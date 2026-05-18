Mai grav decât COVID-19. Conflictul din Orientul Mijlociu riscă să distrugă milioane de locuri de muncă la nivel global

Prelungirea sau escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea avea consecinţe mai grave asupra ocupării forţei de muncă decât cele provocate de pandemia de COVID-19, a avertizat Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) într-un raport.

Organizația Internațională a Muncii (OIM) avertizează că actualul conflict din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte economice și sociale mai persistente decât pandemia de COVID-19, în special asupra pieței muncii, investițiilor și veniturilor populației. Instituția solicită intervenții rapide pentru limitarea efectelor economice înainte ca acestea să devină dificil de reversat.

Economistul-șef al OIM, Sangheon Lee, a declarat că actuala criză se dezvoltă diferit față de șocurile economice anterioare.

„Crizele anterioare, inclusiv COVID-19, au provocat șocuri masive și imediate, însă redresarea a început relativ rapid după relaxarea restricțiilor și introducerea măsurilor de sprijin”, a explicat Lee într-o analiză recentă.

Potrivit acestuia, actualul conflict riscă să genereze efecte economice de durată, prin creșteri repetate ale prețurilor la energie și alimente, reducerea investițiilor, perturbarea migrației forței de muncă, con cedieri și presiuni continue asupra veniturilor gospodăriilor.

„Criza actuală, care vine pe fondul unei serii de policrize globale, se poate desfășura diferit. Efectele sale se pot manifesta gradual, prin șocuri succesive ale prețurilor, incertitudine economică, investiții mai slabe, sisteme de migrație perturbate și scăderea veniturilor populației”, a afirmat oficialul OIM.

Organizația precizează că nu a evaluat încă integral impactul conflictului asupra pieței muncii la nivel global, însă semnalele de avertizare sunt deja vizibile în economiile afectate direct.

„În țările aflate în centrul conflictului, locurile de muncă sunt distruse sau afectate grav, numeroase afaceri și-au redus activitatea sau s-au închis, iar salariile și veniturile populației sunt întrerupte”, a spus Lee.

Efectele se propagă și în afara zonelor de conflict

Potrivit OIM, efectele se propagă și în afara zonelor de conflict, prin creșterea prețurilor la combustibili și produse alimentare, reducerea angajărilor, amânarea investițiilor, scăderea remitențelor și perturbarea fluxurilor de muncitori migranți.

Economistul avertizează și asupra degradării calității locurilor de muncă, pe fondul creșterii economiei informale și al deteriorării condițiilor de muncă.

„Există riscul unei presiuni suplimentare asupra salariilor, al creșterii sărăciei în muncă, al muncii copiilor și al altor forme de muncă vulnerabilă sau forțată”, a transmis OIM.

În opinia oficialului, pierderea locurilor de muncă stabile și a afacerilor viabile poate afecta pe termen lung stabilitatea socială.

„Atunci când războiul distruge locuri de muncă decente, venituri și întreprinderi funcționale, este afectat și sentimentul de securitate și demnitate oferit de muncă. În lipsa unor locuri de muncă stabile, tensiunile sociale pot crește, iar reconstrucția încrederii și a stabilității devine mai dificilă”, a adăugat Lee.

OIM cere programe de susținere salarială

OIM recomandă măsuri rapide pentru sprijinirea angajaților și companiilor afectate, inclusiv ajutoare temporare pentru venituri, programe de susținere salarială, protejarea sistemelor de asistență socială și sprijin pentru întreprinderile mici afectate de perturbările economice.

Instituția avertizează că o abordare de tip „așteptăm să vedem ce se întâmplă” ar putea agrava efectele economice.

„Până când datele economice vor arăta clar amploarea problemelor, șocurile temporare s-ar putea transforma deja în crize structurale de durată”, a avertizat economistul OIM.

Conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat în ultima perioadă, pe fondul escaladării tensiunilor regionale și al confruntărilor militare dintre Iran și Israel, care au atras inclusiv implicarea Statelor Unite. În prezent, comunitatea internațională încearcă menținerea armistițiului și reluarea negocierilor diplomatice.

Secretarul general al United Nations, António Guterres, a cerut continuarea dialogului și respectarea acordurilor de încetare a focului.

„Armistițiul trebuie menținut cu orice preț, iar toate încălcările trebuie să înceteze”, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric.