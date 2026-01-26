Autostrada Unirii A8: Opt oferte au fost depuse pentru lotul Iași - Ungheni, finanțat din programul SAFE

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că a primit, luni, opt oferte la contractul pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii „Unirii” Târgu Neamț – Iași – Ungheni, contract finanțat prin programul SAFE, care include și realizarea unui segment de 5 kilometri de autostradă în Republica Moldova

Ofertele depuse:

Asocierea Danlin XXL (Lider) – Intertranscom Impex SRL – Evropeiski – Patishta AD – Groma Hold

Asocierea Far Foundation (Lider) – Automagistral Pivden – Lincor Trans SRL

Asocierea Construcții Erbașu SA (Lider) – Frasinul SRL – Consent SA – EKY – SAM SRL – Dimex 2000 Company

AKTOR (Ofertant Unic)

Asocierea Itinera SPA (Lider) – Sapiem SPA – ICM SPA

CENGIZ Insaat Sanayi Ve Ticaret AS (Ofertant Unic)

CONCELEX (Ofertant unic)

FCC Construcction (Ofertant unic)

Tronsonul 4 al acestei autostrăzi, între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova are o lungime de 15,5 kilometri și un cost estimat de 4,7 miliarde lei.

Finanțarea este asigurată prin Programul Security Action for Europe (SAFE).

„Este un contract cu finanțare europeană prin Programul SAFE, iar elementul de noutate îl reprezintă segmentul de autostradă de 5 kilometri din Republica Moldova pe care îl va construi România. Practic, ducem Autostrada Unirii dincolo de Prut. Tot în cadrul acestui contract, CNIR va acorda punctaj suplimentar constructorului care își asumă realizarea în termen de 18 luni a segmentului de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni”, a declarat directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Pe traseu vor fi construite:

14 poduri și pasaje

2 tunele (tunelul de la km. 83 având o lungime de 1760 metri)

2 noduri rutiere (nod rutier de perspectivă- drum de legătură cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești).

Contractul trebuie semnat până la finalul lunii mai, după cum a declarat anterior directorul CNIR, Gabriel Budescu, într-o intervenție la Radio România Actualități.

„Pe lângă componenta militară, în ceea ce privește infrastructura rutieră vor fi finanțate sectoarele de la Pașcani la Siret (A7, gestionat de CNAIR, n.red.) și de la Pașcani la Ungheni (A8), inclusiv o mică parte în Republica Moldova, 5 km de autostradă, un nod multimodal și un drum de legătură”, a declarat Budescu.