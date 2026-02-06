CFR SA, investigată privind un posibil abuz de poziţie dominantă. Se analizează dacă limitează accesul altor furnizori de energie

Consiliul Concurenței a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România.

Potrivit unui comunicat al Consiliului, remis vineri Agerpres, autoritatea de concurență verifică dacă anumite acțiuni ale CFR SA, inclusiv neimplementarea unor investiții în sistemul de alimentare cu energie electrică de tracțiune, au creat bariere care împiedică accesul altor furnizori pe piața energiei electrice de tracțiune din România.

În cadrul investigaţiei, s-au efectuat inspecţii inopinate la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA şi la sediul Electrificare CFR SA.

CFR SA este administratorul infrastructurii feroviare din România, iar Electrificare CFR SA, filială a acesteia, este furnizorul de energie electrică de tracţiune în reţeaua feroviară.

„Inspecţiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi urmăresc obţinerea informaţiilor şi documentelor necesare clarificării situaţiei analizate. Efectuarea inspecţiilor inopinate nu reprezintă o constatare a unei încălcări a legislaţiei în domeniul concurenţei”, precizează reprezentanţii instituţiei.

Legea concurentei interzice folosirea în mod abuziv a unei poziţii dominante deţinute de către unul sau mai mulţi agenţi economici pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurenţiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activităţii economice sau prejudicierea consumatorilor.