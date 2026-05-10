Dispar 3.000 de locuri de muncă: val de concedieri la o mare bancă europeană, pe fondul presiunilor de preluare din partea UniCredit

Val de concedieri în sectorul bancar european: 3.000 de locuri de muncă vor fi eliminate, în contextul unei lupte intense pentru control și independență financiară.

Commerzbank a anunțat un amplu plan de restructurare care include eliminarea a aproximativ 3.000 de locuri de muncă, în încercarea de a-și crește profitabilitatea și de a-și consolida poziția de bancă independentă, în urma presiunilor venite din partea grupului italian UniCredit.

Decizia vine pe fondul unei confruntări tot mai tensionate între cele două instituții financiare, după ce UniCredit, condusă de CEO-ul Andrea Orcel, a lansat o ofertă de preluare estimată la circa 37 de miliarde de euro (aproximativ 43,4 miliarde de dolari), sub prețul pieței. Commerzbank a respins ferm inițiativa, acuzând partea italiană că promovează o „narațiune înșelătoare” privind performanța și potențialul băncii germane.

Planul de restructurare include costuri estimate de aproximativ 450 de milioane de euro, în condițiile în care banca continuă reducerea personalului. Măsurile actuale vin după o serie de concedieri succesive: circa 10.000 de posturi au fost eliminate la începutul deceniului, iar anul trecut au fost anunțate alte 3.900 de tăieri de locuri de muncă, potrivit reuters.

În paralel, UniCredit a prezentat propriul plan de eficientizare, care prevede economii de aproximativ 1,3 miliarde de euro și reducerea a 7.000 de locuri de muncă, în special la nivelul operațiunilor centrale din Frankfurt.

Grupul italian, care deține deja aproape 30% din Commerzbank, susține că banca germană nu își valorifică potențialul și că o consolidare bancară la nivel european ar fi benefică într-un context geopolitic instabil.

Noua strategie a Commerzbank vizează întărirea argumentului independenței. Banca își propune venituri de 15 miliarde de euro în 2028, în creștere față de ținta anterioară de 14,2 miliarde de euro, și un profit de 4,6 miliarde de euro, peste estimarea precedentă de 4,2 miliarde de euro. Conducerea mizează pe faptul că aceste obiective vor convinge investitorii de viabilitatea unei dezvoltări autonome.

Disputa dintre cele două bănci a devenit un test important pentru sectorul bancar european și pentru capacitatea Germaniei de a respinge preluările externe în domenii strategice.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat recent că astfel de tentative „nu sunt modul corect de a trata instituții precum Commerzbank”, avertizând că ele pot eroda încrederea în sistemul financiar german.

Statul german mai deține în prezent aproximativ 12% din acțiunile Commerzbank, rămase în urma pachetului de salvare acordat în timpul crizei financiare globale de acum două decenii.

Potrivit sursei citate, unele voci politice și din mediul bancar solicită chiar o majorare a participației statului pentru a contracara influența UniCredit, însă o astfel de măsură ar ridica obstacole semnificative.

În ciuda presiunilor, Commerzbank insistă că își va continua drumul ca bancă independentă, în timp ce UniCredit își menține interesul pentru o posibilă fuziune.