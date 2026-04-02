Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Turcia, pivotul care reconfigurează NATO: Adana, Istanbul și jocul mare al Ankarei

Într-o perioadă în care arhitectura de securitate europeană se redesenează sub presiunea războiului din Orientul Mijlociu, a blocadei Hormuzului și a tensiunilor transatlantice, o capitală pare să câștige teren pe toate fronturile simultan: Ankara.

Două anunțuri recente, aparent tehnice și birocratice, merită citite împreună pentru a înțelege amploarea mizei: crearea unui corp multinațional NATO la Adana și consolidarea unui comandament naval la Istanbul. Privite separat, sunt structuri militare. Privite împreună, sunt piesele unui puzzle strategic care repoziționează Turcia ca putere-pivot indispensabilă într-o ordine internațională în plină reconfigurare.

Adana: poarta spre Orientul Mijlociu

Adana nu este un oraș ales întâmplător. Situată în sudul Turciei, la aproximativ 70 de kilometri de granița cu Siria și la distanță operațională de Irak, Liban și de teatrul mai larg al Orientului Mijlociu, orașul găzduiește deja Baza Aeriană Incirlik — una dintre cele mai strategice instalații militare ale NATO, cu o istorie complicată și o geografie de neînlocuit.

Un corp multinațional NATO amplasat la Adana nu ar fi doar o structură de comandă. Ar fi o proiecție de forță spre sudul instabil, o platformă din care alianța — sau componente ale ei — ar putea coordona operațiuni sau răspunsuri rapide în teatrul din Orientul Mijlociu, fără a depinde de logistica americană din Golf.

În contextul actual, în care Washingtonul semnalează oboseală strategică și reduce angajamentele regionale, valoarea unui astfel de corp crește exponențial. Europa, care caută instrumente proprii de proiecție a forței după șocul produs de retragerea umbrelei americane, s-ar putea trezi că cel mai accesibil hub operațional spre sud trece obligatoriu prin Ankara.

Istanbul: comanda mărilor, din nou

Comandamentul naval de la Istanbul adaugă o a doua dimensiune, la fel de semnificativă. Turcia controlează Strâmtorile Bosfor și Dardanele prin Convenția de la Montreux din 1936 — un instrument juridic care îi conferă Ankarei autoritatea de a restricționa tranzitul navelor militare în timp de război sau atunci când Turcia se consideră amenințată.

Acest drept a fost invocat concret după invazia rusă din Ucraina, când Ankara a blocat intrarea navelor de război în Marea Neagră, afectând atât flota rusă, cât și capacitatea aliaților NATO de a-și proiecta forța navală în zonă. Decizia a fost controversată, dar a demonstrat că Turcia deține un instrument de control maritim unic în arhitectura NATO.

Un comandament naval consolidat la Istanbul înseamnă că această capacitate devine și mai instituționalizată, mai vizibilă și mai greu de ignorat în planificarea strategică aliată. Marea Neagră, Mediterana de Est și, prin extensie, rutele energetice dinspre Caucaz și Orientul Mijlociu intră toate în raza de influență a acestui nod de comandă.

Geometria puterii: Ankara la intersecția a trei crize

Pentru a înțelege de ce aceste două dezvoltări contează cu adevărat, trebuie privite în contextul a trei crize simultane care redesenează harta strategică globală.

Prima criză: Hormuzul și energia globală. Blocada iraniană a Strâmtorii Hormuz a scos în evidență vulnerabilitatea Europei față de rutele energetice din Golf. Alternativele — conducte prin Turcia, rute prin Caucaz, terminale în Mediterana de Est — trec toate, într-un fel sau altul, prin spațiul de influență turc. Turcia nu este doar un stat de tranzit pasiv. Este un actor care poate facilita sau complica accesul european la energia din est, în funcție de calculele proprii.

A doua criză: Ucraina și flancul estic. Războiul din Ucraina a transformat flancul estic al NATO într-o prioritate existențială. Turcia este singura țară NATO cu frontieră maritimă directă la Marea Neagră, în afara României și Bulgariei, și controlează accesul naval în acest bazin. Comandamentul de la Istanbul devine astfel un instrument direct de gestionare a tensiunilor din această zonă — inclusiv a eventualelor provocări navale rusești sau a operațiunilor de sprijin pentru Ucraina.

A treia criză: tensiunile transatlantice. Amenințările lui Trump cu retragerea din NATO și presiunile asupra aliaților europeni de a-și asuma mai multă responsabilitate militară creează un vid pe care Turcia este bine plasată să îl umple — parțial. Ankara nu este un înlocuitor al Americii, dar poate deveni un intermediar indispensabil, un furnizor de infrastructură militară și de acces geografic pe care Europa singură nu îl poate reproduce.

Erdogan și arta echilibrului strategic

Nimic din toate acestea nu se întâmplă în vid politic. Președintele Recep Tayyip Erdogan a cultivat timp de două decenii o politică externă de autonomie strategică — echidistanță calculată față de marile puteri, refuzul de a se alinia complet nici la Vest, nici la Est, și valorificarea maximă a poziției geografice unice a Turciei.

Turcia a vândut drone Bayraktar Ucrainei, dar a refuzat să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei. A blocat inițial aderarea Suediei și Finlandei la NATO, obținând concesii concrete înainte de a-și da acordul. A menținut relații comerciale cu Iranul în ciuda presiunilor americane. A organizat negocieri între Moscova și Kiev la Istanbul în primele luni ale războiului din Ucraina.

Această politică de autonomie calculată face din Turcia un partener incomod, dar indispensabil. Și tocmai această indispensabilitate este produsul strategic pe care Ankara îl construiește cu consecvență.

Summitul NATO din Turcia, menționat ca reper în discuțiile dintre președintele finlandez Alexander Stubb și Donald Trump, nu este un detaliu logistic. Este un simbol al centralității pe care Ankara și-o revendică în arhitectura de securitate a alianței.

Ce câștigă și ce riscă Turcia

Consolidarea rolului de pivot strategic aduce Turciei avantaje considerabile. Pe plan economic, infrastructura militară atrage investiții, contracte și prezență aliată. Pe plan diplomatic, Ankara devine interlocutor obligatoriu în orice ecuație de securitate regională. Pe plan intern, proiectul naționalist al unui stat turc puternic și respectat pe scena internațională are combustibil electoral consistent.

Riscurile, însă, nu sunt neglijabile. O implicare mai profundă în arhitectura NATO poate reduce marja de manevră față de Rusia și Iran — parteneri cu care Turcia are interese economice și politice semnificative. Găzduirea unor structuri militare NATO mai robuste la Adana și Istanbul poate fi percepută la Moscova ca o provocare, complicând relația bilaterală turcă-rusă care a supraviețuit unor crize serioase, inclusiv doborârea unui avion militar rus în 2015.

Există și riscul de a deveni prea indispensabil — adică de a fi supus unor presiuni din mai multe direcții simultan, fiecare actor major așteptând de la Ankara loialitate exclusivă tocmai în momentele de criză maximă.

Concluzie: pivotul care nu aparține nimănui

Turcia nu este un aliat tradițional al Occidentului în sensul în care sunt Marea Britanie, Germania sau Polonia. Nu este nici un partener strategic al Rusiei sau Iranului. Este ceva mai complicat și, în contextul actual, mai valoros: un actor care a decis că marginalitatea costă mai mult decât centralitatea, și care și-a construit cu răbdare instrumentele geografice, militare și diplomatice pentru a juca în prima ligă.

Corpul multinațional de la Adana și comandamentul naval de la Istanbul nu sunt doar structuri militare. Sunt argumente strategice — dovezi construite în beton și protocoale NATO că Turcia nu poate fi ocolită, ignorată sau scoasă din calcul.

Într-o lume în care Hormuzul este blocat, NATO este sub presiune transatlantică și Europa caută urgent instrumente proprii de securitate, Ankara a intrat în cameră cu cel mai bun portofoliu geografic de pe masă.

Întrebarea nu mai este dacă Turcia contează. Întrebarea este cât va costa, de data aceasta, să conteze.

