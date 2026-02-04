Ce se întâmplă cu prețurile la gaz de la 1 aprilie. Anunțul ministrului Energiei: „O spun de trei luni de zile și mă țin de cuvânt”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că prețurile la gaz pentru români nu vor fi majorate începând cu 1 aprilie. Oficialul a precizat că mesajul său a fost constant în ultimele trei luni și că se va menține această promisiune.

„Îi asigur pe români că prețurile la gaz nu vor crește de la 1 aprilie. O spun de 3 luni de zile și mă țin de cuvânt. Este propunerea PSD adoptată în coaliție. Așa cum am mai spus, o liberalizare treptată a pieței de gaz protejează românii de creșteri necontrolate de prețuri, dar ajută și mediul privat să rămână competitiv. Românii nu mai puteau suporta încă o rundă de scumpiri!”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul a mai subliniat că va gestiona cu specialiști o tranziție „sănătoasă” către o piață liberă, cu prețuri predictibile și corecte, evitând experiențele „haotice” din ultimii ani.

„Cât sunt eu ministrul energiei, prețurile la gaz nu cresc. Și gestionez cu cei mai buni specialiști o tranziție sănătoasă către o piață liberă cu prețuri mici. Predictibil și organizat, nu haotic cum am văzut în ultimii ani!”, a spus ministrul.

În perioada următoare, Ministerul Energiei urmează să vină cu cadrul normativ și pașii de urmat pentru a se asigura că, până la intrarea în exploatare a primelor resurse noi de gaz din Marea Neagră, prețul pentru consumatori va rămâne unul stabil.