search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Viitorul Trump va fi democrat?

0
0
Publicat:

Trump a răsturnat masa, democrații încep să arunce scaunele. Ceea ce nu e cel mai rău scenariu. Cu adevărat nociv era să se perpetueze modelul politic al elitelor tradiționale, întruchipat în alegerile de la New York de Andrew Cuomo, care s-a încăpățânat să candideze independent, după ce Zohran Mamdani l-a învins în alegerile interne ale democraților.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Cuomo a fost guvernator de New York timp de zece ani (tatăl său a ocupat aceeași funcție 11 ani) și trăgea după el tinichelele unor scandaluri răsunătoare: de corupție pe milioane de dolari ori de gestiune greșită a caselor de bătrâni în pandemie, urmate de demisia din funcția de guvernator în 2021, la cererea președintelui Biden, după ce raportul procurorului general l-a găsit vinovat de hărțuirea a 11 femei în timpul mandatului.

De la 1% în sondajul din februarie pentru alegerile interne ale democraților, necunoscutul și neexperimentatul Mamdani a reușit, în numai nouă luni, o performanță electorală cu atât mai spectaculoasă cu cât participarea electorală pentru alegerea primarului a fost cea mai mare după 1969.

Faptul că victoria survine într-un context de derută prelungită în Partidul Democrat creează posibilitatea radicalizării ideologice către stânga promovată de cel care se auto-intitulează socialist democrat și pe care Trump l-a etichetat drept comunist.

Așadar, prima concluzie a scrutinului new-yorkez e generalizarea modelului trumpist (populist-agresiv) de a face politică. A doua e revolta bazei Partidului Democrat împotriva vârfului care s-a încăpățânat să parieze, în ultimii doi ani, pe figuri ca Biden, Kamala Harris și Cuomo.

Totuși, e prematur să vorbim de un viraj spre stânga al Americii urbane, după semnalul dat de capitala financiară a lumii și leagănul neoliberalismului, în condițiile în care primul resort al victoriei a fost respingerea discreditatului sistem de cadre al democraților. Să nu uităm că primarul democrat în funcție, Eric Adams, a decis să nu candideze la alegerile primare, fiind compromis de complicitatea cu administrația Trump, în schimbul renunțării la acuzațiile de corupție ce i s-au adus.

E posibil și ca în cadrul Partidului Democrat să se accentueze confruntarea dintre stânga și centru – vizibilă de acum nouă ani, când în cursa pentru candidatura la prezidențiale se întreceau Bernie Sanders și Hillary Clinton – pentru că, simultan cu victoria lui Mamdani, două democrate moderate au fost alese guvernator în Virginia și New Jersey (prima fost ofițer CIA, a doua fost pilot de elicopter în armata americană).

Rămâne de văzut dacă și cum vor ști democrații să valorifice această gură de oxigen, pentru a-și regăsi coeziunea și credibilitatea, în perspectiva alegerilor de anul viitor pentru o parte din locurile din Congres – alegeri care, prin tradiție, sunt un instrument de sancționare a puterii.

Chiar dacă republicanii au controlul tuturor eșaloanelor federale, atmosfera politică americană s-a schimbat brusc.

Pentru că, în mare măsură, votul de la New York a fost anti-Trump. Accentele autoritare ale președintelui și impactul economic al mandatului său, cu paralizia bugetară din chiar perioada acestui scrutin au amplificat bulgărele de zăpadă pornit de complexa criză socială a metropolei.

Zohran Mamdani a simțit pulsul claselor populare și al tinerei generații, sătule de discursul identitar-conservator și copleșite de problemele concrete ale vieții. Așa nerealiste cum ne par promisiunile lui sociale (înghețarea chiriilor, transport și creșe gratuite, taxare suplimentară a salariilor de peste 1 milion de dolari), ele au fost atrăgătoare pentru puțin peste jumătate din votanți.

Și asta din cauză că New York-ul devine tot mai inaccesibil pentru persoanele cu venituri mici și medii, iar rata sărăciei a ajuns la 25%, nivel aproape dublu față de cel național.

Revenit la putere în special pe baza promisiunii că va stopa inflația, Trump se confruntă cu revolta americanilor tot mai nemulțumiți de costul vieții. 75% se plâng de creșterea prețurilor, în vreme ce președintele le spune că „inflația este aproape inexistentă”. Discursul său economic este tot mai des comparat cu cel al lui Biden în faza terminală a mandatului. Dar pesimismul este în creștere: majoritatea americanilor (53%) consideră că starea economiei se înrăutățește, comparativ cu 48% în toamna trecută.

La un an de la realegerea ca președinte, Trump se vede, așadar, înfruntat chiar pe terenul principal – economia – de un tânăr democrat care-i calcă viguros pe urme ca retorică: „Donald Trump, știu că ne urmărești, așa că am patru cuvinte pentru tine: dă sonorul mai tare!”, l-a provocat Mamdani, în discursul din seara victoriei.

Opinii

Mai multe de la Horia Blidaru

Spectacol-manifest: Frida Kahlo la București
Opinii
Dincolo de Trump
Opinii
Bătălia pentru Cotroceni: Cât de finlandezi vrem să fim?
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
digi24.ro
image
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”
stirileprotv.ro
image
Prime de 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Cine ar putea beneficia de bani și în ce condiții
gandul.ro
image
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
mediafax.ro
image
Compania de stat cu mai mulți șefi decât angajați. Salariile directorilor, jumătate din veniturile societății
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnoslticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Reformă pensii 2026. Schimbările care ar urma să apară pentru pensionari
playtech.ro
image
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Tânără de 19 ani din Prahova, la un pas să-și piardă viața după ce a născut acasă. Aceasta a fost salvată în ultima clipă de o vecină
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este femeia care i-a stat alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață! A murit abia după sosirea ei la spital
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în privința votul pentru Primăria Capitalei. Ce arată sondajul de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Maladia care l-a distrus pe Horia Moculescu. Boala dureroasă care l-a chinuit aproape 20 de ani. Ce i-a adus sfârșitul compozitorului
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Reacție dură a lui Alessandro Safina, după ce iubita româncă i-a făcut dosar penal pentru abandon în familie! La ce gest disperat a recurs tenorul italian. Avocat Dalina Terzi: „La fel a procedat și cu fiul cel mare”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor