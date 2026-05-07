Românii continuă să strângă cureaua. Consumul a scăzut pentru a treia lună consecutiv față de anul trecut. Ce arată datele oficiale INS

Consumul a crescut în martie față de februarie 2026, dar per total tot este mai mic decât anul trecut, potrivit informațiilor oficiale transmise joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Datele privind comerțul cu amănuntul arată că, în luna martie 2026, consumul a avut o evoluție mixtă. Comparativ cu luna februarie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără vânzările de autovehicule și motociclete, a crescut semnificativ, cu 18,6% ca serie brută și cu 2,6% după ajustarea sezonieră. Creșterea a fost susținută în principal de majorarea vânzărilor de carburanți, care au avansat puternic, dar și de creșterea vânzărilor de produse nealimentare și alimentare.

Totuși, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, situația este diferită. În martie 2026, comerțul cu amănuntul a înregistrat o scădere de 2,3% față de martie 2025, respectiv de 3,2% în serie ajustată sezonier. Declinele au fost determinate în special de reducerea vânzărilor de produse nealimentare și alimentare, în timp ce singurul segment care a rămas pe creștere a fost cel al carburanților.

Astfel, România a înregistrat pentru a treia lună consecutiv o scădere a consumului față de primele trei luni din anul trecut, respectiv de 9,1% în ianuarie, 7,6% în februarie și 2,3% în martie 2026.

Tendința negativă se observă și la nivelul întregului trimestru. În perioada ianuarie–martie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,8% față de primele trei luni din 2025, iar după ajustarea sezonieră declinul a fost de 5,0%. Cea mai mare reducere a fost înregistrată la vânzările de produse nealimentare, urmate de produsele alimentare și de comerțul cu carburanți.

Per ansamblu, datele indică faptul că, deși luna martie a adus o revenire față de februarie, consumul rămâne sub nivelul de anul trecut. Evoluția sugerează o prudență mai mare a populației în cheltuieli, în special pentru produsele nealimentare, pe fondul presiunilor economice și al costului ridicat al vieții.

