Mircea Abrudean apără decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii: „Este o poziționare fermă”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a vorbit, duminică seara, despre decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, afirmând că „a fost una corectă”.

„Eu cred că această decizie a fost una corectă, am discutat cât de benefică este relația între România cu SUA, e o relație strategică (...) Orice relație de parteneriat trebuie întreținută. Am avut acea declarație de la vicepreședintele Vance de la Munchen, am avut demersuri diplomatice de a explica decizia (n. red. privind anularea alegerilor)”, a declarat Mircea Abrudean la Antena 3.

În ceea ce privește perioada tensionată pe care o traversează relația Europa-SUA, președintele Senatului a afirmat: „Cu siguranță lumea se schimbă, vedem asta în fiecare zi, o afirmă toți cei care sunt parte a deciziei, o afirmă inclusiv Trump. România ar trebui să se poziționeze cu siguranță mai ferm, nu ar trebui să alegem între Europa și SUA. Suntem parte UE, dar ne raportăm ca securitate la SUA. Noi trebuie să fim mai fermi, cred eu. Un astfel de gest pe care l-a făcut președintele, prin participarea la Consiliu, reprezintă o poziționare mai fermă.”

Afirmațiile vin în contextul în care România a participat în calitate de observator la reuniunea Consiliului Păcii, alături de Italia, Grecia, Cehia, Cipru și Mexic. Dintre statele Uniunii Europene, doar Ungaria și Bulgaria au acceptat invitația de a deveni membre cu drepturi depline ale forumului.

În timpul vizitei la Washington, președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat publicației CaleaEuropeană.ro, că relația strategică româno-americană este „mai mult decât dezghețată”, iar participarea sa la reuniune a avut atât o miză practică, cât și una simbolică.

„Din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât «dezghețată». Adică au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele: miniștri, ambasada, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, a afirmat Nicușor Dan.

Referindu-se la episodul anulării alegerilor din 2024 și la momentul de neîncredere apărut atunci în relația bilaterală, președintele a spus că situația fusese deja clarificată înaintea vizitei.

„El fusese deja depășit. A fost și un ghinion că s-a suprapus peste schimbarea de putere americană și atunci toate contactele la niveluri tehnice (…) nu au avut interlocutor direct în administrație până când s-au produs toate schimbările acestea”, a adăugat Nicușor Dan.