search
Duminică, 10 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Descoperirea pe bază de ciocolată care ar putea revoluţiona tratamentele împotriva gripei

0
0
Publicat:

Oamenii de ştiinţă au dezvoltat acum un medicament experimental împotriva gripei, care conţine o substanţă regăsită şi în ciocolată, şi care s-a dovedit mai eficient decât tratamente antigripale existente.

Ciocolată FOTO: Freepik
Ciocolată FOTO: Freepik

Cercetarea, realizată în noua facilitate de biosecuritate de nivel 3, Barry Skolnick, din Israel, a testat combinaţia teobromină şi un compus mai puţin cunoscut numit arainozină, împotriva unei game largi de virusuri gripale. Atât în testele de laborator, cât şi în cele pe animale, tratamentul s-a dovedit mai eficientă decât antivirale existente, cum ar fi oseltamivir (Tamiflu), chiar şi atunci când a fost testată împotriva celor mai periculoase tulpini gripale, rezistente la medicamente, inclusiv gripa aviară şi porcină, scrie News.

Teobromina este un stimulent care se găseşte în mod natural în planta de cacao, iar denumirea sa provine din limba greacă şi înseamnă „hrana zeilor”.

Combinaţia dintre teobromină cu arainozina, un compus sintetic care împiedică celulele să se repare, vizează proteinele de pe virus care funcţionează drept canale pentru transportul ionilor în şi din celulă.

În lipsa acestor canale funcţionale, virusul nu poate supravieţui.

Medicamentele existente vizează în general o proteină virală care suferă mutaţii frecvente, ceea ce face ca tratamentele să îşi piardă eficienţa în timp, au explicat cercetătorii.

„Nu oferim doar un medicament antigripal mai bun, ci propunem o nouă modalitate de a ataca virusurile, care ne-ar putea ajuta să ne pregătim pentru viitoare pandemii”, a declarat coordonatorul studiului, Isaiah Arkin de la Hebrew University din Ierusalim.

Întrucât multe virusuri, inclusiv coronavirusurile, depind şi ele de canalele ionice, această abordare ar putea deveni baza unor strategii antivirale viitoare, au adăugat cercetătorii.

Combinaţia a fost descoperită printr-un proces de selecţie dintr-o bibliotecă de compuşi reutilizaţi, mulţi dintre ei iniţial destinaţi altor boli, testaţi pe tulpini de gripă sensibile şi rezistente la medicamente.

Următoarea etapă presupune testarea clinică pe subiecţi umani, însă aceste rezultate preliminare oferă o perspectivă promiţătoare nu doar pentru dezvoltarea unui tratament antigripal mai eficient, ci şi pentru identificarea unor soluţii mai ingenioase în lupta împotriva bolilor virale.

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
digi24.ro
image
Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Mărturiile cutremurătoare ale bărbatului care a înfruntat moartea în Himalaya. S-a hrănit 9 zile cu insecte și a îndurat chinuri cumplite
fanatik.ro
image
Afaceri de milioane cu Armata la Marea Neagră: un cuplu de tineri din Brăila a obținut contracte rapid, prin firme nou-înființate
libertatea.ro
image
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Adrian Petre a semnat! Patronul clubului a confirmat transferul: "Are liniște aici, are de toate"
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
observatornews.ro
image
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
Cum a reușit o pisică „să câștige” premiul cel mare la Loto. Proprietara a fost sunată de mai multe ori de reprezentanții loteriei, iar când a aflat a fost șocată
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au început negocierile: 34.000.000 €! Liverpool i-a dat o veste excelentă lui Radu Drăgușin
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Mesajul viral al unui muncitor din Bangladesh pentru români. „Și noi suntem oameni. Voi când mergeaţi în Italia să munciţi...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Detalii de ULTIMĂ ORĂ despre Emil Gânj. Unde s-ar afla criminalul în aceste momente. O vecină a mamei Andei, tânăra ucisă, l-a văzut!
romaniatv.net
image
Obligatoriu pentru toți românii care stau de bloc! Se trece la întreținere după trei luni, indiferent dacă refuză sau nu proprietarii
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Fiul adoptiv al lui Horia Brenciu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
click.ro
image
Mâncarea simplă, perfectă pentru postul Adormirii Maicii Domnului. O prepari rapid și e delicioasă
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte va moșteni tiara de 400.000 de lire sterline a Prințesei Diana - în locul verișoarei Lilibet

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?