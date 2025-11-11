Blocajul guvernului SUA, provocat de disputa privind bugetul, a devenit oficial cel mai lung din istoria SUA. Acesta a depășit recordul precedent de 35 de zile, care a avut loc tot în timpul administrației Donald Trump. Efectele economice, financiare și sociale se amplifică pentru că din octombrie, peste 40 de milioane de americani se confruntă cu insecuritate alimentară.

Cea mai recentă criză rezultată de blocajul guvernului este problema finanțării programului SNAP sau „Programul de asistență nutrițională suplimentară”. Acesta funcționează ca o subvenție în achiziționarea de alimente pentru americanii care se confruntă cu dificultăți financiare, punctează analistul XTB Radu Puiu, precizând că, în prezent, programul acoperă 42 de milioane de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 12% din populația SUA.

Un program esențial este pus în pericol

Schema guvernamentală a funcționat o perioadă de timp cu rezerve financiare, dar acestea au foste epuizate. Consecințele întreruperii finanțării sunt mult mai grave decât împingerea unei mari părți a populației sub nivelul de subzistență. Programul SNAP pentru gospodăriile cu venituri mici este o parte înrădăcinată în economia și societatea americană. Este unul dintre cele mai eficiente programe de acest gen din SUA și din întreaga lume, cu un cost aproximativ 100 de miliarde de dolari anual. Fiecare dolar din acest program generează aproximativ 1,5 - 1,8 dolari în activitate economică. În plus, fiecare miliard de dolari poate susține aproximativ 13.500 de locuri de muncă.

De aceea, efectele suspendării programului se vor resimți în întreaga economie. Primele victime vor fi, desigur, persoanele care beneficiau de sprijin. În al doilea rând, companiile și magazinele de retail care au efectuat achiziții în cadrul SNAP vor resimți, și ele, impactul. Acestea includ în principal Walmart și Kroger. Plățile SNAP reprezintă câteva procente din totalul cheltuielilor alimentare din SUA. Numai pentru Walmart, acest lucru înseamnă o scădere a veniturilor de peste 1,5 miliarde de dolari pe lună, explică analistul Radu Puiu.

Scăderea importantă a vânzărilor în magazinele de retail va duce la reducerea locurilor de muncă și va crea o spirală de recesiune economică în multe comunități. Același fenomen va exercita presiune și asupra bugetelor statelor. Cele mai sărace dintre ele, unde situația economică este deja slabă, vor resimți efectele acestor evenimente mult mai acut.

Odată cu începerea discuțiilor privind suspendarea plăților SNAP, Walmart și-a pierdut peste 7% din valoarea (peste 57 de miliarde de dolari în capitalizare), iar Kroger a pierdut o sumă similară, precizează analistul financiar XTB România.

Problema afectează întreg sistemul american

O analiză mai atentă a statisticilor și a pozițiilor politice ale anumitor state și partide din SUA evidențiază o problemă structurală a sistemului american și ajută la înțelegerea motivului pentru care blocajul continuă, în ciuda consecințelor economice evidente și din ce în ce mai grave.

În primul rând, Partidul Republican, care controlează în prezent cele mai importante funcții din SUA, pledează pentru combaterea majorității formelor de securitate socială. Fiecare zi în care beneficiile și subvențiile nu sunt plătite este considerată un succes în sine de către Partidul Republican.

Ceea ce este deseori omis de comentatori, în special din afara SUA, este faptul că sprijinul social menționat depinde în principal de statele sărace, care sunt în majoritate state republicane. Statele care votează pentru democrați sunt, în medie, mult mai bogate și mai puțin dependente de beneficii, iar guvernele statale dispun de o serie de rezerve și inițiative în locul plăților SNAP, mai adaugă Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.