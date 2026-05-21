Diana Buzoianu anunță că bugetul Rabla 2026 va fi mai mare cu 100 de milioane de lei față de anul trecut

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi, 21 mai, că a fost aprobat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pe 2026. Aceasta a reamintit că bugetul pentru Rabla 2026 va fi de 300 de milioane de lei, mai mare decât cel de anul trecut.

„Astăzi avem în sfârșit bugetul AFM aprobat, ceea ce înseamnă că automat plățile pentru proiectele care au fost mutate și salvate de pe PNRR pe AFM vor putea să aibă în sfârșit și plățile făcute.

Vorbim de proiecte precum insule ecologice și centre de aport voluntar, mici, mari și cu noi de grajd. Proiectele pe apă-canal, toate aceste proiecte care aveau șantiere deschise, care au continuat să aibă lucrările făcute, dar care nu au putut să aibă plățile realizate pentru că nu era încă aprobat bugetul, în sfârșit vor primi această gură de aer și vom putea să avem inclusiv aceste sute de proiecte”, a declarat ministrul Mediului la finalul ședinței de Guvern.

Diana Buzoianu spune că peste 500 de proiecte mutate de pe PNRR pe AFM vor primi în sfârșit finanțare și ar putea fi finalizate, multe chiar în acest an.

Ea anunță și lansarea unui nou program pentru apă-canal, cu un buget de 1,5 miliarde de lei, despre care afirmă că este necesar atât pentru extinderea serviciilor esențiale către milioane de români, cât și pentru evitarea unor sancțiuni europene în cadrul procedurii de infringement.

De asemenea, a oferit noi detalii despre forma programului Rabla în acest an.

„Vom lansa un nou call, un nou program Rabla Auto pentru persoane fizice, care va avea un buget de 300 de milioane de lei. Este un buget cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut, un buget care va fi împărțit așa cum a fost împărțit și anul trecut ca valoare a voucherelor și un buget care, sperăm noi, să fie folosit mai ales pe criteriul european.”

Ministrul adaugă că autoritățile pregătesc lansarea noului program Rabla și analizează posibilitatea ca acesta să fie limitat la mașini produse în Uniunea Europeană sau în state care au parteneriate strategice cu UE.

Ea afirmă că au fost cerute puncte de vedere de la Consiliul Concurenței și Ministerul Economiei, iar ghidul programului ar putea fi publicat în perioada următoare.

„Dacă aceste criterii sunt confirmate, vom pune în transparență și un ghid care să facă această trecere de la programul Rabla anterior, care era deschis pentru absolut orice fel de mașină, indiferent de continentul unde era realizată, către mașini care se întorc ca valoare inclusiv în economie.”

Ministrul Mediului lansează un program de împădurire inspirat din Republica Moldova

În continuare, Diana Buzoianu a anunțat un program de 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare a energiei, despre care spune că va reduce presiunea asupra sistemului energetic și va permite folosirea energiei produse de prosumatori în perioadele de consum ridicat.

Ea a mai declarat că AFM va lansa și un program de împădurire, cu un buget de 250 de milioane de lei, inspirat din modelul Republicii Moldova și bazat pe parteneriate cu primăriile și UAT-urile.

„Ne-am uitat la frații noștri de peste Prut, am văzut că putem să preluăm și niște bune practici și vrem să vedem exact dacă în perioada imediat următoare putem lansa și un program similar pentru România.

Vom avea de asemenea și un program nou de iluminat public, de 700 de milioane de lei. Asta se adaugă programului de apă-canal, programului Rabla, programului de iluminat, toate aceste programe noi de care vorbim, sume noi care se adaugă la buget.

Sunt sume suplimentare față de edițiile anterioare, care și ele vor avea banii necesari să fie finanțate și să fie finalizate. Deci avem în continuare bani alocați și pentru edițiile anterioare din programul de iluminat, banii prevăzuți și pentru sistemele de apă-canal, proiectele care erau deja prevăzute, dar acum vorbim despre proiecte noi, call-uri noi, programe noi, suplimentar față de ceea ce există deja și proiecte care deja au primit banii și sunt prevăzuți și în buget.”

Nu în ultimul rând, Diana Buzoianu anunță o premieră în bugetul AFM: o cofinanțare de 10 milioane de lei pentru programele europene LIFE, dedicate proiectelor de biodiversitate. Ea spune că banii vor fi folosiți pentru proiecte pilot, urmând ca autoritățile să decidă ulterior ce inițiative pot fi extinse la scară mai mare.