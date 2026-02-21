Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 sunt în plină desfășurare, iar pe lângă performanțele sportive se consemnează și un alt record: valoarea materială a medaliilor olimpice. Motivul nu este o creștere a cantității de aur din compoziția acestora, care a rămas în mare parte neschimbată de-a lungul deceniilor, ci evoluția spectaculoasă a prețului metalelor prețioase.

Valoarea materială a medaliei de aur din 2026 reflectă atât compoziția sa, cât și nivelurile actuale ale pieței. O medalie olimpică de aur cântărește aproximativ 500 de grame și conține circa 6 grame de aur pur, restul fiind format în principal din argint. La cotații de aproximativ 5.000 de dolari pentru o uncie troy de aur și 76 de dolari pentru o uncie troy de argint, valoarea intrinsecă a unei singure medalii de aur este estimată la 2.100-2.200 dolari.

Medalia de argint, care are de asemenea o greutate de aproximativ 500 de grame și este realizată integral din argint, are o valoare intrinsecă de aproximativ 1.200-1.300 dolari. Astfel, medaliile din 2026 devin cele mai valoroase din istoria Jocurilor Olimpice moderne.

„Cantitatea de aur dintr-o medalie olimpică s-a schimbat foarte puțin în ultimul secol, ceea ce este remarcabil. Însă ceea ce s-a modificat substanțial este prețul aurului. Medaliile olimpice din acest an sunt un exemplu clar al modului în care valoarea de piață a aurului fizic se reflectă într-o valoare reală, măsurabilă”, a declarat Victor Dima, Manager de Trezorerie în cadrul Tavex România.

De la Paris 2024, la Milano 2026 și contrastul cu 1924

În urmă cu doar doi ani, în timpul Jocurile Olimpice de Vară Paris 2024, valoarea materială a unei medalii de aur era estimată la aproximativ 900-1.000 de dolari. Astăzi, această valoare este mai mult decât dublă, reflectând creșterea puternică a prețurilor aurului și argintului.

Primele Jocuri Olimpice de Iarnă au avut loc în 1924, la Chamonix, în Franța. La acea vreme, medalia de aur cântărea aproximativ 55 de grame și, similar cu situația din prezent, conținea circa 6 grame de aur. La prețul oficial al aurului din acea perioadă, conținutul de aur al medaliei din 1924 valora aproximativ 5 dolari. Astăzi, aceleași 6 grame de aur valorează aproape 1.000 de dolari. Diferența nu constă în cantitatea de aur, ci în prețul acestuia.

Pentru sportivi, o medalie olimpică este neprețuită, reprezentând rezultatul anilor de disciplină, sacrificiu și concentrare. Dincolo de simbolistică, însă, există și o realitate economică: prețul metalelor prețioase influențează direct valoarea tangibilă chiar și a celor mai prestigioase distincții din lume.

În multe privințe, istoria medaliilor olimpice este și istoria aurului, un activ care își conservă valoarea în timp și atinge noi maxime în perioadele de incertitudine economică.

Performanța pe piața bursieră a actualilor sponsori

Competiția vine cu o reconfigurare a sponsorilor globali premium, după retragerea unor companii japoneze cu parteneriate de zeci de ani, o schimbare care poate fi un semnal în ceea ce privește prioritățile și strategia, se arată într-o analiză realizată de XTB.

Citește și: Prețul aurului se apropie din nou de 700 de lei

Reducerea numărului de parteneri globali premium și retragerea unor nume cu tradiție indică o repoziționare strategică în cadrul portofoliului de sponsorizări olimpice. În continuare, analiștii XTB au prezentat evoluția bursieră a celor mai importanți sponsori Milano Cortina 2026.

1. Samsung Electronics

Samsung Electronics este compania cu una dintre cele mai remarcabile performanțe dintre sponsorii olimpici, cu o apreciere anuală de 158%. Această performanță extraordinară este susținută de revenirea interesului pentru piața de semiconductori de memorie, determinată de cererea pentru cipuri folosite în aplicații de inteligență artificială.

2. Procter & Gamble

Procter & Gamble demonstrează puterea caracteristică a acțiunilor din sectorul bunurilor de consum de bază în perioadele de volatilitate a pieței, înregistrând o creștere a valorii de 16% numai în februarie 2026. Această performanță contrastează puternic cu turbulențele observate în sectoarele mai ciclice.

3. Coca-Cola

Coca-Cola raportează, la rândul său, o creștere a performanței de 10,6% de la începutul anului, susținută de o capitalizare de piață care depășește 330 de miliarde de dolari. Astfel, gigantul își consolidează poziția ca una dintre cele mai mari companii globale de bunuri de consum. Pentru anul fiscal 2025, aceasta a înregistrat o creștere organică a veniturilor de 5%, cu venituri nete de 47,9 miliarde de dolari, demonstrând capacitatea de a crește afacerea chiar și în perioade cu inflație, prin ajustarea prețurilor și orientarea către produse mai profitabile.

4. Visa

La polul opus se află Visa, care înregistrează o depreciere de 7,2% de la începutul anului și o depreciere anuală de 5,9%. Acest rezultat negativ reflectă în primul rând discuțiile despre reglementări, care ar putea limita comisioanele percepute pentru cardurile de credit. Tema a devenit tot mai prezentă în SUA în primul trimestru din 2026.

„Legătura directă dintre sponsorizarea olimpică și evoluția bursieră rămâne dificil de izolat, deoarece prețul acțiunilor este influențat simultan de rezultate financiare, context macroeconomic și decizii strategice. Totuși, privită ca instrument de poziționare, sponsorizarea poate consolida reputația, susține brandurile defensive prin expunere constantă și, în tehnologie, poate funcționa ca o vitrină a inovației, cu efecte indirecte asupra percepției și așteptărilor pieței”, punctează analiștii XTB.