Zborul Violoncellissimo

Imaginați-vă vârtejul în care vă prinde succesiunea rapidă a sunetelor ascultând celebrul Zbor al cărăbușului de Rimski-Korsakov? Sau dacă nu ați ascultat niciodată această muzică, gândiți-vă la sentimentul pe care îl aveți într-o coborâre rapidă în montagne-russe.

Cam aceasta este senzația dominantă la un concert Violoncellissimo în 2022, anul în care ansamblul ajungea la al patrulea turneu național, de departe cel mai amplu și mai de succes din istoria de mai bine de două decenii a formației inventate de Marin Cazacu.

Septembrie-octombrie 2022, începând cu o avanpremieră la Sinaia în aer liber, turneul a continuat la Filarmonica din Oradea, Palatul cultural din Arad, Sala Thalia din Sibiu, Ateneul Român din București, la Piatra Neamț, Chișinău - Sala cu orgă, apoi la Bistrița - Palatul culturii, Cluj - Opera Maghiară, Deva și în final la Ploiești, în cadrul Festivalului de Jazz.

Săli arhipline, public surprins, aplaudând cu entuziasm, a însoțit ediția de anul acesta a turneului, a IV-a, intitulată Euforica, care a adus pe scenă lucrări celebre din muzica clasică, dar și din jazz, rock, folclor, muzică de film și divertisment.

„Ne-am bucurat din plin de toate concertele pe care le-am susținut în toate zonele din România. Publicul a iubit muzica pe care noi am adus-o pe scenă trecându-i pe spectatori de la barock la rock, prin muzică de film, de divertisment, jazz și clasic. Cei care ne cunoșteau ne-au recunoscut imediat stilul, cei care ne-au cunoscut abia acum au descoperit ce pot face mai mulți violonceliști pe o scenă. Violoncellissimo este cel mai interesant mod prin care noi putem prezenta fațetele muzicii în general și ale violoncelului în special. Titlul acestei ediții aș putea spune că a fost... ca să spun aşa... «cuvânt cu cuvânt», publicul simțind euforia degajată de muzica noastră, buna dispoziție stând la baza fiecărui concert și, peste tot, sper că am creat această stare”, spunea violoncelistul Marin Cazacu într-un interviu.

Pentru mentorul și liderul lor, Marin Cazacu, actualmente director general al Filarmonicii George Enescu, Violoncellissimo este una dintre misiunile pe care și le-a asumat pentru promovarea tinerilor muzicieni din România, alături de proiectul Orchestrelor de Tineret ale României. Violoncellissimo a susținut primul turneu național în 2019, iar în anii următori și-a continuat povestea prin evenimente similare cu ecouri în toată țara, fără a micșora ritmul în pandemie, adunând trei mii de spectatori lângă Coloana Infinitului din Târgu Jiu în vara anului 2021, ridicând în picioare la Paris sute de ambasadori acreditați la UNESCO, sau entuziasmând publicul cosmopolit de la Expoziția Mondială din Dubai, Expo 2020 de Crăciun, în 2021.

Am participat la multe concerte Violoncelissimo în ultimul timp, dar trebuie să recunosc că la București, pe 9 octombrie, am trăit o seară magică. Durata programului de turneu s-a dublat, Marin Cazacu invitându-l alături de ansamblu pe flautistul Ion Bigdan Ștefănescu și dorind să profite de acustica și ambianța unică a Ateneului Român pentru a oferi publicului o călătorie cu un traseu foarte personal în istoria muzicii, pornind de la Handel și Albinoni, călătorind prin folclor și prelucrări jazz-rock ale unor celebre teme mozartiene sau beethoveniene semnate de Radu Sinaci și ajungând la electrizantele Alla turca rock sau The Final Countdown.

De-a lungul turneului pe scenă s-au aflat de la 12 la 18 violonceliști, cărora li s-au alăturat de fiecare dată pianistul Cătălin Răducanu și percuționista Iulia Bitta, la multe dintre concerte pe scenă se aflau doi dintre laureații celor mai recente Concursuri Internaționale George Enescu - Constantin Borodin și Stefan Cazacu, vârsta violonceliștilor era majoritar între 20 și 30 de ani, dar maestrului i se alăturau și absolvenți din promoțiile mai vechi care acum sunt șefi de partide în importante orchestre din țară, diversitatea personalităților artistice ale membrilor Violoncellissimo fiind comparabilă cu diversitatea orașelor de proveniență, dar și cu diversitatea muzicii.

Violoncellissimo există de mai mult timp, dar acest turneu în 11 oraşe din România şi Republica Moldova a demonstrat parcă mai mult ca niciodată faptul că perseverenţa, entuziasmul, depăşirea propriilor limite şi curajul de a merge mai departe, indiferent de obstacole, sunt secrete care duc la succesul incontestabil, la atingerea stării de graţie pe care fiecare dintre concertele din acest an a reuşit-o.