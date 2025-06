Corupția de la Metrorex. Toți inculpații acuzați că cereau și 7.500 de euro mită au scăpat de închisoare

Toți foștii instructori de la Metrorex au scăpat de executarea pedepsei cu închisoarea. Ultima decizie definitivă a pronunțată marți de Curtea de Apel București.

Curtea de Apel București a pronunțat decizia definitivă în cazul de corupție la Metrorex. A fost admis doar apelul lui Căpraru Mihai Costel, iar restul au rămas cu sentințele inițiale, cu suspendare. Clemență de care a beneficiat în apel și Căpăraru, care astfel devine ultimul dintre foștii instructori șpăgari de la Metrorex care scapă de încarcerare.

”În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelul formulat de inculpatul Căpraru Mihai Costel, împotriva sentinţei penale nr. 1403/14.11.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 18463/3/2023. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi în fond rejudecând: Constată că prin încheierea de la data de 26.03.2025, în temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, Curtea de Apel s-a dispus schimbarea încadrării juridice date faptelor reţinute în sarcina inculpatului Căpraru Mihai Costel din 5 infracţiuni de trafic de influenţă prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. toate cu aplic. 38 C. pen. într-o singură infracţiune unică continuată de trafic de influenţă, prev. de art. 291 C. penal cu aplic. art. 35 C. pen. (5 acte materiale)”, se arată în decizia instanței.

Pe 23 noiembrie 2022, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București făceau percheziții la Depoul Pantelimon al Metrorex, chiar în timpul unui concurs pentru ocuparea a 40 de posturi de mecanici, în urma unor suspiciuni de fraudă. În aceeași zi, aveau loc descinderi ale procurorilor, însoțiți de jandarmi, și la sediul CENAFER.

Procurorii susţin că persoanele puse sub acuzare, angajaţi sau foşti angajaţi de la Metrorex, cereau între 6.000 şi 7.500 de euro de la fiecare candidat, în schimbul promisiunii că îi vor ajuta să câştige concursul.

În cursul lunii noiembrie 2022, inculpaţii au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, acţionând coordonat în scopul comiterii infracţiunilor de luare de mită, dare de mită şi trafic de influenţă, în vederea fraudării unui concurs organizat de Metrorex pentru ocuparea unor posturi de mecanic ajutor locomotivă.

Candidaţii la concurs apelau la diverşi intermediari, unii dintre ei fiind angajaţi sau foşti angajaţi din cadrul Metrorex, persoane care îi cunoşteau pe inculpaţi. Unul dintre aceştia comunica suma de bani pretinsă pentru a-şi folosi influenţa faţă de ceilalţi inculpaţi, supraveghetori în timpul concursului, ca să-i ajute pe candidaţi să fraudeze concursul.

Sumele de bani pretinse pentru fiecare candidat variau de la 6.000 de euro la 7.500 de euro. Inculpaţii au fost arestaţi preventiv, în urma unei decizii a Tribunalului Bucureşti. Alţi nouă au fost puşi sub control judiciar pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă.

Pe 27 aprilie 2023, trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte nouă au fost puse sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în această cauză.

Pe 14 noiembrie 2024 Secția 1 Penală a Tribunalului București a pronunțat sentința, prin care un singur inculpat, Căpraru Mihai Costel, a primit închisoare cu executare – 3 ani, 6 luni și 20 de zile. Ceilalți inculpați – Blăguţ Dragoş-Ciprian, Moldovan Virgil, Moldovan Costel-Andrei, Pavel Paul și Murgoci Alexandru-Constantin au primit pedepse privative de libertate, dar cu suspendare.

Atât Parchetul, cât și toți condamnații în primă instanță au atacat cu apel Hotărârea Tribunalului București din toamna anului trecut.