Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat va fi adoptat joi de Guvern

Guvernul urmează să adopte, în şedinţa extraordinară de joi, proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat.

Guvernul va adopta joi proiectul de lege care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Decizia nu a fost luată în ședința de miercuri din cauza lipsei unui aviz de la Consiliului Legislativ, care urma să ajungă azi dimineață.

Premierul Ilie Bolojan declara la finalul lunii martie că efectul acestei legi ar trebui să fie ca "ori cei care cumulează pensia şi salariul să renunţe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunţe la locul de muncă de la stat".

"În condiţiile în care într-o instituţie trebuie să faci reducere, aşa cum trebuie făcută în perioada următoare, în multe instituţii, dacă nu ai alte formule de a se reduce cheltuielile de salarii, este mult mai corect moral să plece din instituţie cineva care are o sursă de venit certă decât cineva care se bazează exclusiv pe acel salariu", argumenta premierul.

Măsura face parte dintr-un program mai amplu de restructurare și eficientizare a cheltuielilor publice, anunțat de Guvern în ultimele săptămâni. Autoritățile susțin că schimbările sunt necesare pentru echilibrarea bugetului și pentru creșterea eficienței administrației.

Proiectul introduce reguli noi pentru angajații din sectorul public (inclusiv companii de stat sau regii autonome) care au și calitatea de pensionari:

Continuarea activității până la 70 de ani: Angajații plătiți din fonduri publice care sunt deja pensionați pot continua să lucreze până la vârsta de 70 de ani, dar numai cu acordul anual al angajatorului.

Condiție drastică pentru pensiile speciale/militare: Persoanele care beneficiază de pensie de serviciu sau pensie militară și doresc să rămână în activitate trebuie să depună o cerere în care să își exprime opțiunea de a munci, acceptând în același timp reducerea cuantumului pensiei cu 85% pe durata activității.

Regula se aplică personalului contractual din instituții publice, angajaților din regii autonome, societăți cu capital de stat (majoritar sau unic) și autorități de reglementare. Sunt exceptați de la acest mecanism de continuare a activității până la 70 de ani funcționarii publici (pentru care există reglementări separate).