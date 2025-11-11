search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Analiză Blocajul guvernamental din SUA afectează viețile a 40 de milioane de oameni și piețele financiare

0
0
Publicat:

Blocajul guvernului SUA, provocat de disputa privind bugetul, a devenit oficial cel mai lung din istoria SUA. Acesta a depășit recordul precedent de 35 de zile, care a avut loc tot în timpul administrației Donald Trump. Efectele economice, financiare și sociale se amplifică pentru că din octombrie, peste 40 de milioane de americani se confruntă cu insecuritate alimentară. 

Blocajul guvernamental din SUA afectează viețile a 40 de milioane de oameni
Blocajul guvernamental din SUA afectează viețile a 40 de milioane de oameni

Cea mai recentă criză rezultată de blocajul guvernului este problema finanțării programului SNAP sau „Programul de asistență nutrițională suplimentară”. Acesta funcționează ca o subvenție în achiziționarea de alimente pentru americanii care se confruntă cu dificultăți financiare, punctează analistul XTB Radu Puiu, precizând că, în prezent, programul acoperă 42 de milioane de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 12% din populația SUA.

Un program esențial este pus în pericol

Schema guvernamentală a funcționat o perioadă de timp cu rezerve financiare, dar acestea au foste epuizate. Consecințele întreruperii finanțării sunt mult mai grave decât împingerea unei mari părți a populației sub nivelul de subzistență. Programul SNAP pentru gospodăriile cu venituri mici este o parte înrădăcinată în economia și societatea americană. Este unul dintre cele mai eficiente programe de acest gen din SUA și din întreaga lume, cu un cost aproximativ 100 de miliarde de dolari anual. Fiecare dolar din acest program generează aproximativ 1,5 - 1,8 dolari în activitate economică. În plus, fiecare miliard de dolari poate susține aproximativ 13.500 de locuri de muncă.

De aceea, efectele suspendării programului se vor resimți în întreaga economie. Primele victime vor fi, desigur, persoanele care beneficiau de sprijin. În al doilea rând, companiile și magazinele de retail care au efectuat achiziții în cadrul SNAP vor resimți, și ele, impactul. Acestea includ în principal Walmart și Kroger. Plățile SNAP reprezintă câteva procente din totalul cheltuielilor alimentare din SUA. Numai pentru Walmart, acest lucru înseamnă o scădere a veniturilor de peste 1,5 miliarde de dolari pe lună, explică analistul Radu Puiu.

Scăderea importantă a vânzărilor în magazinele de retail va duce la reducerea locurilor de muncă și va crea o spirală de recesiune economică în multe comunități. Același fenomen va exercita presiune și asupra bugetelor statelor. Cele mai sărace dintre ele, unde situația economică este deja slabă, vor resimți efectele acestor evenimente mult mai acut.

Odată cu începerea discuțiilor privind suspendarea plăților SNAP, Walmart și-a pierdut peste 7% din valoarea (peste 57 de miliarde de dolari în capitalizare), iar Kroger a pierdut o sumă similară, precizează analistul financiar XTB România.

Problema afectează întreg sistemul american

O analiză mai atentă a statisticilor și a pozițiilor politice ale anumitor state și partide din SUA evidențiază o problemă structurală a sistemului american și ajută la înțelegerea motivului pentru care blocajul continuă, în ciuda consecințelor economice evidente și din ce în ce mai grave.

În primul rând, Partidul Republican, care controlează în prezent cele mai importante funcții din SUA, pledează pentru combaterea majorității formelor de securitate socială. Fiecare zi în care beneficiile și subvențiile nu sunt plătite este considerată un succes în sine de către Partidul Republican.

Ceea ce este deseori omis de comentatori, în special din afara SUA, este faptul că sprijinul social menționat depinde în principal de statele sărace, care sunt în majoritate state republicane. Statele care votează pentru democrați sunt, în medie, mult mai bogate și mai puțin dependente de beneficii, iar guvernele statale dispun de o serie de rezerve și inițiative în locul plăților SNAP, mai adaugă Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Document obligatoriu la vânzarea mașinilor second-hand în România. Avertismentul RAR: „Se vor face verificări”
digi24.ro
image
Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională
gandul.ro
image
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
mediafax.ro
image
Recidivă! Fără spectatori la meciul lui FCSB din Europa League!
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
UE şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea regulilor privind salariul minim. Reacția CE
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
rar,masini second hand
observatornews.ro
image
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Ce temperatură trebuie să menții în fiecare cameră ca să nu consumi inutil energie
playtech.ro
image
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Ministra Fericirii" din tenis a anunțat că este însărcinată și ia o pauză
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică a avut loc în România. Zona în care s-a produs aceasta
kanald.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Cum arată și cât costă noua telecabină de pe Tâmpa, din Brașov. George Copos a dat din nou lovitura în afaceri FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Locul superb din Europa unde poți face plajă la mijlocul lunii noiembrie: „În România se deschid Târgurile de Crăciun. Aici: costum de baie și apă turcoaz”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
FotoJet Kate (5) jpg
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Locul superb din Europa unde poți face plajă la mijlocul lunii noiembrie: „În România se deschid Târgurile de Crăciun. Aici: costum de baie și apă turcoaz”

OK! Magazine

image
Îndrăzneața Kate! În momentul în care trebuia să fie cea mai pioasă, Prințesa s-a găsit să sfideze regulile regale

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!