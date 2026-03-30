Cumulul pensiei cu salariul la stat. Premierul Bolojan anunță că proiectul de lege este finalizat și va fi trimis Parlamentului după avizul CSM

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 30 martie, că proiectul de lege care reglementează cumulul pensiei cu salariul în sistemul public este finalizat și așteaptă avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

„Legea este gata, se așteaptă să fie avizată de CSM, conform procedurilor, în termen de 30 de zile. În momentul în care vom avea proiectul de lege, îl vom trimite la Parlament și sper ca, în procedură de urgență, să fie pus în practică”, a afirmat Bolojan, într-un interviu pentru Digi24, întrebat despre măsurile referitoare la cumulul pensiei cu salariul la stat.

Premierul a explicat că efectul legii ar urma să fie ca persoanele care cumulează pensia cu salariul să renunțe la 85% din pensie, dacă doresc să continue să lucreze, sau să renunțe la locul de muncă din sistemul public.

„În condițiile în care într-o instituție trebuie să se facă reduceri, așa cum este necesar în perioada următoare în multe instituții, dacă nu există alte soluții de diminuare a cheltuielilor cu salariile, este mult mai corect din punct de vedere moral ca să plece din instituție cineva care are o sursă de venit certă, decât cineva care depinde exclusiv de acel salariu”, a mai spus premierul.

Creșterea vârstei de pensionare în sistemele de ordine

Șeful Guvernului a mai declarat că există un acord al coaliției pentru a lucra la un proiect de lege care să crească vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică și siguranță națională, iar săptămâna viitoare proiectul va fi prezentat.

„Există un acord al coaliției pentru a lucra la un proiect de lege care să crească vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică și siguranță națională, în așa fel încât și aici, unde oamenii se pensionează la 47, 50, 52, 53 de ani, să crească vârsta de pensionare, să se reducă situațiile în care te poți pensiona accelerat, pentru că nu mai are cine să-i înlocuiască pe cei care ies la pensie”, a spus premierul.

El a subliniat că „este anormal să ai sisteme de pensionare accelerate de tipul acesta, cât timp încă ești în deplinătatea facultăților fizice de a genera acea activitate”.

„Sigur, acolo unde e vorba de situații speciale, unde condiția fizică este una obligatorie, vor funcționa anumite derogări, dar nu e normal să existe în masă aceste derogări și săptămâna viitoare vom prezenta un proiect de lege în acest sens”, a mai adăugat șeful Executivului.

Premierul a precizat că această măsură face parte din pachetul de reforme pe administrație și că partea privind creșterea vârstei de pensionare este o necesitate din toate punctele de vedere.