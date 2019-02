Oana Pellea, mesaj la moartea actriţei Maria Teslaru: „Marie, ai luat cu tine toată tinereţea mea de la Piatra Neamţ... pe care am împărţit-o cu tine“

„Atât de superba, de buna, de minunata...cu umor, talent, inteligenţă, forţă...Mi s a rupt sufletul când am auzit că a plecat. Azi.

Marie, ai luat cu tine toată tinereţea mea de la Piatra Neamţ...pe care am împărţit-o cu tine...om minunat! Frumoasa Marie, cea plină de viaţă...drum bun! Să bucuri cerul cum ne-ai bucurat pe noi.

Te iubesc şi Dumnezeu să-ţi ţină sufletul în palma LUI.

Cum eşti în fotografia asta...aşa te ţin minte pe străzile din Piatra când ne-am întâlnit şi când am rămas uimită de splendoarea fiinţei tale. Of, Doamne...

Condoleanţe”, a fost mesajul Oanei Pellea pentru Maria Teslaru.

Actriţa Maria Teslaru a murit, duminică, la vârsta de 63 de ani. Artista, faimoasă pentru rolurile din teatru şi film, va fi înmormântată în localitatea în care s-a născut, Buhuşi, în judeţul Bacău. Maria Teslaru era angajata Teatrului Naţional din Bucureşti.

