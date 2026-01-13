CFR scoate la licitație terenuri și construcții

CFR va scoate la vânzare prin licitație publică anumite active constând în terenuri şi construcții, care nu sunt necesare realizării sau dezvoltării proiectelor de infrastructură feroviară şi nu contribuie la obiectivele strategice ale sistemului feroviar național.

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. aduce la cunoştinţa publicului faptul că, în data de 13 ianuarie 2026, Ciprian-Constantin Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de coordonator şi reprezentant al statului român, a purtat o discuţie cu membrii Consiliului de Administraţie al companiei. Întâlnirea a avut ca obiect punerea în aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2025, coroborate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 156 din 30 decembrie 2024, precum şi cu art. 1244 din Codul civil, care reglementează cadrul juridic aplicabil administrării şi valorificării activelor din domeniul privat al entităţilor publice”, a anunțat marți Ministerul Transporturilor.

În acest context, Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. va iniţia o analiză detaliată a activelor aflate în domeniul privat al companiei, respectiv terenuri şi construcţii, care nu sunt necesare realizării sau dezvoltării proiectelor de infrastructură feroviară şi nu contribuie la obiectivele strategice ale sistemului feroviar naţional.

„În urma acestei analize, Consiliul de Administraţie va proceda la aplicarea etapelor legale prevăzute de cadrul normativ în vigoare pentru valorificarea acestor active prin proceduri de licitaţie publică, cu respectarea principiilor de transparenţă, concurenţă, tratament egal şi utilizare eficientă a resurselor patrimoniale”, se arată în informare.

