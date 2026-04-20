Cât plătești luni, 20 aprilie, pentru un plin de benzină sau motorină. Prețurile sunt mai mici, dar incertitudinile rămân ridicate

Piața carburanților din România începe săptămâna cu prețuri situate între 8 și 9 lei pe litru, pe fondul unei tendințe ușoare de scădere a tarifelor la pompă.

Luni 20 aprilie, cele mai ridicate prețuri la motorină abia trec de 9 lei, potrivit MediaFlux.

În cursul dimineții, cele mai mici prețuri la carburanți au fost înregistrate în județul Dâmbovița. La o stație Petrom din Târgoviște, benzina se vindea cu 8,07 lei litrul, cel mai redus tarif raportat la nivel național.

Tot în Dâmbovița, o altă stație Petrom afișa un preț de 8,63 lei pentru un litru de motorină.

Raportat la cele mai mici prețuri de luni dimineață, un plin de benzină costă aproximativ 404 lei pentru un rezervor de 50 de litri, în timp ce un plin de motorină, în jur de 431 de lei.

În Capitală, tarifele sunt mai reduse față de săptămânile anterioare, când benzina depășea 9 lei/litru, iar motorina ajungea la 10 lei/litru.

Prețurile actualizate în timp real pot fi consultate pe peco-online.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în urmă cu o zi, că România nu se confruntă cu probleme de aprovizionare, însă efectele conflictului din zona Golfului continuă să influențeze piețele globale.

Pe de altă parte, criza de kerosen devine un element strategic major pentru Europa, cu impact și asupra României.

Bogdan Ivan: efectele conflictului vor persista luni de zile

Ministrul Energiei a avertizat că tensiunile din Strâmtoarea Ormuz vor continua să afecteze piețele internaționale timp de șase până la nouă luni, chiar și în contextul în care ostilitățile s-ar opri imediat. El a explicat că blocarea transportului de îngrășăminte și creșterea prețurilor la combustibili reprezintă riscuri majore pentru agricultură și economie.

Bogdan Ivan a precizat că România depune eforturi pentru a-și asigura necesarul de motorină, kerosen și petrol brut, în contextul unei perioade pe care o consideră „una dintre cele mai dificile din ultimele decenii”.

Petrolul se scumpește pe fondul escaladării tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz

Potrivit AP, prețul țițeiului american a crescut cu 6,4%, ajungând la 87,88 dolari pe baril, după reluarea tranzacțiilor la Bursa Comercială din Chicago. Țițeiul Brent, reperul internațional, a crescut cu 6,5%, până la 96,25 dolari pe baril.

Creșterile au loc după două zile de incertitudine privind situația din Strâmtoarea Ormuz. Evoluția de duminică recuperează o parte din pierderile de vineri, când prețurile au scăzut cu peste 9% în urma anunțului ministrului iranian de externe privind redeschiderea rutei pentru petroliere.