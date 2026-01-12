O fostă fabrică de bere din Turda, scoasă la vânzare pentru 2,7 milioane de euro. Povestea impresionantei proprietăți

Se vinde una dintre cele mai rare și mai valoroase mărturii ale patrimoniului industrial transilvănean: fosta fabrică de bere din Turda, un edificiu cu o identitate arhitecturală puternică și o istorie ce traversează peste două secole, situat la câțiva pași de centrul istoric al municipiului.

Fosta fabrică de bere se vine la prețul de 2,69 milioane de euro, potrivit paginii oficiale a casei de licitații Sotheby’s, care prezintă o descriere a proprietății.

Ridicată între anii 1756 și 1814, clădirea poartă semnătura arhitectului autodidact János Kövesi, care a reușit să îmbine funcționalitatea industrială timpurie cu expresii arhitecturale specifice epocii și regiunii.

„Cunoscută inițial sub numele de Fabrica de Bere Mendel, și redenumită ulterior Fabrica de Bere Turdeana în anii 1920, proprietatea s-a impus ca unul dintre cei mai respectați producători de bere din Transilvania. La apogeul său, complexul industrial era unul dintre principalii angajatori locali și un important punct de referință economic și social pentru oraș. Astăzi, clădirea își păstrează caracterul arhitectural autentic, conservând elemente originale de o valoare remarcabilă: zidărie decorativă aparentă, tâmplărie din lemn și metal, un coș de fum industrial, un turn de colț și volume generoase care îi definesc silueta distinctivă. Clasificată ca monument istoric, proprietatea transmite o prezență puternică și durabilă, cu o expresivitate arhitecturală care se pretează în mod natural unei reconversii bine gândite și de înaltă calitate”, scrie sothebysrealty.com

După încetarea activității industriale în perioada postcomunistă, ansamblul a fost achiziționat de familia Rațiu, cunoscută pentru implicarea civică și culturală în Turda și la nivelul județului Cluj. La ora actuală, clădirea este complet eliberată de echipamentele industriale, oferind un cadru deschis, flexibil și pregătit pentru noi interpretări.

Interiorul, desfășurat pe mai multe niveluri, impresionează prin proporții ample, tavane înalte și o compartimentare versatilă, arată sursa citată.

Avantaje logistice importante

Parterul, cu acces direct din stradă, este ideal pentru restaurante, galerii, spații expoziționale sau diverse evenimente. Etajele superioare, mai intime și bine luminate natural, pot găzdui birouri, ateliere creative sau chiar un boutique‑hotel, în timp ce mansarda, cu structura sa expusă, oferă un potențial scenografic remarcabil, potrivit casei de licitații.

Subsolul generos completează ansamblul, fiind pretabil pentru crame, spații wellness sau depozitări specializate.

„Proprietatea este completată de terenuri auxiliare adiacente, oferind soluții logistice și de parcare valoroase, un avantaj important pentru orice proiect de reamenajare urbană la scară largă”, mai arată sursa citată.

De-a lungul anilor, fosta fabrică a găzduit evenimente culturale, instalații artistice și întâlniri private, demonstrându‑și capacitatea de a funcționa ca un spațiu primitor, cu atmosferă și identitate proprie. Chiar și în forma actuală, locul se remarcă prin caracter și potențial, fiind pregătit să devină o destinație culturală, socială sau comercială de referință.