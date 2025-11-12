Viitorul Trump va fi democrat?

Trump a răsturnat masa, democrații încep să arunce scaunele. Ceea ce nu e cel mai rău scenariu. Cu adevărat nociv era să se perpetueze modelul politic al elitelor tradiționale, întruchipat în alegerile de la New York de Andrew Cuomo, care s-a încăpățânat să candideze independent, după ce Zohran Mamdani l-a învins în alegerile interne ale democraților.

Cuomo a fost guvernator de New York timp de zece ani (tatăl său a ocupat aceeași funcție 11 ani) și trăgea după el tinichelele unor scandaluri răsunătoare: de corupție pe milioane de dolari ori de gestiune greșită a caselor de bătrâni în pandemie, urmate de demisia din funcția de guvernator în 2021, la cererea președintelui Biden, după ce raportul procurorului general l-a găsit vinovat de hărțuirea a 11 femei în timpul mandatului.

De la 1% în sondajul din februarie pentru alegerile interne ale democraților, necunoscutul și neexperimentatul Mamdani a reușit, în numai nouă luni, o performanță electorală cu atât mai spectaculoasă cu cât participarea electorală pentru alegerea primarului a fost cea mai mare după 1969.

Faptul că victoria survine într-un context de derută prelungită în Partidul Democrat creează posibilitatea radicalizării ideologice către stânga promovată de cel care se auto-intitulează socialist democrat și pe care Trump l-a etichetat drept comunist.

Așadar, prima concluzie a scrutinului new-yorkez e generalizarea modelului trumpist (populist-agresiv) de a face politică. A doua e revolta bazei Partidului Democrat împotriva vârfului care s-a încăpățânat să parieze, în ultimii doi ani, pe figuri ca Biden, Kamala Harris și Cuomo.

Totuși, e prematur să vorbim de un viraj spre stânga al Americii urbane, după semnalul dat de capitala financiară a lumii și leagănul neoliberalismului, în condițiile în care primul resort al victoriei a fost respingerea discreditatului sistem de cadre al democraților. Să nu uităm că primarul democrat în funcție, Eric Adams, a decis să nu candideze la alegerile primare, fiind compromis de complicitatea cu administrația Trump, în schimbul renunțării la acuzațiile de corupție ce i s-au adus.

E posibil și ca în cadrul Partidului Democrat să se accentueze confruntarea dintre stânga și centru – vizibilă de acum nouă ani, când în cursa pentru candidatura la prezidențiale se întreceau Bernie Sanders și Hillary Clinton – pentru că, simultan cu victoria lui Mamdani, două democrate moderate au fost alese guvernator în Virginia și New Jersey (prima fost ofițer CIA, a doua fost pilot de elicopter în armata americană).

Rămâne de văzut dacă și cum vor ști democrații să valorifice această gură de oxigen, pentru a-și regăsi coeziunea și credibilitatea, în perspectiva alegerilor de anul viitor pentru o parte din locurile din Congres – alegeri care, prin tradiție, sunt un instrument de sancționare a puterii.

Chiar dacă republicanii au controlul tuturor eșaloanelor federale, atmosfera politică americană s-a schimbat brusc.

Pentru că, în mare măsură, votul de la New York a fost anti-Trump. Accentele autoritare ale președintelui și impactul economic al mandatului său, cu paralizia bugetară din chiar perioada acestui scrutin au amplificat bulgărele de zăpadă pornit de complexa criză socială a metropolei.

Zohran Mamdani a simțit pulsul claselor populare și al tinerei generații, sătule de discursul identitar-conservator și copleșite de problemele concrete ale vieții. Așa nerealiste cum ne par promisiunile lui sociale (înghețarea chiriilor, transport și creșe gratuite, taxare suplimentară a salariilor de peste 1 milion de dolari), ele au fost atrăgătoare pentru puțin peste jumătate din votanți.

Și asta din cauză că New York-ul devine tot mai inaccesibil pentru persoanele cu venituri mici și medii, iar rata sărăciei a ajuns la 25%, nivel aproape dublu față de cel național.

Revenit la putere în special pe baza promisiunii că va stopa inflația, Trump se confruntă cu revolta americanilor tot mai nemulțumiți de costul vieții. 75% se plâng de creșterea prețurilor, în vreme ce președintele le spune că „inflația este aproape inexistentă”. Discursul său economic este tot mai des comparat cu cel al lui Biden în faza terminală a mandatului. Dar pesimismul este în creștere: majoritatea americanilor (53%) consideră că starea economiei se înrăutățește, comparativ cu 48% în toamna trecută.

La un an de la realegerea ca președinte, Trump se vede, așadar, înfruntat chiar pe terenul principal – economia – de un tânăr democrat care-i calcă viguros pe urme ca retorică: „Donald Trump, știu că ne urmărești, așa că am patru cuvinte pentru tine: dă sonorul mai tare!”, l-a provocat Mamdani, în discursul din seara victoriei.