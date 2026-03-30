Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Cumulul pensiei cu salariul la stat. Premierul Bolojan anunță că proiectul de lege este finalizat și va fi trimis Parlamentului după avizul CSM

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 30 martie, că proiectul de lege care reglementează cumulul pensiei cu salariul în sistemul public este finalizat și așteaptă avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Cumulul pensie-salariu, interzis FOTO: Arhivă, Adevărul

„Legea este gata, se așteaptă să fie avizată de CSM, conform procedurilor, în termen de 30 de zile. În momentul în care vom avea proiectul de lege, îl vom trimite la Parlament și sper ca, în procedură de urgență, să fie pus în practică”, a afirmat Bolojan, într-un interviu pentru Digi24, întrebat despre măsurile referitoare la cumulul pensiei cu salariul la stat.

Premierul a explicat că efectul legii ar urma să fie ca persoanele care cumulează pensia cu salariul să renunțe la 85% din pensie, dacă doresc să continue să lucreze, sau să renunțe la locul de muncă din sistemul public.

„În condițiile în care într-o instituție trebuie să se facă reduceri, așa cum este necesar în perioada următoare în multe instituții, dacă nu există alte soluții de diminuare a cheltuielilor cu salariile, este mult mai corect din punct de vedere moral ca să plece din instituție cineva care are o sursă de venit certă, decât cineva care depinde exclusiv de acel salariu”, a mai spus premierul.

Creșterea vârstei de pensionare în sistemele de ordine

Șeful Guvernului a mai declarat că există un acord al coaliției pentru a lucra la un proiect de lege care să crească vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică și siguranță națională, iar săptămâna viitoare proiectul va fi prezentat.

„Există un acord al coaliției pentru a lucra la un proiect de lege care să crească vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică și siguranță națională, în așa fel încât și aici, unde oamenii se pensionează la 47, 50, 52, 53 de ani, să crească vârsta de pensionare, să se reducă situațiile în care te poți pensiona accelerat, pentru că nu mai are cine să-i înlocuiască pe cei care ies la pensie”, a spus premierul.

El a subliniat că „este anormal să ai sisteme de pensionare accelerate de tipul acesta, cât timp încă ești în deplinătatea facultăților fizice de a genera acea activitate”.

„Sigur, acolo unde e vorba de situații speciale, unde condiția fizică este una obligatorie, vor funcționa anumite derogări, dar nu e normal să existe în masă aceste derogări și săptămâna viitoare vom prezenta un proiect de lege în acest sens”, a mai adăugat șeful Executivului.

Premierul a precizat că această măsură face parte din pachetul de reforme pe administrație și că partea privind creșterea vârstei de pensionare este o necesitate din toate punctele de vedere.

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Bolojan anunță măsuri discriminatorii pentru români. Scade acciza doar la motorină, nu și la benzină. Chiar și așa, nu știe cu cât. „Lucrăm la 1-2 ipoteze
gandul.ro
image
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
mediafax.ro
image
Anunțul oficial făcut de Sorana Cîrstea. Ce se întâmplă după ce se lasă de tenis
fanatik.ro
image
Final de epocă pentru Viktor Orbán în Transilvania? Cum a reușit Péter Magyar să spulbere planurile Budapestei în România și Serbia
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
SURSE: Cu cât ar putea scădea carburanţii de la 1 aprilie. Negocierile pe acciză continuă
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Cât plăteşti în plus la un credit imobiliar: cât te costă, de fapt, apartamentul cumpărat în rate
playtech.ro
image
„O să mori! Nu mai sta pe bancă!”. Toți doctorii i-au spus lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – Romania să renunțe la antrenorat de urgență
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
DOCUMENT Este fără precedent! Nicuşor Dan a semnat 14 decrete luni seară, deciziile se aplică în prima secundă
romaniatv.net
image
Licitații pentru produsele din depozitul ANAF. Ceasuri, bijuterii sau mașini la prețuri mici
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
click.ro
image
Experiența amară a unui turist român în Istanbul: „Dragă Turcia, m-ai dezamăgit”
click.ro
image
Chinezii trăiesc alături de cei decedați în apartamente! Practica tot mai răspândită în marile orașe
click.ro
William, Elisabeta, Philip, Profimedia (3) jpg
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
