37,1% din veniturile românilor se duc pe taxe și impozite și doar 33% pe mâncare

37,1% din veniturile românilor se duc pe taxe, impozite, contribuții și cotizații și doar 33,3% pe mâncare și băuturi nealcoolice, potrivit datelor publicate marți de INS, care arată că un adult de la oraș are nevoie în medie de 3.868 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât în mediul rural.

Cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, de 7.580 lei pe o gospodărie (3.051 lei pe o persoană), mai mari cu 5,3% faţă de trimestrul I 2025.

INS menţionează că mediul de rezidenţă evidenţiază diferenţe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9.383 lei, mai mari de 1,4 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.868 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii a fost, în medie, de 463 lei lunar pe o gospodărie (186 lei pe o persoană), în scădere cu 1% faţă de trimestrul I 2025.

În trimestrul II 2025, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării au fost consumul (cheltuielile băneşti de consum şi contravaloarea consumului uman din resurse proprii), de 4.779 lei lunar pe o gospodărie (59,4%), şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor, de 2.734 lei pe o gospodărie (34%). Cheltuielile legate de producţia gospodăriei (cheltuielile băneşti de producţie şi contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) au fost, în trimestrul II 2025, de 185 lei pe o gospodărie (2,3%).

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuţii, cotizaţii şi taxe a fost de 37,1% în cheltuielile totale, cu 8,1 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii a fost de 10,6% în cheltuielile totale, de 3,9 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele agroalimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1.592 lei pe o gospodărie au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (33,3%). Acestea sunt urmate, ca mărime, de cheltuielile lunare destinate pentru locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili în valoare de 657 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 13,7%, de cele pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte în valoare de 391 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 8,2% în cheltuielile totale de consum medii lunare şi de cele pentru transport în valoare de 337 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,1% în cheltuielile totale de consum medii lunare.

Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populaţiei a fost înregistrat la cheltuielile pentru educaţie, de numai 31 lei pe o gospodărie (0,7% din cheltuielile totale de consum medii lunare).

Veniturile gospodăriilor în trimestrul II

Veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, în termeni nominali, de 9.502 lei pe o gospodărie, reprezentând 3.824 lei pe o persoană, iar cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost, în termeni nominali, de 8.042 lei pe o gospodărie, 3.237 lei pe o persoană şi au reprezentat 84,6% din veniturile totale, conform datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică.

Comparativ cu trimestrul II al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,7%, iar cele pe o persoană cu 16,8%, în timp ce cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 16,2%, iar cele pe o persoană s-au majorat cu 17,3%.

Potrivit INS, veniturile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, de 8.928 lei lunar pe o gospodărie (3.593 lei pe o persoană), în

creştere cu 4,1% faţă de trimestrul I 2025, iar veniturile în natură de 574 lei lunar pe o gospodărie (231 lei pe o persoană), în creştere cu 0,8% faţă de trimestrul I 2025.

Salariile brute şi alte drepturi salariale au fost de 6.564 lei lunar pe o gospodărie şi au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (69,1% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creştere faţă de trimestrul I 2025 cu 0,7 puncte procentuale). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuţie însemnată au avut-o atât veniturile din prestaţii sociale de 1.844 lei lunar pe o gospodărie (19,4% în trimestrul II 2025, respectiv, 20,5% în trimestrul I 2025 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură de 574 lei lunar pe o gospodărie (6% în trimestrul II 2025, respectiv, 6,2% în trimestrul I 2025). Veniturile în natură sunt formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale (1,2% în trimestrul II 2025, respectiv, 1,1% în trimestrul I 2025) şi din valoarea în lei a produselor agroalimentare şi nealimentare consumate din resurse proprii (4,8% în trimestrul II 2025, respectiv, 5,1% în trimestrul I 2025).

În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban, în trimestrul II 2025, a fost de 11.091 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4.572 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul II 2025, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 75,2%, mai mare cu 15,7 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestaţii sociale a fost de 22,4%, mai mare cu 4,9 puncte procentuale faţă de cea din mediul urban.

Conform INS, ponderea veniturilor în natură a fost de 10,1% în mediul rural, de 3 ori mai mare faţă de cea din mediul urban.