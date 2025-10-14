search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Nouă investiţie a gigantului PepsiCo la fabrica de băuturi din Dragomirești

Gigantul american PepsiCo a inaugurat marți o nouă investiție în România, o linie de îmbuteliere doze la fabrica de băuturi din Dragomirești.

„Investiția de 8,5 milioane de dolari s-a derulat pe parcursul ultimului an. Capacitatea este de aproximativ 72 de doze pe oră. Operăm cu 5 colegi în 2 schimburi pe zi. Legat de sustenabilitate, reducem amprenta de carbon cu 210 tone de CO2. Producția are un consum scăzut de apă și energie electrică. În Dragomirești sunt 7 linii de producție. Suntem o fabrică care exportă în 6 țări. Totuși, Pepsi la draft din România e produs aici în România. Suntem printre cele mai mari fabrici de băuturi din Europa”, a declarat Radu Berevoescu, General Manager, PepsiCo East Balkans, potrivit Economedia.

Oficialul companiei susține că „rămâne de văzut ce se va întâmpla până la finalul anului”, însă compania speră să obțină o creștere, în timp ce pentru anul 2026 reprezentanții companiei sunt optimiști. „Acum lucrăm la planurile pentru 2026 și trebuie să fim atenți mai ales la cum va fi consumul. Vom continua să investim în marketing, în partenerii noștri de retail”, a mai declarat Radu Berevoescu.

La evenimentul de inaugurare au participat și reprezentanți ai autorităților. „Traversăm o perioadă dificilă și complicată. Așa cum discutam cu cei din conducerea PepsiCo, peste ceva timp lucrurile își vor reveni la normal. Important este ca împreună să reușim să ducem România în viitorul pe care îl dorim”, spune Laurențiu Gâdei, secretar de stat în ministerul Economiei.

PepsiCo a intrat pe piaţa româneasca în anul 2004, achiziţionând liderul pe piaţa de chips-uri de cartofi, compania Star Foods, prezentă în România încă din 1993. Astfel, PepsiCo a devenit unul dintre jucătorii principali pe piaţa de Snacks-uri din România.

PepsiCo România avea peste 1500 de angajați în România, în 2023.

Economie

