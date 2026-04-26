Cât costă o călătorie cu metroul în capitalele europene. Biletul în București ar putea crește substanțial pentru a doua oară în 2026

Metrorex ar urma să scumpească din nou substanțial prețul biletului, pentru a doua oară în 2026. Costul ar ajunge printre cele mai mari, raportat la puterea de cumpărare. O călătorie cu metroul în capitalele din Europa variază de la sub 1 euro până la 17-19 euro, însă costurile implică experiențe diferite.

O nouă creștere a prețului biletului pentru o călătorie cu metroul în București este vestea care a creat deja nemulțumire în rândul călătorilor. Ar fi a doua scumpire substanțială în 2026. Totuși, decizia ar putea fi întoarsă de noul interimar de la Transporturi, după ce va prelua mandatul.

Făcând o analiză a prețurilor unei călătorii cu metroul în capitale din Europa, valoarea la care va ajunge tichetul pentru metroul bucureștean se situează în continuare printre cele mai mici. Dacă, în schimb, o raportăm la puterea de cumpărare, o călătorie cu metroul în București va fi printre cele mai scumpe.

Orașul european cu cele mai mari prețuri la transportul în comun

Cel mai scump bilet pentru călătoria cu metroul îl vei plăti în Londra, între 3 -3,8 euro (pentru cele mai frecventate zone), însă costul total al unei călătoriii, în funcție de distanța parcursă, poate să crească substanțial. Capitala este împărțită în nouă zone, iar pentru o călătorie cu metroul nu există o sumă fixă, ci plătești în sistem „pay as you go”, cu telefonul sau card contactless, sistemul calculând automat în funcție de zona în care ai intrat, zona în care ai ieșit și oră (în orele de vârf costul este mai mare). De menționat că există un plafon maxim zilnic/zone, dincolo de care călătoriile sunt gratuite în acea zi.

Ce se întâmplă diferit față de călătoria cu metroul bucureștean este că ai în fapt acces la tot sistemul urban (metrou, trenuri urbane, autobuze, unele tramvaie), nu doar la metrou. Pentru a traversa zone extinse poți ajunge, combinând diverse mijloace de transport, și ținând cont de tarifele în orele de vârf, și la costuri care să se apropie de 20 euro.

Tot un cost ridicat, în valoare nominală, pentru transportul cu metroul este și în Berlin. Sistemul de transport este de asemenea zonal, iar o călătorie poate ajunge la 3.5 – 4.5 euro pe distanțe urbane mai lungi. Plătești pe zone (orașul este împărțit în ABC, zona AB fiind cea mai folosită) și nu plătești doar o călătorie cu metroul, biletul standard pentru centrul orașului (zona AB) - care poate ajunge la 3,8 euro - incluzând metrou (U-Bahn), tren urban (S-Bahn), autobuz și tramvai, biletul fiind valabil pentru o anumită limită de timp.

Și Oslo are unul dintre cele mai simple dar și mai scumpe sisteme de transport urban din Europa. Un bilet simplu (cel mai folosit) costă între 3,8 – 4 euro, este valabil pe o anumită perioadă de timp, pe zone, și include călătoria în respectiva zonă cu: metrou, tramvai, autobuz, feribot urban.

În Copenhaga, biletul care de asemenea îți asigură accesul la întregul sistem de transport în comun – metrou, autobuz, tren urban – costă aproximativ 3,2 euro, acoperă două zone și are durată în timp.

Călătoria cu metroul nu este tocmai ieftină nici în Paris. Aici prețul călătoriei este fix – 2,55 euro, însă biletul îți permite accesul la metrou, autobuz, tramvai și trenul urban (RER) în interiorul zonei Paris. Călătoria de 2,55 euro nu include însă traseele spre aeroport sau zonele limitrofe și este de asemenea condiționată de timp.

Pe lângă biletul simplu există posibilitatea de a cumpăra abonamente: zilnic, săptămânal sau lunar, care te ajută să scazi din costuri.

Un sistem comparabil practică și Viena. Călătoria standard, doar în oraș, costă aici 2,4 euro și oferă acces la metru, tramvai și autobuz, pe care le poți schimba pe perioada valabilității biletului (există și în acest caz o limită de timp).

În Amsterdam, sistemul este diferit față de Paris, Viena sau Berlin și seamănă mai mult cu cel practicat în Londra. Folosești un card special sau un sistem de plată contactless și prețul călătoriei se calculează în funcție de distanța parcursă, o călătorie costând, în medie, între 2 – 3,5 euro în zona urbană cel mai intens frecventată. Poți folosi în același sistem: metrou, tramvai, autobuz, feribot urban.

Care sunt orașele cu cele mai mici prețuri

Cel mai mic preț pentru o călătorie cu metroul în capitalele din Europa este în capitala Ucrainei, Kiev. Costă sub 0,2 euro și funcționează pe principiul – o intrare = o călătorie, incluzând toate stațiile și transferurile interne. Poți să călătorești pe toate cele trei linii fără să ieși la suprafață.

În Sofia, biletul pentru metrou costă 0,82 euro, cel mai mic dintre capitalele din Uniunea Europeană, și plătești cu acești bani o călătorie scurtă, de 30 minute, cu metroul, autobuzul sau troleibuzul (le poți și schimba în acest interval de timp).

Un cost de asemenea mic oferă și Varșovia, unde biletul costă 1,02 euro și, timp ce 75 minute, poți schimba metroul cu orice alt mijloc de transport în zona pentru care l-ai achiziționat.

Cu 1,15 euro cumperi în Budapesta o călătorie neîntreruptă cu metroul și poți schimba liniile (patru linii de metrou). În schimb, așa cum se întâmplă și în București, biletul nu este valabil pentru transportul la suprafață.

Bucureștiul a scăzut, după anunțata majorare, din nou, a costului biletului, de pe primele locuri în top-ul capitalelor cu cele mai ieftine bilete de metrou.

Când calculezi însă cât de ieftine sau de scumpe sunt biletele pentru transportul în comun în Europa, diferențele de preț la metrou sunt mult mai mici dacă le raportezi la salariile locale decât când te uiți doar la valoarea nominală. În plus, biletul„ scump” din țările vestice asigură, în fapt, accesul la un întreg sistem de transport, nu doar metrou.

7 lei cartela de metrou în București, din 1 mai

În mai puțin de o săptămână, costul biletelor de metrou în București se majorează din nou, după ce o majorare substanțială a avut loc chiar la începutul acestui an, când prețul a crescut de la 3 la 5 lei. În ciuda controverselor, majorarea propusă de Consiliul de Administrație a primită undă verde de la ministrul PSD demisionar Ciprian Constantin Șerban, astfel că, de la 1 mai, un bilet ar putea costa 7 lei.

Pentru cei care folosesc frecvent metroul, mai avantajoase sunt abonamentele, care încă pot fi achiziționate la prețurile nemajorate. După 1 mai, o călătorie cu metroul ar putea costa 7 lei, o cartelă cu 10 călătorii – 55 lei, abonamentul de 24 de ore – 18 lei, iar abonamentul lunar – 140 lei.

Potrivit informaților Adevărul, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, ar putea reanaliza decizia de aprobare a noilor tarife.