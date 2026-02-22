search
Duminică, 22 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mircea Abrudean apără decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii: „Este o poziționare fermă”

0
0
Publicat:

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a vorbit, duminică seara, despre decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, afirmând că „a fost una corectă”.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean FOTO Gov.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean FOTO Gov.ro

„Eu cred că această decizie a fost una corectă, am discutat cât de benefică este relația între România cu SUA, e o relație strategică (...) Orice relație de parteneriat trebuie întreținută. Am avut acea declarație de la vicepreședintele Vance de la Munchen, am avut demersuri diplomatice de a explica decizia (n. red. privind anularea alegerilor)”, a declarat Mircea Abrudean la Antena 3.

În ceea ce privește perioada tensionată pe care o traversează relația Europa-SUA, președintele Senatului a afirmat: „Cu siguranță lumea se schimbă, vedem asta în fiecare zi, o afirmă toți cei care sunt parte a deciziei, o afirmă inclusiv Trump. România ar trebui să se poziționeze cu siguranță mai ferm, nu ar trebui să alegem între Europa și SUA. Suntem parte UE, dar ne raportăm ca securitate la SUA. Noi trebuie să fim mai fermi, cred eu. Un astfel de gest pe care l-a făcut președintele, prin participarea la Consiliu, reprezintă o poziționare mai fermă.”

Afirmațiile vin în contextul în care România a participat în calitate de observator la reuniunea Consiliului Păcii, alături de Italia, Grecia, Cehia, Cipru și Mexic. Dintre statele Uniunii Europene, doar Ungaria și Bulgaria au acceptat invitația de a deveni membre cu drepturi depline ale forumului.

În timpul vizitei la Washington, președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat publicației CaleaEuropeană.ro, că relația strategică româno-americană este „mai mult decât dezghețată”, iar participarea sa la reuniune a avut atât o miză practică, cât și una simbolică.

„Din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât «dezghețată». Adică au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele: miniștri, ambasada, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, a afirmat Nicușor Dan.

Referindu-se la episodul anulării alegerilor din 2024 și la momentul de neîncredere apărut atunci în relația bilaterală, președintele a spus că situația fusese deja clarificată înaintea vizitei.

„El fusese deja depășit. A fost și un ghinion că s-a suprapus peste schimbarea de putere americană și atunci toate contactele la niveluri tehnice (…) nu au avut interlocutor direct în administrație până când s-au produs toate schimbările acestea”, a adăugat Nicușor Dan.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Câte apartamente are cel mai mare bloc din România. Este cât un oraș întreg
gandul.ro
image
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
mediafax.ro
image
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge în fiecare an”
fanatik.ro
image
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
libertatea.ro
image
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
A primit vestea, la trei zile după ce a acceptat invitația lui Donald Trump la Consiliul Păcii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Avionul HiSky care s-a învârtit mai bine de o oră deasupra României după un incident de presurizare a aterizat la Otopeni
antena3.ro
image
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
observatornews.ro
image
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală!
cancan.ro
image
Câte pensii limită de vârstă, de invaliditate, urmaș sub 2.000 lei sunt în România? Dar peste 5.000 de lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci când primești o moștenire cu datorii: paşi de urmat pentru a nu deveni o povară
playtech.ro
image
Drăguș, ce veste! Diagnostic final pentru atacantul favorit al lui Mircea Lucescu! Fanatik a aflat rezultatul RMN-ului. Update
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu s-a terminat pe teren: Dani Coman, dialog cu Istvan Kovacs la vestiare! Ce s-a întâmplat la pauză
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
BOMBĂ la Survivor! S-a aflat câștigătorul! El este cel care ar pleca acasă cu trofeul și cu marele premiu: E bun rău de tot
romaniatv.net
image
O recunoști? Astăzi are milioane de vizualizări pe rețelele de socializare, însă în adolescență arăta așa
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Horoscop 23 februarie. Momente dificile pentru Berbeci, Scorpionii vor să facă o mare schimbare
click.ro
image
Orașul din Europa cu 2500 de poduri. Are mai multe decât Veneția, Amsterdam și Londra la un loc
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
"Charles trebuie să abdice! E trist și șocant, dar William și Kate sunt acum adevărații Rege și Regină" Cum a răspuns prințesa

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești