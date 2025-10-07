Plata cu cardul la metrou ar putea fi eliminată. Explicațiile Metrorex

Plata cu cardul bancar ar putea fi eliminată, după ce Metrorex a anulat și cea de-a doua licitație pentru ”servicii bancare aferente activității comerciale“.

Decizia vine în urma unei contestații formulate de o firmă care a participat la licitație și, mai grav, a unei recunoașteri publice din partea Metrorex care a spus că acuzațiile sunt „corecte și întemeiate”. Probleme deja au început să apară, scrie Buletin de București. La terminalul intermodal de la Străulești, zilele trecute șoferii nu au putut plăti cu cardul parcarea.

Comisionul încasat la plată, mărul discordiei

„Este vorba și despre un comision la fiecare tranzacție”, au explicat surse din cadrul Metrorex culisele acestei situații.

Principala problemă invocată de contestatar a fost legată de modul de integrare a viitoarele sisteme de plată cu echipamentele existente.

Deși caietul de sarcini menționa obligația generală de integrare, Metrorex a clarificat ulterior că producătorii și integratorii care se ocupă în prezent de sistem, asocierea TIAB S.A., UTI GRUP S.A. și LOGIC IT CONSULT S.R.L., nu vor furniza documentația tehnică necesară, cum ar fi codul sursă al sistemului.

Această condiționare a creat un blocaj, și a transformat o cerință tehnică deschisă într-una dependentă de „bunăvoința unui terț”.

Practic, singura modalitate de a evalua costurile și riscurile a rămas cooperarea cu un concurent direct, ceea ce, conform contestației, a instituit un „avantaj competitiv” clar pentru operatorul deja integrat în sistem.

A doua problemă majoră care apare în contestația obținută de Buletin de București a vizat starea tehnică a echipamentelor de validare.

Contestatarul a arătat că, deși Metrorex a cerut ca toate echipamentele să aibă o serie de certificări valabile, compania a transferat către ofertanți responsabilitatea de a verifica și, dacă este necesar, de a recertifica validatoarele existente.

În plus, Metrorex a recunoscut că „nu deține și nu pune la dispoziție documentația privind statutul actual al acestor certificări”.

Prin investigații proprii, firma care a atacat licitația a descoperit că unul dintre tipurile de validator figura cu o certificare expirată încă din 28.12.2022 și a fost scos din lista oficială Visa din august 2025.

Astfel, o parte din echipamentele aflate în exploatare nu mai respectă cerințele din propriul caiet de sarcini al Metrorex. Această situație obligă noii ofertanți să suporte „costuri suplimentare și incertitudini” pentru recertificarea unor echipamente care aparțin autorității contractante, a acuzat firma contestatoare.