Concedieri masive la Iași și Ploiești, în industria auto. Sute de posturi sunt afectate de restructurarea globală a unui gigant american

Un important grup american din industria auto, furnizor de componente pentru mărci precum Mercedes și Porsche, a anunțat concedierea a sute de angajați din fabricile sale din Iași și Ploiești, în cadrul unui amplu proces de restructurare și relocare a producției din România.

Este vorba despre compania Lear Corporation, unul dintre cei mai mari furnizori globali de scaune auto și sisteme electronice, care reduce semnificativ activitatea din Iași și transferă o parte dintre proiectele majore către alte unități ale grupului.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, decizia vine pe fondul declinului industriei auto europene și al unei reorganizări globale a operațiunilor companiei.

Concedieri colective la Iași

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași a confirmat că Lear Corporation a notificat oficial autoritățile privind concedieri colective. Procesul a început în luna mai și urmează să fie finalizat în toamna acestui an.

„Inițial au fost menționate 460 de persoane, însă numărul exact urmează să fie recalculat, pentru că o parte dintre angajați au plecat voluntar”, a declarat Adriana Sîrghie, purtător de cuvânt al AJOFM Iași.

Surse din companie susțin că relocarea producției reprezintă un element central al restructurării. Proiectele destinate unor constructori auto precum Mercedes și Porsche vor fi mutate către alte fabrici ale grupului, în etape diferite.

Conform planificării actuale, producția pentru Mercedes ar urma să fie relocată până în septembrie 2026, iar cea pentru Porsche până în octombrie 2026.

Reduceri de personal și în alte unități

Reorganizarea nu vizează doar fabrica din Iași. La Lețcani, procesul de restructurare a început încă din primăvara anului 2025, iar anterior au fost operate noi valuri de concedieri colective în decembrie 2024 și ianuarie 2025, când aproximativ 40 de angajați au fost disponibilizați.

Reducerile au afectat personal din mai multe domenii, de la tehnicieni și confecționeri textile până la specialiști în calibrarea cablajelor auto, potrivit datelor disponibile.

Evoluția companiei în România

Lear Corporation România SRL, cu sediul social în județul Argeș, activează pe piața locală de 26 de ani și deține mai multe puncte de lucru, cele mai importante fiind în Pitești și Iași.

În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 1,4 miliarde de lei, în scădere cu 12,5% față de anul anterior. Totuși, societatea a revenit pe profit, cu un câștig de 4 milioane de lei, după pierderile de 4 milioane de lei din perioada precedentă.

În același timp, datoriile au fost reduse de la 310 milioane de lei la 200 de milioane de lei, iar numărul angajaților a scăzut de la aproximativ 4.000 la 2.871 până la finalul anului 2025.

La nivel global, Lear Corporation operează în 36 de țări și generează venituri anuale de peste 23 de miliarde de dolari. În 2022, compania a achiziționat Thagora Technology, o firmă din Iași specializată în tehnologii hardware și software.

Disponibilizări masive și în alte domenii

Oracle România a început pe 25 iunie 2026 o nouă rundă de concedieri colective, potrivit unor informații publicate pe o pagină online dedicată pieței muncii, unde angajații și foștii angajați transmit în mod anonim informații din companii.

Potrivit sursei citate, aproximativ 526 de persoane sunt afectate de această rundă de restructurări.

În spațiul online a fost publicată și o notă internă atribuită companiei, prin care angajații sunt informați că a fost inițiat un proces de concediere colectivă în cadrul mai multor entități Oracle din România.