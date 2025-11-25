search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

BERD avertizează: Țările foste comuniste îmbătrânesc mai repede decât se dezvoltă. Soluția – creșterea vârstei de pensionare

0
0
Publicat:

Ţările trebuie să acţioneze acum pentru a împiedica schimbările demografice să le afecteze perspectivele economice pe termen lung, a avertizat Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) într-un raport semestrial publicat marţi.

Doi bătrânei se plimbă ținându-se de mână
Îmbătrânirea populației este o „bombă cu ceas” pentru creșterea PIB-ului, spune BERD. Foto arhivă

Raportul arată că îmbătrânirea populaţiei a început deja să afecteze creşterea economică în unele state, dar şi că în Europa emergentă, scăderea ponderii persoanelor în vârstă de muncă este proiectată să reducă creşterea anuală a PIB-ului pe cap de locuitor cu o medie de aproape 0,4 puncte procentuale pe an între 2024 şi 2050.

Chiar şi în prezent, demografia erodează creşterea nivelului de trai şi va fi un impediment pentru creşterea PIB-ului în viitor", a declarat economistul-şef al BERD, Beata Javorcik. Potrivit acesteia, fostele ţări comuniste „îmbătrânesc înainte de a se îmbogăţi", vârsta mediană ajungând la 37 de ani, într-un moment în care PIB-ul mediu pe cap de locuitor este de 10.000 de dolari. Aceasta a reprezentat un sfert din suma înregistrată atunci când vârsta mediană a atins acest nivel în economiile avansate în anii '90.

Raportul BERD a evidenţiat o serie de factori care determină scăderea ratei natalităţii, de la schimbări ale normelor sociale până la reducerea câştigurilor femeilor după naşterea unui copil, potrivit Reuters. Însă, deşi aproape toate ţările BERD au cel puţin unele stimulente pentru a creşte rata natalităţii, Javorcik a declarat că aceste măsuri nu au produs o schimbare semnificativă şi susţinută în nicio ţară. Migraţia la nivelul necesar pentru a contracara scăderea naşterilor nu este acceptabilă din punct de vedere politic în majoritatea locurilor, se arată în raport, iar majoritatea cetăţenilor sunt "ambivalenţi" când vine vorba de creşterea utilizării inteligenţei artificiale pentru a îmbunătăţi productivitatea.

Mai mulți ani la muncă și modificări ale schemelor de pensii

Principalul instrument, a spus Javorcik, ar fi să se majoreze vârsta de pensionare astfel încât persoanele să rămână mai mult timp în câmpul muncii, ceea ce ar necesita, de asemenea, o anumită recalificare şi, eventual, modificări ale schemelor de pensii.

Ceea ce avem nevoie este să avem o conversaţie adultă cu alegătorii despre stadiul actual al lucrurilor, deoarece oamenii tind, de fapt, să subestimeze semnificaţia tendinţelor demografice. Trebuie să informăm - în special - alegătorii mai tineri, deoarece ei sunt cei care vor purta povara schemelor de pensii de tip pay as-you-go (finanţate prin contribuţiile persoanelor active - n.r.)", a subliniat Beata Javorcik.

Niciuna dintre măsurile care pot compensa scăderea ratelor natalităţii nu este populară din punct de vedere politic.

Însă raportul BERD a constatat că îmbătrânirea populaţiei - şi a liderilor - îngreunează situaţia, deoarece aceştia favorizează izolarea pensiilor şi restricţionarea migraţiei.

Într-o economie tipică la nivel global, liderul are acum 60 de ani, cu 19 ani mai mult decât vârsta medie a unei persoane adulte. Această diferenţă s-a mărit în autocraţii la 26 de ani în 2023, faţă de 19 ani în 1960.

Cele mai noi state membre ale BERD, inclusiv naţiuni tinere şi în creştere, cum ar fi Nigeria, ar trebui să se concentreze pe facilitarea creşterii locurilor de muncă şi a expansiunii sectorului privat, deoarece timpul trece, a transmis Javorcik.

„Acest dividend demografic de care se pot bucura este trecător", a apreciat Javorcik, subliniind scăderea ratelor natalităţii în alte părţi ale Africii. „Aşadar, există doar o fereastră de oportunitate, aceste ţări trebuie să profite de acest lucru", a mai spus Beata Javorcik.

BERD este o instituţie financiară internaţională care promovează dezvoltarea sectorului privat şi a iniţiativelor antreprenoriale în 36 de ţări de pe trei continente. Acţionariatul băncii este compus din 73 de ţări, UE şi BEI. Investiţiile BERD au ca scop transformarea economiilor din regiunile de operare, astfel încât acestea să devină competitive, incluzive, bine guvernate, verzi, reziliente şi integrate.

BERD este un investitor instituţional de top în România, alocând până acum aproape 12 miliarde de euro în 569 de proiecte

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
digi24.ro
image
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva
stirileprotv.ro
image
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
gandul.ro
image
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
mediafax.ro
image
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan
libertatea.ro
image
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Celofan, ciolofan sau ceolofan: cea mai comună greșeală pe care o fac românii. Puțini știu varianta corectă
playtech.ro
image
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS: Drona care a pătruns pe teritoriul României, în această dimineață, a fost găsită
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Ramona Eremia!
romaniatv.net
image
Crește prețul alimentelor de bază! Anunț pentru toți românii
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
George Clooney foto Profimedia jpg
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol