Un mare oraș al României, fără căldură și apă caldă timp de 30 de ore din cauza unei avarii la Electrocentrale

Locuitorii unui mare oraș din sudul țării au rămas marţi seara fără încălzire timp de peste 30 de ore, din cauza unei avarii la instalaţiile energetice, anunţă producătorul de agent termic al municipiului.

Furnizarea la parametri normali va fi reluată în municipiul Craiova în data de 22 ianuarie 2026, la ora 00:00, însă zonele mai îndepărtate ar putea primi căldura mai târziu din cauza distanței față de centrale.

„Furnizarea la parametri nominali se va relua în data de 22.01.2026 la ora 00:00. Din cauza dimensiunii reţelei primare de termoficare şi a distanţelor diferite la care sunt amplasate punctele termice faţă de centrală, este posibil ca în zonele (cartierele) mai îndepărtate din oraş să se ajungă mai târziu la temperatura prevăzută în diagrama de reglaj temperaturi pentru regimul continuu de livrare”, a anunţat, marţi seara, Electrocentrale Craiova S.A.

Aceasta este a șasea întrerupere majoră a furnizării căldurii în acest an, fiecare depășind 24 de ore.

Primarul Olguţa Vasilescu a declarat că premierul Ilie Bolojan a refuzat alocarea sumei de 350 de milioane de lei pentru reparațiile necesare grupurilor energetice. Lipsa investițiilor a dus la cedarea rețelei, afectând atât locuitorii, cât și producătorul auto Ford, care depinde de energia termică a centralei, potrivit Agerpres.

La conferința de presă au participat și președinți de asociații de proprietari, care au solicitat Guvernului alocarea a 50 de milioane de lei pentru Electrocentrale Craiova. Primarul a subliniat că Primăria nu poate investi într-o societate care nu îi aparține:

„Această centrală aparține Guvernului României și nu Primăriei. Reparațiile pot fi realizate doar de Guvern. Ministrul Energiei a solicitat anterior 350 de milioane de lei pentru reparații la grupurile energetice, achiziția a trei CAF-uri de rezervă și plata unei părți din datoriile societății. Domnul Ilie Bolojan a considerat că această investiție nu este importantă, deși centrala furnizează anual 100 de Megawați și asigură energia pentru Ford, al doilea producător auto și plătitor de taxe din România.”, a spus Olguța Vasilescu.

Primarul a mai precizat că, din cauza lipsei fondurilor, pentru prima dată în ultimii 30 de ani nu s-au realizat reparații la Electrocentrale Craiova, ceea ce a dus la întreruperile repetate ale furnizării agentului termic.