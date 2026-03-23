Tot ce trebuie să știi despre situația de criză pe piața carburanților pe care Guvernul o instituie de mâine

Anunțul făcut de Guvernul României privind instituirea unei situații de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere vine într-un context tensionat, marcat de scumpiri accelerate ale carburanților. Deși termenul poate suna alarmant, el are o definiție clară în legislația românească și presupune, în esență, un set de măsuri temporare prin care statul poate interveni pentru a stabiliza piața.

Potrivit Legii nr. 85/2018 privind asigurarea securității aprovizionării cu petrol și produse petroliere, situația de criză este declarată atunci când apar disfuncționalități majore în aprovizionare sau când există riscul real ca piața să nu mai poată funcționa normal. Concret, legea prevede la art. 2 lit. g) că o „situație de urgență” sau criză apare în cazul unei „perturbări semnificative a aprovizionării cu țiței și produse petroliere” care afectează consumul național.

Instituirea acestei stări nu se face arbitrar, ci printr-o decizie oficială, de regulă hotărâre de guvern, în baza analizelor realizate de autoritățile competente. Tot în Legea nr. 85/2018, la art. 8 alin. (1), se menționează că autoritățile pot adopta măsuri imediate pentru reducerea efectelor unei crize, inclusiv utilizarea stocurilor de urgență.

Durata unei astfel de măsuri este limitată, fiind menită să acopere strict perioada în care există disfuncționalități. Legea nu impune un termen fix, însă subliniază caracterul temporar și necesitatea reevaluării constante a situației. Practic, starea de criză poate dura de la câteva săptămâni până la câteva luni, în funcție de evoluția pieței.

În perioada în care este activată, statul capătă instrumente suplimentare de intervenție. Conform art. 9 alin. (1) din aceeași lege, autoritățile pot decide:

eliberarea controlată a stocurilor de petrol și produse petroliere;

restricționarea sau prioritizarea consumului pentru anumite sectoare;

coordonarea distribuției pentru a evita blocajele.

De asemenea, în practică, pot fi adoptate și măsuri complementare, precum plafonarea temporară a prețurilor sau monitorizarea strictă a pieței, chiar dacă acestea pot fi reglementate prin acte normative separate.

Important de înțeles este că instituirea unei situații de criză nu înseamnă automat lipsa carburanților, ci dimpotrivă, reprezintă un mecanism prin care statul încearcă să prevină exact un astfel de scenariu. Prin utilizarea rezervelor strategice și prin controlul temporar al pieței, autoritățile urmăresc să asigure continuitatea aprovizionării și să limiteze impactul asupra populației și economiei.

În concluzie, măsura anunțată de Guvernul României este una de siguranță, prevăzută clar în lege, care se aplică doar în condiții excepționale și are ca scop stabilizarea unei piețe aflate sub presiune.

Situația de criză instaurată pentru 6 luni cu posibilitate de prelungire

Guvernul a anunțat că va declara, marți, 24 martie, situație de criză pe piața carburanților. Decizia va fi luată prin Ordonanță de Urgență.

Pe durata situației de criză vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză.

Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică.

Exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.

Pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final.

De asemenea, ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care se impun.

Motorina s-a scumpit cu aproape 2 lei în trei săptămâni

Luni preţurile au ajuns la 9,99 lei/litru la motorina standard la Lukoil şi 9,97 la OMV, cea mai ieftină motorină standard fiind la Petrom - 9,83 lei/litru.

Potrivit calculelor „Adevărul”, preț mediu pentru motorina standard este de 9,95 lei/litru, iar pentru motorina premium 10,42 lei/litru, ceea ce înseamnă un preț mediu motorină de 10,19 lei/litru, față de 8,25 lei/litru pe 27 februarie, respectiv o scumpire cu 1,94 de lei oe fiecare litru de motorină.

Prețurile petrolului au crescut luni în tranzacțiile volatile, investitorii analizând posibilitatea unei noi escaladări a tensiunilor după ultimatumul președintelui Donald Trump, care cerea Teheranului redeschiderea Strâmtorii Ormuz sau riscul de a se confrunta cu atacuri asupra infrastructurii sale energetice, scrie CNBC.