search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Venezuela… capcana strategică a Americii?!

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Europa descoperă, poate prea târziu, că distanța nu mai protejează pe nimeni și că ordinea globală pe care o considera stabilă s-a transformat într-un mozaic de crize interconectate. Nu mai există „periferie”, nu mai există „dosare îndepărtate”, ci doar o rețea densă de tensiuni în care fiecare fisură, oricât de departe, produce ecouri politice, economice și militare pe întreg continentul.

piese de sah rusia venezuela sua foto profimedia jpg

Blocada nedeclarată din Caraibe, desfășurarea unei forțe navale americane în proximitatea Venezuelei, nu este un episod exotic al geopoliticii sud-americane, ci simptomul unei noi lumi în care marile puteri concurează simultan pe monedă, logistică, resurse, rute maritime și pe capacitatea de a-și obliga adversarii să lupte pe mai multe fronturi în același timp.

Pentru Ucraina, această redistribuire a atenției strategice americane este un risc real și iminent. Fiecare zi în care Washingtonul este absorbit de „dosarul Venezuela” fragmentează resursele, timpul și capitalul politic dedicate Kievului. Moscova știe asta și joacă în consecință, stimulând crize paralele care, deși par disparate, converg către același obiectiv: oboseala Occidentului.

Iar pentru Europa, acea Europă care încă se mai întreabă cât de mare este prețul pasivității, întrebarea nu mai este dacă ordinea globală se schimbă, ci dacă mai poate ține pasul cu ritmul acestei schimbări. Cine înțelege rapid că neutralitatea nu mai garantează liniștea înțelege și că amânarea devine o vulnerabilitate structurală. Blocada din Caraibe, războiul din Ucraina și reorganizarea piețelor energetice nu sunt episoade separate, ci părți ale aceluiași puzzle strategic.

În largul Caraibelor, unde apa liniștită ascunde falii tectonice geopolitice, o flotă americană păstrează poziția încordată, ca într-un început de conflict care încă nu este recunoscut ca atare. Portavionul USS Gerald R. Ford, cea mai scumpă navă de război construită vreodată, stă ancorat ca un simbol al deciziei  sau al blocajului strategic, în timp ce 12.000 de militari americani susțin o desfășurare  de forțe care costă America peste șase milioane de dolari pe zi. Nu este doar o demonstrație de forță. Este o blocadă în toată regula. Mai puțin cu numele. Este o încercuire economică și militară a Venezuelei, țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume și unul dintre cele mai fragile regimuri politice ale emisferei.

Prezența masivă a flotei americane, activarea unei doctrine de presiune totală, sancțiunile extrateritoriale și etichetarea regimului Maduro ca organizație teroristă nu pot fi înțelese doar ca politică de vecinătate. Ceea ce Statele Unite se străduie să limiteze ca efect în Venezuela nu este doar dezastrul regimului Maduro ci mai ales influența Federației Ruse în zonă. Este o fisura tot mai vizibilă în ordinea economică globală. Ce se întâmplă în jurul Venezuelei nu este o simplă confruntare regională. Este un semnal despre reconfigurarea marilor circuite de energie, monedă și influență. Dolarul, nu Maduro, este linia pe care Washingtonul se strădui s-o apere. Pentru că petrolul venezuelean, deși este greu și murdar, circulă deja în afara sistemului dolarizat, spre India și China, la prețuri cu discount, în contracte care ocolesc sistemele de clearing occidentale. Iar dacă acest model devine norma, petrodolarul devine opțional.

Rusia înțelege perfect valoarea strategică a acestei breșe. Nu susține Venezuela din afecțiune ideologică, ci pentru că statul bolivarian joacă acum un rol mult mai mare decât suprafața sa geografică sau greutatea sa economică. Caracas este un nod de intersecție pentru toate marile traiectorii ale ordinii multipolare. Rusia investeste acolo parghii modeste, dar cu efect disproporționat - consilieri, sisteme antiaeriene, parteneriate tehnico-militare, tratate care deschid calea pentru transferuri de rachete cu raza intermediară. Într-un moment în care Moscova se afla sub presiune pe flancul european, Venezuela ofera o oportunitate rară - să forțeze America să joace defensiv în propria emisferă.

Pentru Kremlin, este o strategie de amortizare și de fixare a inamicului - o tactică a Rusiei de a forța Statele Unite să consume resurse militare, financiare și diplomatice într-un teatru secundar, Venezuela, astfel încât să le aibă mai puțin disponibile în alte zone de interes strategic precum Ucraina, Taiwan sau Orientul Mijlociu. Această legare la par funcționează ca o capcană de cost, nu este necesar ca Rusia să câștige ceva direct în Venezuela, e suficient ca SUA să nu poată ignora criza și să fie obligată să investească constant atenție, bani și forță militară pentru a menține controlul. Fiecare milion de dolari cheltuit de SUA pe zi in largul Venezuelei este un milion care nu se duce în Marea Neagră, în Taiwan ori în Orientul Mijlociu. Fiecare escaladare în Caraibe ridică prețul petrolului și face ca barilul rusesc, vândut în Asia cu discount, să capete o valoare reală sporită. În mod paradoxal, sancțiunile americane împotriva Venezuelei contribuie la menținerea cererii pentru petrolul rusesc, întărind legaturile Moscovei cu India și China. Acolo unde Washingtonul închide robinete, Rusia le deschide și câștigă.

Pentru Beijing, Venezuela este ceea ce Taiwanul este pentru SUA: un instrument strategic de presiune, o piesă de șah care nu valorează doar prin poziția ei, ci prin timpul pe care îl consumă adversarului. Prin investițiile masive în infrastructură, prin acordurile petroliere și prin licențele de exploatare acordate corporațiilor chineze, Beijingul a transformat Caracasul într-un cap de pod economic. Faptul că America simte nevoia să înconjoare militar acel cap de pod spune mai multe despre anxietățile Washingtonului decât despre forța reală a Venezuelei.

Dar ceea ce se joacă nu este doar energie, ci soarta dolarului în lume. Dacă Venezuela, Iran și Rusia - toți excluși parțial sau total din sistemul dolarizat - încep să tranzacționeze sistematic în yuani, în ruble sau în valute digitale alternative, atunci însăși coloana vertebrală financiară a hegemoniei americane se fisurează. Flota americana nu protejeaza doar navele de comerț sau rutele de contrabandă. Protejează o ordine monetară în care dolarul nu este doar un mijloc de schimb, ci un important instrument de putere. Pentru John Mearsheimer, sistemele internaționale sunt definite de echilibrarea marilor puteri, dar și de controlul asupra canalelor esențiale ale ordinii - rutele maritime, energia și moneda. În logica realismului ofensiv pe care o sustine, dolarul este o armă hegemonică, nu doar o monedă. Câtă vreme petrolul se vinde în dolari, toate economiile lumii au nevoie de dolari pentru a funcționa, ceea ce obligă băncile centrale să finanțeze datoria americană și permite Statelor Unite să cheltuie fără constrângeri. De aceea, orice tentativa de a rupe lantul „petrol–dolar–Trezorerie” este percepută de Washington nu ca un gest comercial, ci ca un act de insubordonare strategică. Venezuela, alături de Rusia și Iran, a devenit un laborator de evadare din acest sistem. Iar pentru Mearsheimer, într-un astfel de context, hegemonul nu are opțiunea pasivității. Trebuie să descurajeze, să sancționeze, să blocheze sau riscă să piardă.

În acest context, blocada din jurul Venezuelei este mai mult decât o operațiune de izolare a unui regim autoritar. Este o linie de apărare împotriva unui model alternativ care prinde contur. Rusia, cu resurse militare limitate în această regiune, nu caută victoria, ci blocajul strategic. Rusia nu trebuie să domine Caraibele. Vrea doar ca America să nu-și permită să piardă. Dar nici să câștige. Să cheltuie, să reziste, să se consume. Este o strategie a tensiunii constante, a resurselor scurse lent, a influenței întrețesute în costuri pe care Washingtonul le acceptă, dar care îl obosesc.

La Caracas, acest joc geopolitic se resimte în feluri tragice: colaps economic, migrație masivă, izolare tehnologica si criza umanitara. Dar pentru Rusia, Venezuela este un nod de forță. Un avanpost al dezordinii constructive, în care nu are nevoie să câștige, ci doar să împiedice o soluție simplă pentru ceilalți. Iar pentru Statele Unite, această criză devine o oglindă a vulnerabilității propriei arhitecturi globale. Dacă trebuie să trimiți cel mai mare portavion din lume ca să înăbuși un stat eșuat, înseamnă că echilibrul pe care îl aperi e mai fragil decât pare.

Însă criza nu este statică. Fiecare zi în care SUA mențin flota în regiune, fiecare transport naval blocat, fiecare decizie administrativă de a extinde sancțiunile generează o reacție în lant. Țările care au mizat pe comerț paralel cu Venezuela - India, China, chiar și Brazilia - caută alternative de plată și asigurare. Se structurează rute ocolitoare, se negociază în monede locale, se creează fundamentele unei ordini financiare dincolo de Bretton Woods. Dacă aceste practici devin uzuale, blocada devine catalizatorul propriei ineficiențe. Și tocmai acest paradox al puterii absolute - care nu mai poate controla efectele colaterale ale acțiunii sale – este cel mai incomod semnal pentru Washington.

Pentru Rusia, chiar și o Venezuelă sfâșiată de criza își păstrează valoarea geopolitică. Atât timp cât regimul supraviețuiește, Moscova rămâne jucător în emisfera vestică. Un singur acord de cooperare militară, o singură rachetă cu rază medie amplasată în jungla venezueleană, o singură fotografie cu steagul rus arborat într-un port caraibean sunt suficiente pentru a perturba echilibrul regional și pentru a demonstra că hegemonia americană nu mai este incontestabilă.

Conflictul care se profilează nu seamănă cu intervențiile militare ale secolului XX. Este un razboi al saturației, al costurilor imposibil de justificat pe termen lung, al presiunii indirecte. Venezuela este astăzi ceea ce Afganistanul a fost pentru URSS, nu o țară de cucerit, ci o greutate strategică pe care adversarul o poartă în spate, până la epuizare. Ceea ce vedem în Caraibe nu este un conflict izolat, ci anticamera a unui nou tip de razboi economic, în care piețele, monedele, fluxurile energetice și mișcările militare sunt toate fațete ale aceleiași confruntări sistemice.

Iar acolo, la marginea Americii, Venezuela este scena pe care multipolaritatea încearcă prima sa victorie simbolică. Nu prin invingerea directă a SUA, ci prin rezistența calculată, prin încurajarea fragmentării, prin menținerea unei crize care devine insuportabilă pentru hegemon, dar suportabila pentru cei care vor să-i conteste ordinea.

Opinii

Mai multe de la Cătălin Buciumeanu

Știm că nu suntem pregătiți. Dar știm de ce?
Opinii
România suverană și iluzia apărării moderne
Opinii
Mașinile nu ne vor înlocui niciodată. Dar ne pot înrobi
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
Vladimir Putin se declară pregătit de un război cu Europa, dacă europenii „îl vor şi încep”
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
fanatik.ro
image
Adrian Pleșca, alias Artan, a murit la 64 de ani. Era membru fondator al trupelor românești Timpuri Noi și Partizan
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, a murit. Artanu avea 64 de ani
observatornews.ro
image
BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
La ce înălțime se montează termostatul pentru eficiență maximă. Recomandarea specialiștilor
playtech.ro
image
Țara unde se găsește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume. Arată ca o ruină, dar încă este folosit
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Giovanni Becali: ”Mutu m-a trădat”
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost cauza decesului războinicei Roxana Moise? Un apropiat al fostei concurente de la „Exatlon” vorbește de o boală cumplită
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!
romaniatv.net
image
A murit Artan de la Timpuri Noi și Partizan. Care au fost cele mai tari piese ale lui
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
O tânără prezentatoare a murit la nici 30 de ani
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
FotoJet (46) jpg
A iertat-o pe bunica regină, care l-a lăsat fără titlul de prinț. Nikolai, apariție spectaculoasă alături de Margareta a Danemarcei
okmagazine.ro
Tort festiv alune de padure Sursa foto shutterstock 2233352429 jpg
Sărbătoreşte Ziua Națională cu un tort festiv cu alune de pădure
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Nepoata Regelui Cambodgiei este de o frumusețe rară. Prințesa puțin cunoscută s-a căsătorit într-o superbă rochie tradițională

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!