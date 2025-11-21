search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Trump şi Putin văd lumea la fel: condusă de imperii care supun ţări mai mici

Război în Ucraina
Publicat:

Planul de pace emis de administraţia americană asta demonstrează. O spune şi Secretarul de Stat Marco Rubio: Pentru pacea în Ucraina, ambele părți trebuie să facă „concesii dificile”. Marco Rubio nu face nicio diferenţă între Rusia, care a atacat un stat suveran, şi Ucraina, care doar se apără.

FOTO Profimedia

Deşi Rusia a ajuns economic şi militar pe buza prăpastiei, în loc s-o lase să se prăbuşească şi să plătească pentru că a invadat o ţară suverană, America o salvează şi îngroapă victima, Ucraina, printr-un plan aşa zis de „pace” în 28 de puncte, care inseamna capitularea Ucrainei. Asta în cazul în care planul construit de americani s-ar pune în practică, deşi este puţin probabil.

Cei care confundă UE cu America sau alte imperii fac o mare greşeală. Tratatele de aderare la UE sunt semnate de şefii de state, UE nu practica „invadarea” ţărilor pentru a le aduce în UE. Când Marea Britanie n-a mai vrut în UE, şi-a luat catrafusele şi a plecat. Că acum regretă, este o alte discuţie.

Consecinţele  politicii de stat imperial practicată de Rusia: milioane de morţi, oraşe şi infrastructura distrusă, în ambele ţări: în Rusia şi Ucraina. Rusia a fost exclusă din lumea financiară şi comercială civilizată, şi acum nu mai are unde să-şi vândă petrolul, că altceva de vândut nu prea are.

Cel mai sfidător lucru pentru lumea liberă este că Trump şi ai lui au preluat în planul de pace toate cerinţele aberante ale Rusiei:

·        Crimeea, Donețk și Lugansk ar fi recunoscute de facto ca teritorii rusești, inclusiv de către Statele Unite.

·        Regiunile Herson și Zaporojie ar fi împărțite de-a lungul actualei linii de front.

·        Ucraina s-ar retrage din partea regiunii Donețk pe care o mai controlează (cam 14%), aceasta devenind zonă tampon demilitarizată sub control rusesc.

·        Ucraina renunță oficial la aderarea la NATO, înscriind acest lucru în Constituție.

·        NATO interzice prin statut aderarea Ucrainei în viitor.

·        Armata ucraineană este limitată la 600.000 de militari (acum are aprox 880.000).

·        Niciun fel de trupe NATO nu ar putea staționa pe teritoriul Ucrainei.

·        Ucraina ar peda Rusiei armele importante pe care le deţine, în special rachetele cu rază lungă de acţiune.

Nu cred că americanii ştiu că Donbasul reprezintă o regiune cheie pentru industria ucrainiană, are importanţă geostrategică pentru că ar permite Rusiei să izoleze Ucraina de Marea Neagră, să cucerească Odesa şi apoi Republica Moldova.

Cât despre garanţiile de pace, din ce se ştie până acum  sunt superficiale, nu garantează mai nimic pentru securitatea Ucrainei. Este clar că reprezentantul american care a lucrat planul de pace,  Steve Witkoff, prieten la cataramă cu Trump şi agent imobiliar, habar nu are de politica geostrategică şi echilibrul militar din zonă. L-a păcălit Kirill Dmitriev, trimisul ruşilor, care s-a prins că americanul Witkoff e habarnist în materie de politică internaţională.

Norocul Ucrainei şi al Europei este că şi UE are un cuvânt de spus aici. În primul rând ajutând Ucraina, militar şi financiar, care este şi ea la capătul puterilor. Filosofia geostrategică a UE se deosebeşte de aceea promovată de Trump şi Putin. Nu imperiile conduc lumea, ci interesele de dezvoltarea şi colaborare, de globalizare, care au dus  România de la un PIB de 70 miliarde euro în 2000, la 350 miliarde euro în 2024. De 5 ori mai mare!

Un alt aspect important îl reprezintă prăbuşirea lui Trump în încrederea americanilor, după aberaţiile cu taxele de import-export, care au dus la sărăcirea americanilor de rând şi la inflaţie. Şi scandalul Epstein, pe cale să explodeze, îl va duce şi mai jos pe Trump, într-o ţară în care presa şi opinia publică sunt  încă libere, nu le poate pune pumnul în gură şeful statului, cum se întâmplă în Rusia.

Alegerile pentru Congresul american din 2026 vor pecetlui prăbuşirea lui Trump, care probabil va fi suspendat cum a fost şi Richard Nixon. Societatea americană nu este uşor de ignorat şi redusă la tăcere, cum se întâmplă în Rusia.

În concluzie, este foarte puţin probabil ca planul de pace produs de americani şi ruşi va putea fi aplicat, pentru că se va lovi de opoziţia Ucrainei şi a UE.

Rusia este pe marginea prăpastiei, economic şi militar, în curând nu va mai avea resurse să susţină un război aşa de costisitor.

Opinii

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

