Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
BRD digitalizează actualizarea datelor clienților printr-un parteneriat cu Direcția pentru Evidența Persoanelor

Publicat:

BRD Groupe Société Générale a implementat un sistem care actualizează automat datele de identitate ale clienților. Noul proces, demarat în parteneriat cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), simplifică pașii administrativi, asigurând acuratețea informațiilor.

brd

Clienții pot efectua, în continuare, modificări ale altor informații personale necesare în relația cu banca – cum ar fi schimbarea angajatorului, a sursei fondurilor, a numărului de telefon sau a adresei de email – online, pe site-ul băncii, în aplicația YouBRD, ori prin vizitarea sucursalelor.

De la începutul colaborării, peste 100.000 de actualizări au fost realizate automat, înlocuind aproximativ 180.000 de interacțiuni directe între bancă și clienți.

Prioritatea noastră este să facem viața clienților mai ușoară, oferindu-le modalități mai rapide, mai sigure și mai comode de a-și gestiona relația cu banca. Acest parteneriat cu DGEP este un exemplu solid de colaborare eficientă între sectorul privat și cel public, aducând beneficii clare clienților și asigurând cele mai înalte standarde de securitate și acuratețe a datelor bancare”, a declarat Maria Rousseva, CEO BRD, citată de Economedia.

Cătălin Aurel Giulescu, director general al DGEP, a subliniat importanța digitalizării serviciilor publice: „Actualizarea automată a datelor de identitate ale clienților instituțiilor bancare este un pas important în facilitarea accesului cetățenilor la procese mai simple și mai sigure.”

BRD reduce, astfel, birocrația și contribuie la stabilirea unui nou standard de bune practici în digitalizarea sectorului bancar, economisind timp și aducând mai multă claritate și siguranță în actualizarea datelor.

Economie

