Temerile privind raționalizarea carburanților în România nu dispar nici după deschiderea Strâmtorii Ormuz

Costul carburanților rămâne o problemă sensibilă, în ciuda anunțului Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Consilierul prezidențial Radu Burnete a avertizat la Digi24 că o blocadă prelungită în zonă ar putea afecta și România, prin scumpiri la pompă și presiuni suplimentare asupra inflației. Într-un astfel de scenariu, raționalizarea combustibilului nu este exclusă.

Radu Burnete a explicat că scenariul raționalizării carburantului nu doar pentru România, ci pentru toată Europa, dacă criza se prelungește foarte mult.

Potrivit consilierului prezidențial, deși România produce o parte din necesarul de țiței, prețurile interne sunt influențate în mod decisiv de cotațiile internaționale.

„În general, piețele tind să supra-reacționeze până când lucrurile se stabilizează. Și acum a existat o reacție de panică justificată, care a dus la creșterea prețurilor. Între timp, situația s-a mai calmat, deși prețurile rămân mai mari decât în urmă cu două luni. Toată lumea anticipează o rezolvare a conflictului. Dacă aceasta nu vine, rămâne problema de fond: cineva va trebui să reducă consumul. Riscul de raționalizare nu dispare”, a subliniat Radu Burnete.

Prețul petrolului a scăzut brusc după anunțul redeschiderii Strâmtorii Ormuz

Vineri, 17 aprilie, prețul petrolului a scăzut brusc după anunțul redeschiderii Strâmtorii Ormuz, atât petrolul Brent, cât și petrolul WTI situându-se sub 88 de dolari pe baril, potrivit datelor oficiale.

În jurul orei 18.00 (ora României), prețul petrolului Brent ajunsese la 88 de dolari barilul, de la 96 de dolari, iar prețul petrolului WTI la 83 de dolari de la 93 de dolari barilul în cursul dimineții.

„Trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu”, a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi.

Piețele globale și-au revenit și ele în urma anunțului, principalii indici bursieri americani crescând în primele tranzacții.

Strâmtoarea Hormuz a fost practic închisă de Iran de când SUA și Israelul au lansat atacuri militare în țară la sfârșitul lunii februarie.

Cisternele nu au putut trece, reducând drastic cantitatea de petrol și gaze disponibilă pe piețele globale și provocând o creștere bruscă a prețurilor.

Înainte de conflict, țițeiul Brent se tranzacționa sub 70 de dolari pe baril. A crescut peste 100 de dolari înainte de a atinge un vârf de peste 119 dolari pe baril în martie.

Creșterile bruște ale prețului petrolului au împins în sus prețul benzinei și motorinei pentru șoferi, stârnind totodată îngrijorări cu privire la furnizarea de combustibil pentru avioane, ceea ce a dus la temeri că companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze zborurile, scrie BBC.

Decizia Iranului de a redeschide Strâmtoarea Hormuz a venit în urma unui acord de încetare a focului dintre Israel și Liban.