Nicușor Dan salută aprobarea asistenței financiare alocate României prin SAFE. „Un pas major pentru consolidarea securității noastre”

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a salutat vineri, 16 ianuarie, decizia Comisiei Europene (CE) de a aproba asistența financiară alocată României cadrul programului Security Action for Europe (SAFE), în valoare de până la 16,68 miliarde de euro.

Nicușor Dan/FOTO: AFP
Nicușor Dan/FOTO: AFP

„Aprobarea de ieri de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României în cadrul programului Security Action for Europe (SAFE), în valoare de până la 16,68 miliarde de euro, reprezintă un pas major pentru consolidarea securității noastre.

Programele de reînarmare și producție internă de echipamente moderne de apărare vor contribui la revitalizarea industriei naționale de apărare a României.

În același timp, proiectele românești incluse în SAFE vor stimula creșterea economică, cercetarea și dezvoltarea și vor genera prosperitate pentru cetățenii noștri”, a transmis președintele României pe X.

Joi, CE a aprobat aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), ceea ce permite țării să acceseze 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare sumă alocată în cadrul programului.

Decizia Comisiei Europene din 15 ianuarie 2026 aprobă finanțarea României prin mecanismul SAFE pentru investiții în apărare și securitate.

Proiectele românești vor fi făcute publice în săptămâna următoare, iar primele tranșe sunt estimate pentru martie 2026. România trebuie să finalizeze proiectele până în 2030, consolidând astfel capacitatea de răspuns și securitatea națională.

