realizate efectiv la Mangalia sau există riscul relocării lor în alte șantiere.

Nu în ultimul rând, sindicatul cere un mecanism real de consultare. Reprezentanții angajaților solicită să fie implicați formal în toate etapele negocierilor cu investitorii și lichidatorul, printr-un grup de lucru dedicat, cu întâlniri periodice și decizii asumate, astfel încât salariații să nu afle despre viitorul lor doar din declarații publice.

Faliment și concedieri la Șantierul Naval Mangalia

Amintim că, la 6 aprilie a.c., administratorul judiciar CITR a anunțat că Șantierul Naval Damen Mangalia va intra în faliment și lichidare. Contractele de muncă ale angajaților vor înceta, a informat administratorul judiciar CITR, precizând că adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare al companiei.

Planul de reorganizare supus la vot a avut ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia. Respingerea planului de către creditori determină obligația administratorului judiciar de a sesiza instanța de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori în derularea acesteia.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, a declarat Paul‑Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

În urma anunțului administratorului judiciar al Șantierului Naval Mangalia - CITR - ministrul Economiei, Irineu Darău, a ținut să precizeze că instituția a făcut tot ce a putut să nu se ajungă aici, salariile fiind în curs de plată, dar și că falimentul înseamnă încheierea „actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul în care pot fi găsite și construite soluții noi”.

„Falimentul înseamnă închiderea actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul în care pot fi găsite și construite soluții noi. Obiectivul este să valorificăm inteligent activele existente și să creăm condițiile pentru reluarea activității, fie prin atragerea de investitori, fie prin alte formule viabile.

Ministerul Economiei a tratat constant acest obiectiv ca fiind de interes strategic și va folosi toate instrumentele disponibile pentru a proteja atât capacitatea industrială, cât și angajații săi.

Cel mai important este să facilităm investiții sustenabile și durabile pentru viitor. Îmi asum angajamentul să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a crea aceste perspective. Știm că nu totul depinde de noi, însă doar cu optimism și pragmatism vom reuși să găsim soluții”, a declarat atunci ministrul Irineu Darău.

