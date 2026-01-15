Comuna unde se construiește o mega investiție de 44 milioane euro: Aquila ridică un depozit în parteneriat cu una dintre cele mai bogate familii din Belgia

Liderul român în logistică și transport, Aquila, investește 44 de milioane de euro pentru construirea unui depozit de 47.000 mp în Dragomirești, lfov, la câțiva kilometri de București. în parteneriat cu dezvoltatorul belgian Warehouses De Pauw (WDP).

Proiectul este realizat în parteneriat cu dezvoltatorul Warehouses De Pauw (WDP), al cărui principal acționar aparține uneia dintre cele mai bogate familii din Belgia. Construcția urmează să fie finalizată în prima parte a anului 2027, potrivit Profit.

Potrivit raportărilor financiare, Aquila Part Prod Com (AQ) a înregistrat în primele nouă luni ale anului trecut venituri consolidate de 2,46 miliarde lei, în creștere cu 17,14% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Segmentele de distribuție și logistică au consemnat creșteri de 18%, respectiv 21%, în timp ce activitatea de transport a scăzut ușor, cu 4%.

„Ne menținem pe o traiectorie solidă de creștere și dispunem de toate instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor propuse pe termen mediu, acordând atenție constantă evoluțiilor fiscale și macroeconomice, care pot influența temporar nivelul profitabilității”, a declarat CEO-ul Cătălin Vasile în raportarea trimestrială.

Sursa citată susține că, în aceeași perioadă, costurile companiei cu bunurile vândute au urcat cu 17,09%, la 1,85 miliarde lei, iar cheltuielile cu combustibilii și salariile au crescut cu 17,93%, respectiv 26,08%, ajungând la 69,46 milioane lei și 287,13 milioane lei.

Profitul net al Aquila s-a redus cu 38,40%, la 34,69 milioane lei, față de 56,32 milioane lei în primele trei trimestre din 2024.