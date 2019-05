O nouă bancă dă dobânzi mai mari la depozite, după avertismentul BNR

UniCredit Bank a anunţat că oferă o dobândă totală de 3,5% pe an pentru depozitele nou atrase pe o perioadă de şase luni, exclusiv prin canale digitale.

Concret, clienţii persoane fizice pot beneficia de dobânda totală de 3,5% pe an pentru depozitele nou constituite la UniCredit Bank în perioada 22 mai 2019 – 22 august 2019, exclusiv prin intermediul aplicaţiilor Online Banking sau Mobile Banking. Dobânda de 3,5% pe an se acordă, în condiţiile campaniei, pentru depozitele constituite din sume nou atrase, în limita unei valori cumulate de 1.000.000 lei pe client, ulterior prelungirii la scadenţă dobânda aplicată fiind cea în vigoare la data prelungirii. Depozitele care intră sub umbrela noii campanii nu pot fi constituite din sume ce provin din alte depozite sau din conturi de economii în lei deschise la UniCredit Bank la data campaniei şi nu pot fi depozite ajunse la scadenţă care au fost prelungite automat.

Dobânda totală de 3,5% pe an este formată din dobânda de 1,7 % pe an şi un bonus de dobândă de 1,8 pe an, pentru depozitele nou atrase în lei la şase luni constituite prin canale digitale şi care îndeplinesc condiţiile de participare la campanie şi de oferire a bonusului de dobândă.

Săptămâna trecută, şi Raiffeisen Bank a anunţat că oferă dobânzi promoţionale, de până la 2,50%, la depozitele nou deschise pe termen de 12 luni, constituite prin canale digitale, de către clienţi care îşi încasează veniturile prin bancă.

La mijlocul acestei luni, Mugur Isărescu a declarat că, deşi a tot îndemnat băncile să crească dobânzile la depozite, acestea nu au ascultat, aşa că BNR ar putea să nu mai injecteze bani în piaţă la vară, moment în care băncile nu vor mai avea încotro decât să majoreze remuneraţia la depozite.

Marţi, şi Daniel Dăianu, membru al Consiliului de administraţie al BNR, a precizat că „ne trebuie o creştere a înclinaţiei către economisire” şi i-a atras atenţia directorului BRD, prezent la un eveniment, că „ar ajuta dacă ratele la depozite ar creşte, ar ajuta şi BNR şi pe oamenii din ţara asta”.

