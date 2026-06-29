Asfaltarea autostrăzilor, în impas. Cel mai mare constructor român se confruntă cu o criză de bitum din cauza conflictului din Iran

Grupul UMB, cel mai mare constructor român de autostrăzi, a notificat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) că nu mai găsește bitum pe piața locală și că riscă să rămână fără asfalt.

Din cauza războiului din Orientul Mijlociu, deși există de câteva zile un acord de pace, lanțurile internaționale de distribuție au fost afectate direct.

„Problema scăderii cantității de produse petroliere, inclusiv bitum, la tranzacțiile din piață nu poate fi rezolvată la nivel de companie, ci la nivel de stat”, au declarat sursele din cadrul CNAIR pentru Economica.net.

Potrivit acestora, o soluție ar trebui identificată la nivel de Guvern și la ministerele Transporturilor și Economiei, pentru încheierea unor acorduri statale pentru securizarea resurselor, cum fac și alte state în contextul actual dificil.

Grupul UMB execută lucrări pe mai multe șantiere din România, unele dintre ele ajungând chiar în faza finală, a lucrărilor de asfaltare.

Printre șantierele pe care UMB intenționa să le închidă anul acesta se numără tronsoanele din Autostrada Moldovei A7 de la Adjud la Pașcani, tronsoane din Autostrada A3 Transilvania, Drumul Expres Brăila – Galați.

Autostrada A7 face parte dintr-un proiect major de infrastructură, considerat crucial pentru conectarea Moldovei la restul țării. Recent, autoritățile au decis ca finanțarea acesteia să fie realizată în afara PNRR, prin fonduri europene nerambursabile (granturi) și prin mecanismul SAFE (Security Action for Europe). Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat că acest lucru permite realizarea segmentelor mature fără impact asupra deficitului bugetar, fiind garantată plata din fonduri nerambursabile.

Două secțiuni ale A7, Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani, sunt considerate suficient de avansate pentru a fi finalizate până în august 2026. Cinci loturi, cu o valoare totală de aproximativ 2,1 miliarde euro, vor fi astfel finanțate prin granturi, asigurând continuitatea lucrărilor și respectarea termenelor asumate.