Black Friday 2025 mută shoppingul pe mobil și promite noi recorduri în România

Deblocare, scroll și tap: aceste 3 gesturi simple delimitează astăzi întreaga aventură a reducerilor de Black Friday. În 2025, smartphone-ul nu mai este doar telecomanda vieții cotidiene, ci punctul zero al cumpărăturilor. Ritmul alert al pieței digitale din România a scos desktopul din lumina reflectoarelor, iar ecranul de buzunar a preluat scena.

Având peste 10 milioane de utilizatori de internet activi și o penetrare a smartphone-urilor la peste 85% din populație, nu este de mirare faptul că România stabilește noi recorduri la fiecare ediție Black Friday. Schimbarea centrului de greutate dinspre desktop spre mobil a redefinit prioritățile întregului ecosistem de retail online.

Smartphone-ul dictează ritmul cumpărăturilor

Comerțul online autohton a trecut deja pragul de 35 miliarde de euro anual, potrivit estimărilor actualizate, cu o contribuție de aproape 3,5% la PIB. Se observă o tendință clară de profesionalizare: retailerii investesc masiv în aplicații, personalizarea ofertelor și logistică, pentru a putea susține valul tot mai mare de clienți care migrează de pe desktop pe mobil.

Datele din European E-Commerce Report 2025 arată că România traversează una dintre cele mai rapide digitalizări ale retailului din Uniunea Europeană. Peste 82% dintre cumpărătorii online declară că folosesc telefonul mobil pentru a descoperi, compara și cumpăra produse, iar în marile perioade promoționale, peste jumătate dintre tranzacții se finalizează de pe smartphone.

Specialiștii estimează că, la finalul acestui an, România se va număra printre primele țări din UE în ceea ce privește ponderea comenzilor online realizate de pe mobil, iar Black Friday 2025 va fi un adevărat test pentru infrastructura digitală a marilor magazine.

În același timp, datele arată o diversificare a comportamentului de achiziție: nu mai vorbim doar de vânzări de electronice, ci și de creșteri consistente pe segmente ca beauty, fashion, produse pentru casă și lifestyle.

În 2025, maratonul reducerilor de Black Friday începe din timp

Dacă în trecut, Black Friday era sinonim cu doar câteva ore de haos și refresh-uri febrile, în 2025, experiența de shopping s-a transformat într-un maraton planificat. Pe 28 noiembrie va fi ziua oficială a reducerilor, însă în România, tot mai mulți retaileri întind perioada promoțiilor pentru a răspunde ritmului de viață digital al clienților.

Acest model de campanie extinsă, cu reduceri progresive și coduri speciale de discount, a devenit deja norma în e-commerce-ul european de beauty. Notino nu face excepție, ci chiar setează ritmul: între 10 și 30 noiembrie, orice pasionat de beauty are timp suficient să navigheze printre peste 82.000 de produse de la 1.500 de branduri și să-și rezerve preferatele, fără să simtă presiunea cronometrului.

Pentru Black Friday 2025, Notino aduce în prim-plan oferte de până la 30% la branduri de top, cu accent pe varietate, selecție și accesibilitate. Acest format le va permite clienților să aleagă, să rezerve și să plătească în ritmul lor, fără a se confrunta cu agitația minutelor limită.