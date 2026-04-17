Sunt amantele mai „scumpe” decât soțiile? Adevărul te va surprinde

Crezi că bărbații își răsfață amantele cu cadouri mai scumpe decât le oferă soțiilor? Rezultatele unei cercetări arată exact opusul.

Filmele americane ne-au vândut ani la rând iluzia că bărbatul infidel aruncă cu bani pe bijuterii scumpe pentru amantă, în timp ce soția primește, cel mult, un cadou de duzină cumpărat în grabă. E o imagine atât de des întâlnită - amintește-ți scena din Love Actually, în care două cadouri spun două povești complet diferite - încât a devenit aproape un mit social. Am ajuns să asociem automat aventura cu extravaganța financiară, dar psihologia demontează complet acest scenariu.

O cercetare publicată în jurnalul Evolutionary Behavioral Sciences arată că atât bărbații, cât și femeile alocă bugete semnificativ mai mari pentru cadourile destinate partenerilor pe termen lung, în timp ce amantele sau partenerii ocazionali primesc atenții mult mai modeste.

De la păsări la comediile romantice

Inspirația pentru acest studiu a venit dintr-o sursă aparent neobișnuită: natura. „Am devenit inițial interesate de acest subiect după ce am ascultat o prezentare despre comportamentul de împerechere al păsărilor Ochiuboului”, au explicat autoarele studiului, Olivia James și Keelah Williams, citate de Psy Post.

Deși trăiesc în cupluri aparent stabile, masculii din această specie mai „calcă strâmb”, iar atunci când curtează o femelă în afara cuibului, îi aduc cadou o petală de floare - un gest romantic pe care nu-l fac niciodată pentru partenera oficială. Văzând această dinamică în natură, cercetătoarele s-au întrebat: oare și bărbații aplică regula „atențiilor speciale” rezervate exclusiv amantelor, așa cum ne-au învățat filmele de la Hollywood?

Bugetul infidelității

Cum s-au tradus aceste suspiciuni în date concrete? Cercetătorii au pus la punct trei experimente în care au comparat așteptările pe care le au oamenii (cât credem că se cheltuie într-o aventură) cu istoricul real al participanților (cât au costat efectiv cadourile primite acasă versus cele primite în secret).

Surpriza? Toate cele trei studii au arătat același lucru: oamenii tind să investească mai mult pentru a-și menține relațiile de cuplu stabile. Analiza experiențelor reale a arătat că persoanele implicate în relații extraconjugale nu primesc cadouri mai scumpe decât partenerii oficiali. Practic, stereotipul bărbatului care aruncă cu bani pe iubita secretă este doar un mit perpetuat de filme. Mai mult, studiul a infirmat și ideea că bărbații ar cheltui mai mult pe cadouri decât femeile; în realitate, sumele sunt similare pentru ambele sexe.

De ce investim mai mult în relația principală?

Într-o relație de lungă durată, cadoul nu e doar un obiect. E o formă de a spune „te văd”, „contezi”, „sunt aici”. De aceea, oamenii tind să investească mai mult acolo unde există deja o legătură pe care vor să o păstreze.

Pe de altă parte, în cazul unei aventuri, unde intenția unei legături de durată lipsește de cele mai multe ori, nu există aceeași motivație de a aloca resurse financiare majore. „Oferirea de cadouri ar putea fi folosită mai degrabă ca o strategie pentru promovarea unei relații durabile, în loc de a fi o metodă de a iniția sau menține o aventură”, notează cercetătoarele.

Interesant este că, atunci când cercetătorii au analizat experiențele reale ale participanților, diferențele nu au fost semnificative. Cu alte cuvinte, în viața de zi cu zi, oamenii nu oferă neapărat cadouri mai scumpe într-un tip de relație decât în altul.

Banii nu dictează valoarea emoțională

Totuși, specialiștii subliniază că prețul de pe etichetă nu echivalează automat cu profunzimea relației. Un cadou de 100 de lei, ales cu grijă și perfect mulat pe nevoile și dorințele celuilalt, poate cântări emoțional mai mult decât o bijuterie scumpă, cumpărată din complezență, pentru a impresiona sau din sentimentul de vinovăție.

Așadar, data viitoare când mai vezi un film în care soțul infidel cumpără diamante pentru amantă, amintește-ți că în viața reală, investițiile majore - atât financiare, cât și emoționale - rămân, de cele mai multe ori, acasă.

Aceste concluzii sunt completate de un alt studiu recent, publicat în Evolution and Human Behavior, care a analizat ce contează mai mult atunci când evaluăm un potențial partener: averea sau generozitatea?

Rezultatele arată că oamenii sunt, în general, mai interesați de disponibilitatea cuiva de a împărți ceea ce are, decât de suma totală de care dispune persoana respectivă. În cadrul experimentului, atunci când participanții au putut alege ce detaliu ar vrea să afle despre un viitor partener, majoritatea au solicitat informații despre nivelul acestora de generozitate, lăsând pe plan secund datele despre resursele financiare de care dispun.

„Participanții au vrut să știe mai degrabă nivelul de generozitate al celorlalți decât averea pe care o au”, notează autorii studiului, Yuta Kawamura și Pat Barclay, citati de Psy Post. Din perspectivă evolutivă, acest comportament se explică prin faptul că disponibilitatea de a oferi și altuia din ceea ce avem ne arată profilul unei persoane de încredere, capabilă de cooperare pe termen lung.

Când devin banii mai importanți decât generozitatea? Doar atunci când diferențele de avere sunt foarte mari. Cercetătorii au observat că, în astfel de situații, oamenii uită brusc de generozitate. Instinctul de supraviețuire se activează, devin pragmatici și încep să își îndrepte atenția spre partenerul cu un cont bancar mai sigur.

Totuși, rezultatele trebuie privite în context: studiul a fost realizat pe un eșantion de participanți heterosexuali, din SUA, aflați în relații monogame. Ceea ce înseamnă că modul în care oamenii oferă cadouri poate varia în funcție de cultură, tipul relației sau valorile personale.