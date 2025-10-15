Articol publicitar

Black Friday 2025 mută shoppingul pe mobil și promite noi recorduri în România

0
0
Publicat:

Deblocare, scroll și tap: aceste 3 gesturi simple delimitează astăzi întreaga aventură a reducerilor de Black Friday. În 2025, smartphone-ul nu mai este doar telecomanda vieții cotidiene, ci punctul zero al cumpărăturilor. Ritmul alert al pieței digitale din România a scos desktopul din lumina reflectoarelor, iar ecranul de buzunar a preluat scena.

Adevarul (2) (1) jpg

Având peste 10 milioane de utilizatori de internet activi și o penetrare a smartphone-urilor la peste 85% din populație, nu este de mirare faptul că România stabilește noi recorduri la fiecare ediție Black Friday. Schimbarea centrului de greutate dinspre desktop spre mobil a redefinit prioritățile întregului ecosistem de retail online.

Smartphone-ul dictează ritmul cumpărăturilor

Comerțul online autohton a trecut deja pragul de 35 miliarde de euro anual, potrivit estimărilor actualizate, cu o contribuție de aproape 3,5% la PIB. Se observă o tendință clară de profesionalizare: retailerii investesc masiv în aplicații, personalizarea ofertelor și logistică, pentru a putea susține valul tot mai mare de clienți care migrează de pe desktop pe mobil.

Datele din European E-Commerce Report 2025 arată că România traversează una dintre cele mai rapide digitalizări ale retailului din Uniunea Europeană. Peste 82% dintre cumpărătorii online declară că folosesc telefonul mobil pentru a descoperi, compara și cumpăra produse, iar în marile perioade promoționale, peste jumătate dintre tranzacții se finalizează de pe smartphone.

Specialiștii estimează că, la finalul acestui an, România se va număra printre primele țări din UE în ceea ce privește ponderea comenzilor online realizate de pe mobil, iar Black Friday 2025 va fi un adevărat test pentru infrastructura digitală a marilor magazine.

În același timp, datele arată o diversificare a comportamentului de achiziție: nu mai vorbim doar de vânzări de electronice, ci și de creșteri consistente pe segmente ca beauty, fashion, produse pentru casă și lifestyle.

În 2025, maratonul reducerilor de Black Friday începe din timp

Adevarul (1) (1) jpg

Dacă în trecut, Black Friday era sinonim cu doar câteva ore de haos și refresh-uri febrile, în 2025, experiența de shopping s-a transformat într-un maraton planificat. Pe 28 noiembrie va fi ziua oficială a reducerilor, însă în România, tot mai mulți retaileri întind perioada promoțiilor pentru a răspunde ritmului de viață digital al clienților.

Acest model de campanie extinsă, cu reduceri progresive și coduri speciale de discount, a devenit deja norma în e-commerce-ul european de beauty. Notino nu face excepție, ci chiar setează ritmul: între 10 și 30 noiembrie, orice pasionat de beauty are timp suficient să navigheze printre peste 82.000 de produse de la 1.500 de branduri și să-și rezerve preferatele, fără să simtă presiunea cronometrului.

Pentru Black Friday 2025, Notino aduce în prim-plan oferte de până la 30% la branduri de top, cu accent pe varietate, selecție și accesibilitate. Acest format le va permite clienților să aleagă, să rezerve și să plătească în ritmul lor, fără a se confrunta cu agitația minutelor limită.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”
gandul.ro
image
Val de cutremure în această dimineață în România: Vrancea, Satu Mare și Marea Neagră
mediafax.ro
image
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
fanatik.ro
image
Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
libertatea.ro
image
VIDEO Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele ore”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cum se majorează pensiile românilor până în 2030, an cu an. Ce spune legea indexării
playtech.ro
image
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a primit pe stradă Noul Testament și după câteva secunde a făcut un gest neașteptat
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Trei cutremure azi dimineață, în România! În ce zone s-au produs și cât de puternice au fost
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Adio carne de porc, chiar de Crăciun! ANSVSA face anunțul îngrijorător
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust

OK! Magazine

image
O singură vizită și mai multe ținute! Kate Middleton a surprins cu vestimentația și abilitățile sale la o călătorie din Irlanda de Nord

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”