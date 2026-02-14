search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Bogdan Ivan, despre prețul gazelor după 1 aprilie: S-a găsit o formulă hibridă, astfel încât prețul final să nu crească pentru consumatorul casnic

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că s-a găsit o formulă hibridă, astfel încât prețul gazelor naturale să nu crească pentru consumatorul casnic după 1 aprilie, când expiră perioada de plafonare compensare.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei
Bogdan Ivan spune că ar fi găsit formula prin care să nu crească prețul gazelor pentru populație

O să o explic cât de simplu posibil pot. În momentul de faţă, pentru a ne asigura că nu avem o explozie a preţurilor, în contextul în care, în mod normal, nu aveam de ce să avem un preţ mai mare după data de 31 martie, totuşi au apărut oferte în piaţă la marii furnizori şi cu 18-20% mai mari decât cele de astăzi”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, la Digi 24.

Bogdan Ivan a susţinut că preţul final la gaze nu va depăşi 0,31 lei pe kW, cât este acum, iar dacă va depăşi, va plăti statul.

Din acest motiv am găsit o formulă, oarecum hibridă, în care plafonăm preţul la producător la o cotă mai mică decât astăzi şi doi avem un plafon maxim pentru tariful reglementat la transportatorul de gaze şi la distribuitorul de gaze şi la furnizor. În această formulă ne asigurăm că indiferent, pe această plajă, cât de sus vor merge, dacă ar fi să vorbim că tot vor merge la preţul maxim, el nu va depăşi preţul final astăzi plafonat de 0,31 lei pe kW, 310 lei pe MW. Şi asta este plafonul de stat. Iar dacă vine un preţ mai mare decât 0,31, diferenţa o plăteşte tot statul român. În această formă, îi stimulăm pe furnizori, pe distribuitori să-şi optimizeze cheltuielile şi astfel să scadă în acea marjă care este reglementată, şi astfel scadă costurile”, a mai spus Bogdan Ivan.

El a adăugat că statul român a plătit acestui întreg lanţ (producător, furnizor, consumator - n.r.) miliarde de euro în câţiva ani de zile pentru a suporta diferenţe. 6 miliarde de euro, 30 de miliarde de lei. „Din banii tot ai românilor, la energie plus gaze. În ultimii patru ani, 6 miliarde de euro. Aproximativ jumătate din deficitul anual în 2026”, a spus ministrul.

Romgaz ar putea veni cu o ofertă mai bună pentru consumatorii casnici

Potrivit ministrului Energiei, de la 1 aprilie, statul român îi va pune pe producătorii şi furnizorii de gaze să îşi optimizeze cheltuielile cu tarifele.

El a afirmat că se așteaptă ca Romgaz, care va intra anul acesta pe piaţa de gaze naturale şi la care statul român este acţionar, să aibă o ofertă competitivă pentru consumatorii casnici.

Eu mă gândesc că o să vină cu o ofertă extrem de competitivă pentru consumatorii casnici cei de la Romgaz. E o piaţă liberă şi concurentă, tocmai ăsta este şi spiritul. Concurenţa e cea care duce la scăderea preţului. Concret, cei de la Romgaz o să intre cu o ofertare undeva în luna martie. Acum sunt în procedură de angajare a acelor oameni care se ocupă exclusiv de segmentul de furnizare. Urmează să le fie aprobat un memorandum în Guvernul României ca să poată să facă acele angajări. Au achiziţionat deja softuri, au toate licenţele. Important e următorul lucru: odată intraţi în piaţă, pe modelul Hidroelectrica, vor fi cei care vor veni cu o optimizare foarte mare a costurilor şi atunci cu oferte foarte bune”, a declarat Bogdan Ivan.

Potrivit lui Bogdan Ivan, Hidroelectrica şi-a dublat, în trei ani, cotaţia bursieră.

Pot să vă spun că Hidroelectrica a ajuns, datorită acoperirii în cote cât mai mari de piaţă a investiţiilor făcute, aproape să-şi dubleze în trei ani de zile cotaţia busieră. Este evident că statul român astăzi încasează 90% din profituri aferente cotei de participaţie a statului la Hidroelectrica, adică 90% dintre acţiuni. Vorbim despre sume care în ansamblu pe toate companiile de energie depăşesc jumătate de miliard de euro, care intră în fondurile Ministerului de Finanţe”, a arătat Bogdan Ivan.

Citește și: Ce se întâmplă cu prețurile la gaz de la 1 aprilie. Anunțul ministrului Energiei: „O spun de trei luni de zile și mă țin de cuvânt”

Cadrul legislativ va fi elaborat până la finalul săptămânii viitoare

Preţurile la gazele naturale nu vor creşte, în mod cert, până anul viitor, la 31 martie, va fi o plafonare în mai multe marje, până la finalul săptămânii viitoare urmând să fie elaborat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piaţă, a declarat recent ministrul.

În urma discuţiilor tehnice pe care le-am purtat încă din septembrie anul trecut cu toată piaţa, cu specialişti din domeniu, după o agreare la nivelul Guvernului României, suntem în faza în care oamenii de acasă trebuie să ştie că nu vor creşte preţurile la gaze naturale, în mod cert, până anul viitor, în 31 martie 2027. (...) Nu vreau să intru în detalii extrem de tehnice, pe care o să le prezint imediat după ce o să modificăm, săptămâna viitoare, actele normative, pentru că vorbim de o legislaţie foarte complexă. Pot să vă spun doar următorul lucru: în clipa în care plafonezi preţul de la producător plus tot lanţul, până la consumatorul final, este evident că ai nişte marje în care ei pot să vină cu diferite tarife, dar te asiguri că preţul final, indiferent de modul în care sunt aceste marje stabilite, nu o să depăşească preţul aflat în plată astăzi. (...) Săptămâna viitoare o să avem mai multe discuţii şi întâlniri tehnice şi până la finalul săptămânii viitoare, cel mai probabil, va fi elaborat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piaţă. (...) Putem să spunem generic, pentru a înţelege toţi oamenii de acasă, că va fi o plafonare în mai multe marje şi preţul va rămâne la fel ca şi astăzi", a explicat ministrul Energiei.

El a subliniat că acest lucru vine concomitent cu o perioadă în care piaţa se pregăteşte foarte mult pentru eliminarea plafonului şi pentru a-şi crea mecanisme interne şi mai ales după ce va fi o alocare suplimentară de circa 8 miliarde de metri cubi în piaţa din România, gaze care vor veni din perimetrul Neptun Deep.

Adică o să avem mai multă lichiditate în piaţă, automat o să avem mai multe gaze, preţul o să scadă natural pe tot lanţul. Avantajul foarte mare al acestui mecanism este faptul că preţul va putea, în condiţii de concurenţă în piaţă, să ducă şi la o scădere. Adică să nu vorbim doar de un plafon care limitează creşterea, dar să vorbim inclusiv despre o scădere a preţului, în condiţiile în care deja vedem o tendinţă foarte clară în piaţă, atât pentru consumatorii casnici cât şi pentru consumatorii industriali, de a avea o scădere a preţului la gaze naturale", a adăugat Ivan.

Proiect pus din greșeală în dezbatere publică

Amintim că miercuri, la puțin timp după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că prețul gazelor naturale va fi administrat, nu plafonat cum este în prezent, Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect care prevede plafonarea adaosului comercial al gazelor, așa cum s-a întâmplat în cazul alimentelor de bază.

Ulterior, proiectul a fost scos de pe site-ul ministerului.

